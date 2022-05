Neuching: Wucher beim Blitzen?

Zu schnell durch Neuching fahren, das kann auch in Zukunft teuer werden. In seiner Sitzung behandelte der Gemeinderat eine Verlängerung des Vertrags mit der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit (gGKVS), die schon in den vergangenen Jahren fürs Blitzen verantwortlich war. Vor der Zustimmung gab es allerdings eine lebhafte Diskussion, vor allem wegen der Preissteigerung.

Neuching – Bislang verlangte das Unternehmen 15,70 Euro je Verstoß, der Betrag soll sich mit dem neuen Vertrag auf 28,54 Euro erhöhen und damit fast verdoppeln. Laut Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) gibt es dafür mehrere Gründe. Einerseits sieht der neue Bußgeldkatalog höhere Strafen vor, für die Gemeinde würde also trotzdem noch eine gewisse Summe übrig bleiben. Außerdem sank die Zahl der Verkehrssünder im Gemeindegebiet, von ungefähr 3400 Verstößen im Jahr 2019 auf rund 1800 im Jahr 2021.

Der Bürgermeister plädierte dafür, mit der gGKVS weiterhin pro Fall abzurechnen und nicht stundenweise: „Bislang hat das gut funktioniert, und ansonsten wäre es denen ja egal, wie oft sie blitzen.“ Den Vertrag zu unterschreiben, dafür argumentierte auch Christian Steiner (WGN): „Die Strafen wurden verdoppelt, daher haben auch die deutlich erhöht. Die Firma ist ja nicht doof.“

Umweltreferent Robert Riexinger (CSU) fand die Steigerung auf 28,54 Euro dagegen deutlich zu hoch: „Das grenzt schon an Wucher. Haben wir keine Alternativen?“ Eine richtige Alternative gebe es nicht, die Gemeinde könnte höchstens einem Zweckverband beitreten, antwortete Bartl. Das verfolgten die Räte in der Sitzung aber nicht weiter. Dass die sinkende Anzahl der Verstöße nicht belastbar sei, monierte Markus Sedlmeir (ÜWG): „Das ist garantiert der Pandemie geschuldet.“ Angesichts mangelnder Alternativen solle die Gemeinde trotzdem unterschreiben und bei einer Erhöhung der Fälle möglichst nachverhandeln.

In eine andere Richtung ging der Vorschlag von Markus Hermansdorfer (WGN). Er forderte, die Blitzer nicht nur auf den Hauptverkehrsstraßen aufzustellen: „Eine Überprüfung sollte auch in den 30er-Zonen und im Bereich von Schule und Kindergarten stattfinden.“ Dafür brauche es eine Genehmigung seitens der Polizei und der unteren Verkehrsbehörde, erklärte Bartl, der dafür eine Verkehrsschau in Aussicht stellte.

Dass das Ergebnis angesichts der erhöhten Strafen im Bußgeldkatalog für die Gemeinde auch beim neuen Vertrag weiter ins Positive gehe, darin zeigte sich Hermansdorfer überzeugt. Ganz pragmatisch sah es Josef Bartl (FWG): „Wo 50 erlaubt ist, sollte man 50 fahren. Und wenn jemand geblitzt wird, dann ist er selbst schuld. Vielleicht sollten wir den neuen Vertrag allerdings auf ein Jahr begrenzen.“ Es gebe ohnehin eine Kündigungsfrist von sechs Monaten, erwiderte der Bürgermeister.

Eine Reduzierung von 25 Stunden auf 20 Stunden pro Woche kam im weiteren Verlauf als Vorschlag, der bei der Abstimmung eine knappe Mehrheit von 6:4 fand. Bei drei Gegenstimmen gab es das Votum für den neuen Vertrag mit der gGKVS. Nach einem Jahr will man sich die Daten vorlegen lassen und dann möglicherweise erneut in Verhandlungen treten.