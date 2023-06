Am Flughafen - Brückenbau geht weiter: Erdinger Allee gesperrt

Von: Hans Moritz

Bereits Geschichte ist diese Brücke bei Schwaig. Der Neubau bremst jerzt erst mal länger den Verkehr aus. © Hans Moritz

Die Großbaustelle an der Kreisstraße ED5 und an der Erdinger Allee/Südring (Staatsstraße 2584) bei Schwaig macht Fortschritte. Nun steht der Brückenschlag an, kündigt das Staatliche Bauamt an.

Schwaig - Die Widerlager der neuen, 27 Meter langen Brücke sind fertig, nun folgt der Überbau. Dazu muss die Erdinger Allee von Montag bis voraussichtlich Ende August gesperrt werden. Die ED5 ist es in diesem Bereich bekanntlich seit Monaten.



Als Umleitung von der Flughafentangente kommend dient die Erdinger Allee neu (Richtung Nordbahn). Ansonsten führt die Umleitung nach wie vor von der ED5 nördlich Schwaig über den provisorischen Kreisverkehr auf die Freisinger Straße. Am Südring angekommen, ist nur noch das Abbiegen nach links in Richtung Flughafen möglich. Über die „Allgemeine Luftfahrt“ östlich dem Terminal2-Satelliten gelangt man am Kreisverkehr auf die Erdinger Allee neu und ab dort weiter zur Flughafentangente Ost und über diese zur Staatsstraße St2084. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt analog. Die Zufahrt bis zur Tankstelle und zum Wertstoffzentrum über den Flughafen-Südring ist frei. Für den landwirtschaftlichen Verkehr ergeben sich keine Änderungen.



Für die Straßenbrücke wird laut Behörde zunächst ein Gerüst für die Betonarbeiten aufgestellt. Auch an der Brücke über den Ringschluss schreiten die Arbeiten voran. Die Widerlager sind im Bau, danach muss ein Zwischenpfeiler für den Überbau betoniert werden. ham