Am Schlagzeug in Disney World

Christian Schichtl aus Schwaig arbeitet drei Wochen in Florida - und hat jetzt schon Heimweh

Von Helena Grillenberger schließen

Drei Wochen am Schlagzeug in Disneyland: Musiker Christian Schichtl aus Schwaig tritt ab Freitag in Florida einen etwas anderen musikalischen Job an. Heimweh hat er dabei jetzt schon.

Schwaig – „Ich bin gespannt, wie’s am Schluss ist“, sagt Christian Schichtl lachend. „Ob ich gern noch länger bleiben würde, oder ob’s reicht.“ Der 29-Jährige sitzt im Garten vor seiner Wohnung in Schwaig. Von Stress keine Spur – und das, obwohl er heute in die USA fliegt. Beruflich, als Musiker.

Seit 2018 ist der Schlagzeuglehrer Mitglied des Percussion-Ensembles „Groovin’ Alps“, das seit Jahren in der deutschen Themenwelt in Disney World in Florida auftritt. Damals wurde er der Gruppe von einem Studienkollegen empfohlen, „und so bin ich dazugestoßen“, erzählt Schichtl.

Bei einem FC-Bayern-Fanfest hat er seinen Einstand gefeiert, einige weitere Male konnte er vor Corona noch mit den Musikern auftreten. Dann war erst mal Pause, bis es heuer wieder aufging: für zwei Wochen auf einem Schiff zwischen Finnland und Schweden. „Und jetzt hat es sich ergeben, dass sie mich für Disney World gefragt haben“, freut sich Schichtl.

Was da eigentlich auf ihn zukommt, weiß der Schlagzeuger gar nicht so genau. Nur, dass er sechs Mal am Tag für 20 Minuten spielen darf. Und, dass sie in Tracht spielen. „Ich bin schon sehr gespannt“, verrät der Schwaiger. Und er hofft, auch ein bisserl was von Florida sehen zu können. Auf Land und Leute ist er doch sehr gespannt. „Ich war noch nie in Amerika, ich bin total aufgeregt“, gibt Schichtl zu. Zwei Tage hat er pro Woche frei, und ein Auto wird den Musikern neben ihrer Unterkunft auch zur Verfügung gestellt.

Am meisten freue er sich aber darauf, seine Musikerkollegen wiederzusehen. Die Gruppe setzt sich aus Percussionisten aus ganz Deutschland zusammen, die von Anfang Juni bis Ende September in Dreier-Gruppen jeweils für ein paar Wochen im Themenpark auftreten. Im Vorfeld gemeinsam proben war unmöglich. „Jeder weiß, was er üben muss“, erklärt Schichtl, wie er sich auf die nächsten Wochen vorbereitet hat. Vor seinem ersten Einsatz an diesem Freitag wird dann alles noch mal durchgespielt.

Seit er elf Jahre alt ist, spielt der 29-Jährige Schlagzeug. Mit 17 ging er auf die Berufsfachschule für Musik, später hängte er noch ein Musik-Studium dran.

„Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch“, sagt Schichtl. Nach Amerika habe es ihn trotzdem gezogen, vor allem wegen seines Instruments: „Das Ganze kommt ja von da“, erklärt er. Sein Schlagzeuglehrer an der Berufsfachschule habe in Los Angeles studiert, „der hat mich damals gefragt, ob ich nicht rübergehen will“, erzählt der Musiker. „Aber da war ich halt erst 17 – das wäre zu krass gewesen.“

Dafür ist er mittlerweile viel in Deutschland rumgekommen, fast in jeder Stadt habe er bereits gespielt, verrät er. Außerdem in Österreich und in der Schweiz – und Anfang des Jahres eben im hohen Norden.

In Disney World machen die Percussionisten dann Musik auf Gegenständen, hinter denen man keine Instrumente vermuten würde: „Wir spielen bayerische Stücke“, erzählt Schichtl, „und zwar auf Besen, Leitern, Tonnen, mit Löffeln – ein Stück ist auch mit einem Waschbrett“. Er zupft leicht am Saum seines schwarzen T-Shirts, das der Aufdruck einer Metal-Band ziert. So ganz treffe das Programm, das in Florida auf ihn zukommt, nämlich nicht seinen Musikgeschmack, meint er grinsend. Trotzdem: „Das ist eine Riesenehre, dass ich da spielen darf.“

Anfang April haben ihn seine Kollegen gefragt, ob er sie nach Amerika begleitet. Da konnte er noch nicht fest zusagen. Er hatte andere Auftritte für die Zeit, musste erst Ersatz suchen, außerdem freilich das Vorhaben mit seiner Frau besprechen.

Im Juni konnte er den „Groovin’ Alps“ dann zusagen. Und nun musste alles recht schnell gehen, schließlich brauchte er auch ein Arbeitsvisum. „Das war ein Riesenhickhack“, erinnert sich Schichtl. „Ich musste zur Botschaft nach Frankfurt fahren, die haben dann meine Fingerabdrücke genommen und alles.“ Sehr dankbar sei er, dass das Management des Ensembles ihm die Organisation abgenommen habe. „Sonst wäre das nicht so schnell gegangen.“ Überwindung habe es ihn zwar keine gekostet, seinen Kollegen zuzusagen, aber länger drüber nachgedacht habe er schon. „Es wäre so dumm, wenn ich’s nicht machen würd“, sagt er entschieden. „Aber ich habe total Heimweh.“

Drei Wochen geht er in die USA. Länger als er bisher überhaupt von zuhause weg war. „Ich freu mich schon wieder aufs Heimkommen“, sagt der Musiker lachend, und auf seine zwei Kinder und seine Frau. „Aber ich bin Musiker geworden, weil ich was sehen will von der Welt. Also muss ich das machen.“