„A Mordsbruck“ über dem Isarkanal

Imposante Arbeiten: Der Kran am Isarkanal nahe des Ortsausgangs von Niederding Richtung Erding dürfte den wenigsten Autofahrern, die dieser Tage auf der Kreisstraße ED 9 unterwegs gewesen sind, entgangen sein. Die Fuß- und Radwegbrücke über den Kanal hat gestern und vorgestern ihr Stahlgerüst bekommen.

Niederding – Die ersten beiden Brückenteile wurden am Mittwoch eingehoben, am Donnerstag folgte das dritte und letzte Stück. Am Freitag wurde schließlich der Kran abgebaut.

Auf der Basis des Gerüsts soll demnächst betoniert werden, dann folgen noch die Abdichtungsarbeiten, die stark temperaturabhängig sind. Je nach Witterung soll die Brücke bis Mai fertig sein. Sie ist 110 Meter lang, die Fahrbahn 2,50 Meter breit – „a Mordsbruck“, wie Oberdings VG-Chef Josef Steinkirchner befindet.

Eine Arbeitsgemeinschaft führt die Arbeiten an der Brücke durch. Für den Stahlbau ist die Temme Stahl- und Industriebau verantwortlich, für die Betonarbeiten die Hagn Umwelttechnik.

Ursprünglich hätte die Brücke Ende 2018 fertig sein sollen. Es hatte allerdings Lieferverzögerungen beim Stahlträger gegeben. Bekanntlich stehen an der parallel zur Fußgängerbrücke verlaufenden ED 9 Ausbauarbeiten an. Diese sollen Mitte des Jahres beginnen. Dann wird es auch zu Sperrungen kommen.

Anders als in den vergangenen Tagen, als der Verkehr frei fließen konnte. Der Kran stand nämlich im Gegensatz zur ursprünglich angedachten Vorgehensweise unten am Feldweg. „Der Eingriff war nicht so massiv wie geplant“, sagt Steinkirchner.mas