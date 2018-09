Mähen oder nicht mähen, das ist die Frage

Muss die Ausgleichsfläche für das Baugebiet am Lilienweg wirklich gemäht werden? Der Neuchinger Bauausschuss hat so seine Zweifel. Der Bund Naturschutz sieht diese Einstellung kritisch.

Niederneuching– Die Ausgleichsfläche für das Baugebiet am Lilienweg bei Niederneuching bereitet dem Bauausschuss des Neuchinger Gemeinderats Kopfzerbrechen. Das wurde beim Ortstermin deutlich. Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Gemeinde ihrer Pflegeverpflichtung nachkommen wird. Falls nicht, sieht das der Bund Naturschutz als problematisch an.

Die Ausgleichsfläche von immerhin 790 Quadratmetern hat sich augenscheinlich gut entwickelt. Im Bebauungsplan steht bei den sogenannten textlichen Festsetzungen, dass diese alle drei Jahre zu mähen ist und das Mahdgut auch entfernt werden soll. Als der Bauausschuss nun vor der Fläche stand, vermochten es seine Mitglieder nicht ganz nachzuvollziehen, weshalb alles platt gemacht werden solle. Beschlossen wurde bei nur einer Gegenstimme, sich mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Erding in Verbindung zu setzen, ob und warum das wirklich sein müsse.

Unklar war zunächst, ob eine Abweichung bei der Behandlung der Ausgleichsfläche sogar eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich mache. In der Nachbargemeinde Finsing heißt es im Bebauungsplan für das Sondergebiet Sportgelände Finsing, dass das Mähen der Ausgleichsfläche zweimal im Jahr zu erfolgen habe. Und zwar deswegen, weil eine Ausmagerung der Fläche erreicht werden solle.

Vom Bund Naturschutz (BN) erfuhr die Heimatzeitung einiges zu diesem Thema. Der BN wird regelmäßig bei Bebauungsplanverfahren als Träger öffentlicher Belange gehört. Geschäftsführer Manfred Drobny sieht das Ansinnen im Bauausschuss als kritisch an. Wenn der Ausgleich nicht hergestellt werde, könne das zur Rechtswidrigkeit des ganzen Bebauungsplans führen. Auf Nachfrage schloss er ausdrücklich nicht aus, dass ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan durchgeführt werden müsse, sollte die Gemeinde von der Pflegeverpflichtung abweichen wollen.

Drobny: „Wenn der Ausgleich dort nicht hergestellt werden soll, dann muss die Gemeinde halt was anderes machen.“ Das könne durchaus an anderer Stelle sein, wo Ausgleichsflächen zusammengefasst werden, was die Pflege dann auch preisgünstiger werden lasse. Das mache naturschutzfachlich Sinn. Die Festsetzungen für die Mahd der Fläche sei, betonte er, mit Sicherheit durchdacht gewesen, das zeige auch das Finsinger Beispiel.

Tatsächlich verändert sich eine Fläche, wenn sie nicht gemäht wird, drastisch: Sie kann verbuschen. Daniela Fritzen vom Landratsamt Erding erklärt auf Nachfrage: „Mit diesem Pflegeregime wird eine Verbuschung der Fläche verhindert, was dem angestrebten Entwicklungsziel entspricht. Weitere wichtige Komponenten beziehungsweise Maßnahmen sind zum Beispiel die Abfuhr des Mahdgutes, um eine Stickstoffreduzierung auf der Fläche zu erreichen, was wiederum den Artenreichtum fördert.“ Ebenso sei der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unzulässig.

Drobny ergänzt, dass sich diese Entwicklungsziele unter anderem an der Frage orientieren: „Was war vorher da?“ Das wird vom Landratsamt so beantwortet: „Im Umweltbericht wird der Ausgangszustand der Ausgleichsfläche als ,extensive Frischwiese mit einem hohen Hochstauden- und Röhrichtanteil im nördlichen Bereich‘ beschrieben.“ Die weitere Debatte könnte also spannend werden und landkreisweit Signalwirkung für andere Ausgleichsflächen haben.

Klaus Kuhn