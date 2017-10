Neufinsinger Burschen spenden 1200 Euro

Der Burschenverein Neufinsing engagiert sich für ehrenamtliche Organisationen in seiner Gemeinde. Jetzt wurden insgesamt 1200 Euro übergeben.

Neufinsing – „A bissal was zurückgeben“ möchte der Burschenverein Neufinsing an einige ehrenamtliche Organisationen in der Gemeinde, begründet BV-Vorsitzender Stephan Huber die Spende seines Vereins an drei Finsinger Organisationen. Anlässlich des 30-jährigen Gründungsfests, das bereits vor einiger Zeit ordentlich gefeiert worden war, überreichten die Mitglieder jeweils 400 Euro an die Jugendfeuerwehr Finsing, die Wasserwacht und die Feuerwehr Eicherloh.

„Wir arbeiten mit diesen Vereinen bei unterschiedlichen Anlässen zusammen. Ob das ein Sanitätsdienst oder die Feuerwache bei einem unserer Feste ist oder das gegenseitige Ausleihen von Materialien und Geräten, man braucht die Ehrenamtlichen einfach“, erklärt Huber.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Finsing sollen dank der Spende mit neuen T-Shirts und Pullovern ausgestattet werden. Die Wasserwacht möchte den Betrag in neue Wasserretterwesten investieren, und die Feuerwehr Eicherloh nutzt das Spendengeld für die First-Responder-Gruppe.

