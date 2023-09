Notzinger Gartenbauverein wirft die Obstpresse an: 500 Liter Apfelsaft in einer Stunde

Von: Bernd Heinzinger

Höchste Konzentration: Wolfgang Melchner (l.) und Alexander Kassubek stapeln die von der Rätzmühle zerkleinerten Apfelteile. Via Schwenkarm geht’s für diese dann weiter unter die Presse. © Bernd Heinzinger

Die Obstpressen laufen im Landkreis Erding langsam wieder auf Hochtouren. In diesen Tagen werden die Maschinen wieder angeworfen. Zum Start der Saison haben wir diesmal den Obst- und Gartenbauverein Notzing besucht, der am Wochenende losgelegt hat.

Notzing – Seit Anfang der 1990er Jahre bietet er den Service für die Besitzer von Obstbäumen an. Als damals vom Kreisverband der Vorschlag kam, dass sich die Ortsverbände eine Obstpresse anschaffen könnten, setzten die Notzinger das schnell um.

Zunächst gab es lediglich die Möglichkeit, kalten Saft mit geringer Haltbarkeit zu pressen. Das änderte sich 2010, dann rüstete der Verein mit einer neuen Anlage auf, die den Saft auch pasteurisieren kann. In speziellen Boxen steigt die Haltbarkeit ungeöffnet auf mindestens ein Jahr, geöffnet ist er immerhin noch einen Monat haltbar, weil beim Ablassen durch das Ventil keine Luft einströmt. Vorsitzender Anton Hartshauser erklärt das beim Besuch unserer Zeitung durchaus mit Stolz in der Stimme und freut sich über die ersten Kunden gleich zum Auftakt.

Mindestens 20 Kilo Äpfel sollte man schon mitbringen, betont er: „Erst ab dieser Menge sind wir technisch in der Lage, zu pressen.“ Zunächst werden die Früchte in der sogenannten Rätzmühle zerkleinert, anschließend gestapelt und dann via Schwenkarm unter die Presse befördert. Schon fließt der leckere Saft, und für einige Kunden ist das Prozedere damit praktisch beendet, nur noch die Abfüllung in die Fünf- beziehungsweise Zehnliterbeutel fehlt.

Mit dem kalten Saft kann man zu Hause etwa Apfelwein, Essig oder Gelee herstellen, weiß der Vorsitzende. Manche würden lieber selbst daheim pasteurisieren. Für die restlichen Kunden werde der frische Saft nun vitaminschonend auf rund 80 Grad erhitzt und anschließend sofort in die Boxen abgefüllt.

Dabei geschieht alles mit möglichst großer Präzision. Die Kunden rufen beim Disponenten von Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 19 Uhr unter Tel. (01 60) 91 89 89 61 an und geben dabei die Menge möglichst exakt durch. Danach erhalten sie ein Zeitfenster für das Pressen am Bürgerhaus, welches bis Ende Oktober jeweils Freitagnachmittag und Samstagvormittag stattfindet. „Die meisten Leute haben mittlerweile schon ein Gefühl dafür, dass sie die richtige Menge kennen“, so Hartshauser. „Nur manchmal geht es etwas schief, das packen wir dann aber auch“, erzählt der Vorsitzende.

Zum angegebenen Zeitpunkt kommen die Bürger dann mit ihrem Obst vorbei. Hauptsächlich handelt es sich um Äpfel, aber auch Quitten oder Birnen sind möglich. Helmut Huber aus Riding ist einer von ihnen. Er fährt seit vielen Jahren mit den Äpfeln aus dem eigenen Garten nach Notzing. „Hier gibt es einfach eine prima Möglichkeit, um leckeren Saft zu bekommen“, findet er. Er mischt sich zu Hause gerne eine Schorle oder trinkt den Apfelsaft auch pur. Heuer sei die Ernte aber ziemlich mau ausgefallen, sagt Huber: „Durch die Kälte und Nässe hat es leider nicht so gut wie gewohnt funktioniert.“ Gut 30 Liter kommen bei ihm trotzdem zusammen.

Wenig später kommt ein Fahrzeug mit einem ganzen Anhänger voller Äpfel vorbei. Mehrere 100 Liter dürften hier am Ende herausspringen, für die Maschine des Vereins überhaupt kein Problem. Sie schafft dank einer Gastherme mit einer Leistung von 40 kw/h bis zu 500 Liter pro Stunde.

Das Ganze war eine enorme Anschaffung für den Verein, sagt Hartshauser. Dazu brauche man ausgebildete Fachleute, die das komplizierte Gerät warten und bedienen können. Ehrenamtlich sei das alles nicht zu stemmen. Die Arbeiter seien alle bei der Mini-Job-Zentrale angemeldet, und für das Pressen dürften sich gerne auch noch weiter junge Leute ab 16 Jahren bewerben: „Sie werden von uns angelernt und bekommen die Möglichkeit, etwas Geld dazu zu verdienen.“ Daher sei das Ganze für die Kunden nicht kostenlos, über die aktuellen Preise informiert der Disponent am Telefon.

Bis zu 40 Leute kommen an einem guten Tag in Notzing vorbei, insgesamt rechnet der Vorsitzende bis Ende Oktober mit rund 500 Leuten, die ihr Obst pressen lassen. Für viele von ihnen ist das Ganze ein jährliches Ritual, wobei auch das Ratschen nicht zu kurz kommt. Es mache großen Spaß, sagt der Vorsitzende, bedeute aber auch einen enormen Aufwand: „Bei aller Freude bin ich am Ende froh darüber, wenn wir die Saison über die Bühne gebracht haben.“