„Mörderisches Überholmanöver“ auf der FTO: Unfall mit Schulbus

Eine knappe halbe Stunde zu spät sind einige Schüler zum Auftakt des neuen Jahres im Oberdinger Schulzentrum angekommen. Grund war ein Verkehrsunfall auf der Flughafentangente Ost (FTO). In diesen war ein glücklicherweise bis auf den Fahrer noch leerer Bus der Firma Scharf involviert worden. Er war nach Schwaig unterwegs gewesen, um die Kinder dort abzuholen und zur Schule zu bringen.

Oberding – Firmenchef Andreas Scharf spricht von einem „mörderischen Überholmanöver“. Kurz vor der Abfahrt nach Schwaig überholte ihm zufolge ein weißer VW-Bus den Scharf-Bus, dessen Fahrer nach rechts auswich und einen Leitpfosten touchierte. Auf der linken Fahrbahnseite war dem VW-Fahrer sogar ein Lkw entgegen gekommen, was diesen vor dem Überholen nicht abschreckte. „Das war gemeingefährlich“, sagt Scharf. Der Verursacher sei einfach weitergefahren.

Schnell wurde ein Ersatzbus geschickt, sodass die Kinder nur minimal zu spät ankamen. „Die Telefone in der Schule haben geglüht“, berichtete Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke am Abend im Gemeinderat. Angesichts dessen, dass nichts Schlimmeres passiert war, meinte er: „Am ersten Schultag eine halbe Stunde später anzukommen, ist nicht so schlimm.“

Der Vorfall ist der Polizeiinspektion Erding nicht bekannt. Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte diese folglich keine Auskunft geben. Die Person, die den Unfall verursacht hat, dürfte wohl ungeschoren davon kommen.