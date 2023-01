Silvester-Benefizaktion in Schwaig ein voller Erfolg: 200 Läufer schwitzen für verstorbenen Vierfach-Vater

Geschätzt 4000 Euro kommen für Familie des tödlich verunglückten Moritz Walter zusammen

Schwaiger Silvesteraktion für Familie von verstorbenem Vierfach-Vater – 1860-Profis am Start

Schwaig – Der tragische Unfalltod des vierfachen Familienvaters und TSV-1860-Ultras Moritz Walter hat auch die Mitglieder des Schwaiger Kulturvereins Moosmotor erschüttert. Schnell kam die Entscheidung, die Familie des Verunglückten zu unterstützen. Riesig war die Resonanz beim Benefizlauf durch Schwaig an Silvester. Rund 200 Personen machten sich auf die Laufstrecke, darunter auch prominente Gesichter von den Münchner Löwen. Sämtliche Einnahmen kommen der Spendeninitiative „Alle für Moritz“ zugute.

Vom Erlös begeistert war Michael Miesbauer, einer der fünf Vorsitzenden des Vereins. Grob geschätzt kamen am Samstagvormittag 4000 Euro zusammen: „Das ist gigantisch, wir sind alle superzufrieden.“

+ Emotionaler Spendenaufruf auf Instagram: der verstorbene Moritz Walter. © Screenshot: Instagram/lea

Er kannte Walter persönlich sehr gut: „Wir spielten Fußball gegen seine Mannschaft vom SC Inhauser Moos, außerdem besuchte er oft unsere Veranstaltungen in Schwaig.“ Sein Unfalltod könne mit keiner Aktion der Welt wiedergutgemacht werden. „Wir versuchen aber, unseren kleinen Teil für die Unterstützung seiner Familie beizutragen“, sagte Miesbauer.

Rund 35 Kinder machten sich auf die Strecke über 1000 Meter, über 160 Erwachsene versuchten sich an den fünf oder sogar zehn Kilometern. Auf Zeitnahme oder Siegerliste verzichteten die Organisatoren, denn es ging schließlich rein um den guten Zweck. Die Kleinen starteten dennoch mit vollem Ehrgeiz, und die neunjährige Lucia Kreuzpointner aus Schwaig kam als Erste im Ziel an. Ob sie sich darüber richtig freute oder ihr der Platz egal war, das konnte sie nicht so recht entscheiden: „Aber es hat mir richtig großen Spaß gemacht, hier mitzulaufen.“ Aber auch alle anderen Mädchen und Buben durften sich beim Zieleinlauf über einen großen Applaus und Medaillen als Belohnung freuen.

+ Prominente Gesichter: Die 1860er-Profikicker Yannick Deichmann (l.) und Stefan Lex, der in Eitting wohnt. © Bernd Heinzinger

Bei den Erwachsenen gab es prominente Teilnehmer. Mit Yannick Deichmann und Stefan Lex starteten zwei Profis von Fußball-Drittligist TSV 1860 München über zehn Kilometer, auch TSV-Vizepräsident Hans Sitzberger machte sich auf die Runde. „Was mit dem Moritz passiert ist, kann nichts aufwiegen. Aber wir helfen, wo es nur geht“, sagte er. Mit „Wir“ meinte er unter anderem sein Laufrudel, mit dem er regelmäßig einige Kilometer zu Fuß absolviert. Der Vizepräsident betonte zudem, dass man zu dem Verunglückten deswegen noch einen größeren Bezug habe, weil er als Ultra die Löwen stets unterstützt habe. Beim Silvesterlauf gehe es neben dem guten Zweck für ihn aber hauptsächlich um den Spaß am Laufen: „Ich finde es auf alle Fälle super, dass der Lauf hier in Schwaig veranstaltet wird.“

Auch von der frisch gegründeten Frauenmannschaft des TSV 1860 nahm ein Quartett teil: Cheyenne Franz, Silke Dehling, Sandra Böhnke und Vroni Seemann starten neben den gemeinsamen Trainingseinheiten auch häufiger zusammen bei Läufen. An einem Silvesterlauf nahmen sie aber noch nie teil: „Das ist eine Premiere für uns, wir unterstützen den guten Zweck nur zu gerne.“

Den Fünf-Kilometer-Lauf gewann mit Barni Eder einer der besten Freunde des Verstorbenen. Er und einige andere ehemalige Teammitglieder vom SC Inhauser Moos waren nach Schwaig gekommen: „Es ist eine brutale Geschichte, und wir sind immer noch alle erschüttert“, sagte Eder. Dass er am Ende als Erster die Ziellinie überquerte, damit habe er nie gerechnet: „Ich habe zuletzt einige Zeit wegen einer Verletzung überhaupt keinen Sport gemacht, außerdem ist Winterpause im Fußball.“ Anfangs habe Eder nur locker mitlaufen wollen: „Als ich dann zur Hälfte aber vorne mit dabei war, beschloss ich, durchzuziehen.“

Größere Lauferfahrung brachte der Erste des Zehn-Kilometer-Laufs mit: Dominik Ratzek aus Freising machte im zu Ende gegangenen Jahr bereits beim München-Marathon mit, geht mit seinen Freunden Theresa Hennemann, Thomas Pellmeyer und Stefan Diller regelmäßig auf die Laufstrecke. „Ballern statt Böllern“, lautet deren Motto zu Silvester. Das Ballern steht dabei für schnelles Laufen: „Wir sind alle sehr passioniert und wären sowieso am 31. Dezember zum Laufen gegangen. Da war der Schwaiger Event für uns natürlich eine prima Gelegenheit.“

Nach und nach kamen sie alle mehr oder weniger sichtlich erschöpft am Ziel auf dem Schwaiger Dorfplatz an. Anschließend durften sie sich über ein reichhaltiges und für sie kostenloses Buffet freuen – ihren Anteil an der hohen Spendensumme hatten sie mit ihren jeweils 25 Euro Teilnahmegebühr bereits geleistet. Für die Zuschauer gab es Gulaschsuppe und eine große Getränkeauswahl – alles organisiert von den Mitgliedern des Vereins Moosmotor.

Von diesem gab es bereits in der Vergangenheit einige Benefizaktionen, aber noch nie in einer derartigen Größenordnung. Miesbauer dankte neben seinen emsigen Mitstreitern vor allem auch der Feuerwehr Schwaig. Deren Mitglieder sorgten für die Sicherheit an der Strecke. Beim Lauf selbst halfen bei der Planung einige Experten von Trisport Erding mit – auch ihnen wollte Miesbauer einen großen Dank aussprechen. Dass der Vizepräsident und auch zwei Profis des TSV 1860 am Lauf teilgenommen hatten, sei eine schöne Bestätigung, an diesem Tag das Richtige auf die Beine gestellt zu haben, freute sich der Organisator abschließend: „Auch wenn es natürlich mit Anstrengungen verbunden war, hat es uns allen großen Spaß gemacht. Und die hohe Spendensumme ist einfach nur gigantisch.“ Wie viele Euro am Ende genau herauskommen, das steht erst nach einer Auszählung in den nächsten Tagen fest. Miesbauer: „Wir werden das dann auf unserer Homepage unter www.moosmotor.de veröffentlichen.“