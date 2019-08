Schwemmgutmuseum in Neufinsing: Hier landet die Flaschenpost

In der Isar entsorgtes landet beim Kraftwerk Neufinsing und wird im Schwemmgutmuseum ausgestellt. Das sind Autos, Flaschenpost und leider auch: Plastik.

Neufinsing – Seit fast 100 Jahren leistet das Kraftwerk Finsing einen wertvollen Beitrag zur Energieversorgung. Für die Neufinsinger gehört der Anblick des Wasserkraftwerks der Firma Uniper am Mittleren Isarkanal zum Alltag. Und auch für Durchreisende ist das markante Gebäude nur schwer zu übersehen. Den Anblick von innen kennen jedoch nur die Wenigsten. Im Rahmen des Ferienprogramms bot sich den Gemeindekindern die Chance, hinter die Fassade des Gebäudekomplexes zu blicken.

Genutzt haben diese Gelegenheit nicht nur etwa 25 Kinder. Interessiert zeigten sich auch zahlreiche Eltern, denn schnell wurde klar: einen besseren Programmleiter als Hermann Stadlberger hätte die Finsinger Elterninitiative nicht finden können. Von 1989 bis 2003 war er als Werksleiter für die Kraftwerke entlang der Isar zuständig. Das Werk in Neufinsing kennt der 71-Jährige, der mittlerweile selbst in Neufinsing lebt, wie seine eigene Westentasche. Dementsprechend konnte er detaillierte Einblicke in die Stromerzeugung bieten.

Sieben Autos wurden im Kanal gefunden

Neben dem von oben herabstürzenden Wasser zeigten sich die Kinder vor allem erstaunt über den Müll, den sie im Oberwasser des Kraftwerks sehen konnten. Schuhe, Bälle, Plastikflaschen – im Kraftwerk muss einiges aus dem Wasser gefischt werden. Das wurde nach dem kleinen Ausflug auf den Turm des Werks im Schwemmgutmuseum mehr als deutlich.

Auf Stadlbergers Vorschlag hin werden dort seit geraumer Zeit kuriose Funde aus dem Isarkanal aufbewahrt. So ist etwa eines von sieben Autos zu sehen, die in den 90er Jahren im Rahmen der Kanalsanierung gefunden worden waren. „Dabei handelt es sich entweder um Schrottautos, die schnell im Wasser entsorgt wurden, oder um Fahrzeuge, die bei Überfällen benutzt wurden“, weiß der ehemalige Werksleiter. Diese Autos seien unter anderem der Grund für die Schranken, die mittlerweile an den Zugängen zum Kanal angebracht sind.

Antworten auf Flaschenpost

Zahlreiche Überbleibsel aus den Kriegsjahren können im Schwemmgutmuseum ebenfalls betrachtet werden. „Die wurden damals aus Angst im Wasser entsorgt“, erzählt Stadlberger. Räder, ein altes Flugzeugteil, Boote und Anhänger ergänzen die Sammlung an Kuriositäten. Häufig herausgefischt wird auch Flaschenpost von Kindern. Zahlreiche gut erhaltene Briefchen sind da zu sehen. „Hin und wieder antworten wir sogar“, erzählt Stadlberger lächelnd.

Eine weniger schöne Geschichte hat das Foto des ehemaligen Finsinger Leichenhauses zu erzählen. Nach dem Ersten Weltkrieg seien zahlreiche Wasserleichen gefunden worden. Aus diesem Grund habe man damals das Leichenhaus errichtet. Das Gebäude selbst gibt es inzwischen nicht mehr, im Museum ist neben dem Foto jedoch auch das Dokumentationsbuch der Funde zu sehen.

Immer mehr Plastik

Hermann Stadlberger ist anzusehen, dass er auch heute noch gerne in das Kraftwerk zurückkehrt. Im Schwemmgutmuseum bedauert er jedoch die aktuelle Entwicklung. „Wir finden natürlich immer mehr Plastik, das wird eher immer noch schlimmer.“ Die Kinder hat Stadlberger mit seiner Aussage erreicht. Sie zeigten sich erstaunt über die Dinge, die im Wasser entsorgt und von den Kraftwerkmitarbeitern gefunden wurden.

Wussten Sie schon, dass...

... die Kraftwerke der Mittleren Isar, zu denen auch das Kraftwerk Neufinsing gehört, zusammen mit dem Walchenseekraftwerk Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts die Stromerzeugung für ganz Bayern sicherstellen konnte? Heutzutage würde diese Erzeugung gerade einmal für die Stadt Erding ausreichen.

... gleichzeitig mit den Kraftwerken auf Betreiben Oskar von Millers ein Hochspannungsnetz mit 110 000 Volt aufgebaut wurde, um auch breite Bevölkerungsschichten auf dem Land mit Strom versorgen zu können?

... das Bayernwerk, die Vorläufergesellschaft der Uniper AG, als Konzessionsauflage die Abwasserreinigung der Stadt München übernehmen musste? Dafür wurde das Klärwerk Gut Großlappen gebaut und eine Nachreinigung im sogenannten Fischteichverfahren durchgeführt.

... das Bayernwerk mit 100 000 eingesetzten Karpfen der größte Binnenfischproduzent in Bayern war? Die Fischzucht musste Anfang des Jahrtausends wegen der immer weiter steigenden Anreicherung von Pestiziden und Hormonen in den Fischen eingestellt werden. Heute ist das Teichgut an den Freistaat Bayern verpachtet, der dort ein Vogelmanagement für Wasservögel betreibt.

... beim Bau bis zu 8000 Arbeiter aus ganz Deutschland beschäftigt wurden?

... in der Bauzeit viel Zement gestohlen wurde, der damals in Säcken auf einer eigens errichteten Bahnlinie von Poing her geliefert wurde?

Julia Adam