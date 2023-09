65 Trucks in Lausbach: Treffen der PS-Giganten

Von: Bernd Heinzinger

Gemütliches Beisammensein im Schatten großer Maschinen: Beim Trucker-Treffen in Lausbach kein seltener Anblick. © Bernd Heinzinger

65 Trucker aus ganz Deutschland feiern im kleinen Neuchinger Ortsteil Lausbach. Auch ein Lkw-Promi ist dabei.

Lausbach – Im kleinen Neuchinger Ortsteil Lausbach herrschte kürzlich ein ungewohntes Treiben: 65 Trucks aus allen Teilen Deutschlands und sogar dem nahen Ausland fuhren aufs Gelände der Firma Troust Transporte und feierten dort das 2. Trucker-Treffen. Die Fahrer hatten ihre Lkw der verschiedensten Hersteller bis ins letzte Detail aufpoliert und zeigten sie mit Stolz.

Auf die Idee zu diesem Treffen war Junior-Chefin Verena Riexinger zusammen mit ihrer Freundin Franziska Schneeberger vor einem Jahr gekommen. Riexinger ist selbst mit den großen Gefährten in ganz Deutschland unterwegs und lernte dabei viele Kollegen kennen: „Leider trifft man sich meist nur fünf Minuten an irgendeiner Ladestelle, da ist natürlich kaum Zeit zum Ratschen.“ Beim Fest auf dem eigenen Firmengelände hat man deutlich mehr Zeit, und auch die Freundin war sofort Feuer und Flamme, das Ganze zu organisieren. Schneeberger fährt zwar nicht selbst mit den Lkw, fand aber schnell die Leidenschaft dafür.

Eigentlich hätte das Trucker-Treffen 2022 mit damals 35 Gefährten eine einmalige Sache bleiben sollen, erzählt Riexinger: „Es kamen aber viele Kollegen zu mir und meinten, dass wir das unbedingt wiederholen müssen. Also ließen wir uns breitschlagen.“ Die Organisation koste eine Menge Arbeit, rund zwei Monate werkelten die beiden Freundinnen daran, dass letztlich alles perfekt über die Bühne geht: „Es hat sich auf alle Fälle gelohnt“, freuten sich die beiden mit Blick auf die herrlichen Fahrzeuge und die feiernden Trucker.

Truckerlegende Sigi Reil mit den Organisatorinnen Franziska Schneeberger (l.) und Verena Riexinger. © Bernd Heinzinger

Auch ein prominenter Vertreter gesellte sich mit seinem Lkw unter die Feiermeute und wurde von Riexinger gar als „die Legende“ vorgestellt. In vier Staffeln der DMAX-Serie „Asphalt Cowboys“ zeigte Sigi Reil den Fernsehzuschauern, wie es in einem Lastwagen auf den Straßen zugeht. Seit 40 Jahren fahre er schon auf Festivals, erzählte Reil und meinte: „Die Verena kenne ich bereits länger, und sie hat hier etwas Wunderbares auf die Beine gestellt.“

Der alte Hase genoss es sichtlich, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen und Gleichgesinnte zu treffen. Allerdings wurde er auch nachdenklich beim Blick auf die „wunderschönen Trucks“, wie er sagte: „Hier werden sie bewundert, auf der Straße herrscht dann aber wieder Krieg.“ Er und seine Kollegen hätten einfach keine Lobby, würden auch bei den Anlieferstellen teilweise „wie der letzte Dreck“ behandelt. Das Motto für seinen Berufsstand laute: „Alle brauchen uns, aber keiner will uns.“

Trotzdem fährt auch Reil noch mit einer gewissen Leidenschaft durch die Gegend und präsentierte stolz seinen 17 Jahre alten Scania. Dieser hat mittlerweile weit mehr als eine Million Kilometer auf dem Buckel und fahre trotzdem praktisch noch wie ein Neuwagen.

Auch Riexingers Freund Christian Schuster war mit den eigenen Lastwagen dabei und er zeigte sich begeistert, was an den beiden Tagen alles geboten war. Neben den gängigen Marken wie Scania, MAN, Mercedes oder DAF gab es auch den einen oder anderen Exoten zu bestaunen. Der Truck der amerikanischen Marke Kenworth etwa zog viele Blicke auf sich.

Beeindruckend war dabei neben der imposanten Außengestaltung auch die Größe der Innenkabine. Im Vergleich zu den hiesigen Herstellern hat der Fahrer beim Kenworth deutlich mehr Platz zum Schlafen und Zurückziehen. Denn für alle Trucker ist der LKW nicht nur das bloße Gefährt, sondern auch Wohn- und Schlafzimmer.

Besondere Festbeleuchtung: Nach Einbruch der Dunkelheit zeigten die Trucker, dass ihre Fahrzeuge auch in Sachen Beleuchtung einiges draufhaben. © Bernd Heinzinger

Bis sie sich dahin nach dem ersten Tag des Treffens zurückzogen, dauerte es aber bis tief in die Nacht hinein. Erst einmal wurde bei Pulled-Pork-Burgern und anderen Leckereien ausgiebig geratscht. Die jüngeren Besucher versuchten sich am Bullriding, und als die Sonne schließlich verschwand, gab es ein besonderes Spektakel: Alle Fahrer marschierten in ihre Lkw, hupten gleichzeitig und betätigten die imposanten Lichtmaschinen. „Das ist der Augenblick, wo bei uns allen die Gänsehaut kommt“, freute sich Riexinger.

Nach einer kurzen Nacht folgten schon das Frühstück und die große Abschlussfahrt, ehe sich alle wieder in die unterschiedlichsten Richtungen verabschiedeten. Vielleicht folgt im kommenden Jahr die dritte Ausgabe des Trucker-Treffens in Lausbach. Verena Riexinger und Franziska Schneeberger sind sich zwar noch nicht ganz sicher, doch die Überredungsversuche der Trucker kommen sicherlich schon bald.