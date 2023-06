300 Enten und noch viel mehr Besucher in Oberding

Rennen, Schlemmen, Ausstellen: Dorffest bringt die Generationen zusammen

Die unfreiwillige Corona-Pause seit dem vorerst letzten Mal 2019 hat der Beliebtheit des von der Oberdinger Ortsgemeinschaft ausgerichteten Dorffestes keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, der neue Ortssprecher Christian Aigner freute sich über einen Zulauf, der das Ergebnis der letzten Ausgabe sogar noch toppte.

Oberding – „Am Samstag hatten wir weit über 600 Gäste, sonntags noch rund 300. Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Aigner. Zum Start gab es das beliebte Entenrennen.

Organisiert hatte es die Oberdinger Bücherei. In insgesamt sechs Rennen machten sich knapp 300 Enten auf die Strecke auf der Dorfen. Zahlreiche Besucher reihten sich für dieses Event entlang des Baches auf und feuerten ihre kleinen Teilnehmer aus Plastik lautstark an – für die jeweiligen Sieger der Rennen gab es später im Bürgerhaus attraktive Sachpreise.

Lustig ging es wenig später zu, als die selbstgebastelten Boote zu Wasser gelassen wurden. Bei dem einen oder anderen bewegte sich die Stabilität durchaus im fragwürdigen Bereich, und die Teilnehmer drohten jederzeit, in die Dorfen zu fallen. Doch nicht nur von unten drohte das Wasser, besonders am Start wurden die Teilnehmer von den Oberdinger Kindern mit Wasserpistolen im wahrsten Sinne des Worts nass gemacht.

Am schnellsten absolvierte das Fendt-Boot der Landjugend die Strecke, den Kreativpreis bekamen die Niederdinger Nixen vom Oberdinger Kinderhaus. Nachdem alle neun Boote das Ziel erreicht hatten, zeigte sich Aigner zufrieden: „Das Rennen wurde wieder zu einer riesigen Gaudi, und alles verlief ohne jeglichen Unfall.“

Anschließend führte der Weg zum Platz vor dem Bürgerhaus, wo der Biergartenbetrieb auf die Besucher wartete. Live-Musik vom Biederstein-Trio, kulinarische Köstlichkeiten und reichlich Getränkeauswahl – da blieb kein Wunsch offen.

Der Ortssprecher freute sich besonders über das perfekte Wetter: „Das spielte uns natürlich in die Karten.“ Am späteren Nachmittag beziehungsweise frühen Abend gab es praktisch keinen freien Sitzplatz mehr, und die große Hüpfburg wurde stundenlang von vielen Mädchen und Buben belagert. Spät in der Nacht nahm der erste Tag schließlich an der Landjugend-Bar sein feuchtfröhliches Ende.

Für die Organisatoren bedeutete das unterm Strich nur wenig Schlaf, denn am Sonntag setzte sich das Fest mit dem Mittagstisch fort. Im Bürgerhaus stellte Reinhard Heuer derweil 31 Fotos über Oberding im Wandel der Zeit aus. Das Älteste stammt aus dem Jahr 1907 und zeigt das damalige Wasserwerk. Auch das alte Schulhaus aus dem Jahr 1946, die letzte Torfstecherei (1984) oder modernere Exemplare schmückten die Ausstellung. Heuer berichtete, dass einige der historischen Aufnahmen langfristig im Bürgerhaus aufgehängt bleiben.

Über einen insgesamt perfekten Ablauf freute sich der erleichterte Aigner: „Für mich bedeutete es das erste Dorffest als neuer Ortssprecher, da herrschte natürlich ein wenig Aufgeregtheit.“ Er zeigte sich begeistert davon, dass praktisch der ganze Ort mitgewirkt hatte. Beim Aufbauen etwa kamen Helfer vom Kinder- bis zum Seniorenalter: „Das zeigt, dass wir mit unserem Fest die Generationen zusammengebracht haben und für alle etwas bieten konnten.“