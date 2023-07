54 000 Quadratmeter für zwei Firmen: Gemeinderat genehmigt Bauanträge im Gewerbegebiet Schwaig

Von: Lea Warmedinger

Knapp 50 000 Quadratmeter und fünf Hallen umfasst alleine das geplante Lagergebäude des Logistikunternehmens Group 7. Ein Büro wird noch folgen. © Group 7 AG

Für das neue Gewerbegebiet in Schwaig hat der Oberdinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den ersten beiden Bauanträge zugestimmt.

Oberding – Zum einen hat das Gremium den Neubau eines Dienstleistungszentrums von etwa 50 000 Quadratmetern für das Logistikunternehmen Group 7 abgesegnet. Zum anderen wurde einer Betriebsstätte für die SKS GmbH zugestimmt.

Seit etwa 25 Jahren gibt es die Firma SKS der Familie Weber, 2011 zog das Unternehmen, das auf das Schneiden, Stanzen und Lasern von Klebeband und Schleifmittel spezialisiert ist, von Schwaig nach Oberding. Nun soll eine Betriebsstätte an der Ulmenstraße in Schwaig hinzukommen.

Dieses Bauvorhaben umfasst Produktion, Lager und Verwaltung. Die Betriebsstätte soll etwa 74 Meter lang und 53 Meter breit werden. Laut Bauantrag nimmt der zweigeschossige Bürotrakt davon eine Fläche von gut 700 Quadratmetern ein, die Lager- und Produktionsfläche umfasst gut 3200 Quadratmeter. Auch 45 Kfz-Stellplätze sind eingeplant.

Ein größeres Bauvorhaben plant die Group 7 in der Ulmenstraße. Das Logistikunternehmen ist seit 2009 an der Eschenallee in Schwaig angesiedelt ist. Ergänzend dazu soll nun das Dienstleistungszentrum im neuen Gewerbegebiet gebaut werden.

Im Bauantrag geht es um ein knapp 50 000 Quadratmeter großes Lagergebäude, das in fünf Hallen untergliedert wird, darunter eine Freifläche mit Blocklager, ein Schmalganglager und drei Breitganglager. Zudem sind 167 Kfz-Stellplätze mit Grünstreifen geplant.

Bevor der Gemeinderat auch diesen Bauantrag einstimmig absegnete, hatte Georg Stemmer (CSU) noch Anmerkungen. „Es hat geheißen, das wird mal ein kleiner Park mit Duschen und Kantine auch für die anderen Firmen – ist das noch so vorgesehen?“ „Davon gehen wir aus“, antwortete Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU). „Aber der Bauantrag dafür kommt dann extra.“ „Das wäre wichtig für unser Baugebiet, denn das wollten wir ja so haben“, betonte Stemmer.

Der Antrag für das Lagergebäude sei vorgezogen worden, erklärte Klaus Spielmann, Leiter Unternehmensentwicklung, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Da dieser nun genehmigt ist, könne jetzt die Planung vom Büro angegangen werden. Denn neben dem Lagergebäude sei – wie im Vorfeld schon besprochen – auch ein Bürotrakt mit etwa 6000 Quadratmetern geplant.

Derzeit sei die Erschließungsplanung für das Lagergebäude im Gange, so Spielmann. Sobald die Erschließung abgeschlossen ist, könne die eigentliche Bebauung beginnen. „Wenn alles planmäßig verläuft, könnte das etwa Anfang nächsten Jahres sein.“ Die Group 7 habe für das Dienstleistungszentrum mitsamt Bürotrakt etwa 48 Millionen Euro an Baukosten eingeplant, gab Spielmann an.

„Ich finde das sehr schade, das die Group 7 keine Tiefgarage geplant hat“, merkte Stemmer in der Gemeinderatssitzung an. Am Anfang sei die Rede von einer Tiefgarage gewesen, diese sehe er in dem vorliegenden Plan aber nicht. „Das ist wirklich schwach wegen des Flächenverbrauchs.“ „Wir sollten nicht über etwas urteilen, das wir noch nicht haben“, antwortete Bürgermeister Mücke. Man werde das erst sehen, wenn der nächste Plan kommt.

„Unter dem Lager ist keine Tiefgarage geplant“, bestätigt auch Spielmann. Ob unter dem Büro eine solche gebaut wird, sei noch offen. Auch Dinge wie Grünflächen seien von der Planung in den kommenden zwei, drei Monaten abhängig. Die im Gemeinderat abgesegnete Baugenehmigung behandle vorerst nur das Lagergebäude, betont Spielmann. Der Antrag auf Baugenehmigung für das Büro komme voraussichtlich in ein paar Monaten.