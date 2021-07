Mittelschule Oberding: 100 Prozent erfolgreich

23 Absolventen – Alle Quali-Teilnehmer haben bestanden

Die Mittelschule Oberding hatte 23 Schüler in ihrer Abschlussklasse. 21 von ihnen nahmen am Quali teil – alle mit Erfolg.

Oberding – Vor ihrer Rede spielte Klassenleiterin Ines Neidlinger das Queen-Lied „We Are The Champions“. Denn das seien die 23 Absolventen der Mittelschule Oberding, die gestern in der Dreifachhalle ihren Abschluss feierten. „Bei diesem Lied denkt man an eine Siegerehrung im Mannschaftssport“, sagte Neidlinger und verglich ihre Klasse mit einer Mannschaft.

Sie selbst sei als Klassenleiterin die Trainerin, die Fachlehrer seien ihre Co-Trainer, der Schulleiter der Vereinspräsident. „Und wir sind uns alle einig: Ihr habt es verdient, auf der Siegertreppe zu stehen.“

Denn die Mittelschule freut sich über einen 100-Prozent-Erfolg: Alle 21 Quali-Teilnehmer haben die Prüfung bestanden. Zwei Schüler nahmen an dieser Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss zwar nicht teil. Schulleiter Johann Deschu versicherte aber: Auch die beiden haben einen Ausbildungsplatz ab 1. September. „Das Gesamtergebnis ist optimal. Eine 100 prozentige Erfolgsquote – darauf könnt ihr stolz sein“, so Deschu.

Klassenleiterin Neidlinger, die die Abschlussklasse seit zwei Jahren betreut, blickte zurück auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie. „Von heute auf morgen wurden unsere Trainingsplätze geschlossen, wir mussten uns in Distanz neue Taktiken erarbeiten.“ Da seien aber die Schule und die Gemeinde zur Hilfe geeilt. Aus der Turnhalle sei ein Klassenzimmer gemacht worden und die Jugendlichen hätten sich coronakonform in Präsenz auf den Endspurt vorbereiten können.

Das ein oder andere Mal habe sie zwar Motivationsarbeit leisten müssen, doch nun, gab sie zu, „wenn ich euren Erfolg sehe, war es wohl gar nicht nötig. Ihr hattet die richtigen Taktiken.“ Die Ausdauersportler sowieso. Doch auch die Sprinter hätten vor der Zielgeraden ihre Taktik wunderbar angepasst und würden nun auf der Siegertreppe stehen, um beim Bild Sport zu bleiben.

Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke sprach von einer „mehr als respektablen Leistung“. Wenn er an seine eigenen Schultage zurückdenke, erinnere er sich an die Schwierigkeiten des Abschlusses. Er sei die Schule damals locker angegangen und vor dem Abschluss habe er gemerkt: Da gibt es noch Defizite und die sind kurz vor dem Ende sehr schwer aufzuholen. Dass die Mittelschüler das Ganze unter erschwerten Voraussetzungen geschafft haben, mache Mut für die Zukunft: „Ihr habt gezeigt, dass ihr alles meistern könnt.“

Zum Abschluss der Abschlussfeier hatten die Schüler selbst eine Einlage vorbereitet: „Wisst ihr noch, als wir vor 20 Jahren auf der Mittelschule waren?“ In lockerer Runde erinnerten sie sich aus dem Jahr 2041 an ihre gemeinsame Schulzeit, voller lustiger Anekdoten. MAYLS MAJURANI

Die Absolventen

Yasmin Alateki, Marjan Faghiri, Veronika Huber, Lili Kiss, Valentina Marinovska, Mirjam Richter, Charleen Robbauer, Irini Rougkala, Maxime Schiller, Amelie Soldo, Daniela Teixeira Da Costa, Julian Burger, Ardan Gürsoy, Mohamed Ibrahim, Felix Kurzbuch, Markus Lanzinger, Markus Maier, Marcel Oslislo, Johann Raßhofer, Mark Richter, Casian Sabau, Quirin Sepp, Akbey Teke.