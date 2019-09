Zehentstraße: Baustelle bis Jahresende

„Wir versuchen generell, jedes Jahr ein bis zwei Straßen zu sanieren“, sagt Josef Steinkirchner, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Oberding. Gerade ist die Zehentstraße in Aufkirchen an der Reihe, seit rund zwei Wochen wird dort gewerkelt.

Aufkirchen – „Die Entwässerung wird angepasst“, berichtet Steinkirchner auf Nachfrage. Außerdem sei die Oberfläche der Straße sanierungsbedürftig gewesen. „Der Unterbau passt“, ergänzt der VG-Chef. Ihm zufolge werden sich die Arbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres hinziehen. Sperrungen werde es bis auf eine mögliche Ausnahme nicht geben: Wenn asphaltiert wird, „dann eventuell“, so Steinkirchner. Das sei jedoch nicht weiter schlimm. Die Anlieger könnten zufahren, und die Straße sei nicht vom Durchgangsverkehr betroffen.

In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Gemeinderat nun mit der Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der Zehentstraße befasst, die im Zuge der Kanal- und Oberflächenarbeiten über die Bühne gehen soll. Die SEW-Stromversorgungs-GmbH aus Erding hat dazu ein Angebot für die Installation von elf neuen Straßenlampen, bestückt mit LED-Leuchten, vorgelegt. Die Gesamtkosten inklusive Erdkabeln und aller weiterer Materialien betragen gut 35 000 Euro netto. Die Auftragsvergabe erging einstimmig.