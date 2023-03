Aufkirchener Feuerwehr führt Übergangsphase für die Jugend ein

Von: Markus Schwarzkugler

Ehrungen (v. l.): Luis Kuhlmann (zehn Jahre aktiver Dienst), Florian Roß (Löschmeister), Dirk Bredtmann (Oberfeuerwehrmann), Martin Herrmann (zehn Jahre aktiv) und Kommandant Peter Reiss. © FF Aufkirchen

Der Aufkirchener Feuerwehr kann man definitiv nicht vorwerfen, sie würde die Jugend nicht im Blick haben. In der Jahreshauptversammlung kam eine spannende Neuerung zur Sprache: Die Wehr hat eine Übergangsphase für die jungen Aktiven zwischen 16 und 18 Jahren eingeführt. Sie können nun sowohl an den Übungen der Jugendfeuerwehr wie auch an denen der erwachsenen Aktiven teilnehmen. Das Ziel: bessere Integration der Jugendlichen in den aktiven Dienst.

Aufkirchen – Der scheidende Jugendwart Wolfgang Roß berichtete einer Mitteilung der Wehr zufolge von im vergangenen Vereinsjahr drei in den aktiven Dienst übernommenen Jugendlichen, ein Jugendlicher sei aber wegen eines Wohnortwechsels ausgetreten. Neun Jugendliche seien dafür dazugekommen.

Wolfgang Roß, der sich künftig auf den Posten als Atemschutzbeauftragter konzentrieren wird, gab sein Amt an Benedikt Ametsbichler und Florian Roß weiter und blickte zufrieden auf die sechs Jahre seiner Amtszeit zurück. Es sei gelungen, mehr Mädchen zu begeistern, das Eintrittsalter sei auf zwölf Jahre gesenkt worden.

Neben einem kleinen Rückblick – ein Highlight war die Fahrzeugweihe des neuen Mannschaftstransportwagens 14/1 – kam Vorsitzender Michael Attenberger vor 45 Mitgliedern auch auf die Aktivitäten 2023 zu sprechen. Ihm zufolge wird sich die Feuerwehr beim Maibaumaufstellen am 1. Mai fleißig beteiligen. Ein Ausflug sei geplant und freilich das beliebte Weinfest am 9. September.

Kommandant Peter Reiss berichtete von derzeit 47 Aktiven, darunter vier Aktiven zwischen 16 und 18 Jahren und sechs weibliche Mitglieder. Im Vorjahr waren 18 Einsätze, darunter zwölf technische Hilfeleistungen, ein Brand und fünf sonstige wie Brandmeldeanlagen oder Absperrungen, zu bewältigen. Um den Ausbildungsstand der Aktiven zu halten, gab es 16 Übungen. Ein großer Aufgabenbereich ist laut Reiss auch die individuelle Ausbildung der Aktiven. Im Vorjahr hätten unter anderem sechs Mitglieder das Basismodul, acht die Truppführermodule 1 bis 3, und vier die Realbrandausbildung Brandsimulationscontainer absolviert.

Besonders gefordert haben die Aufkirchener Wehr im Vorjahr ein Brand bei der Firma Wurzer und diverse Tierrettungen am Kanal.

Reiss verwies schon mal auf die Kommadatenwahlen 2024. Er selbst will weitermachen, wofür er kräftig Applaus erhielt. Sein Stellvertreter Paul Scheidhammer werde jedoch aufhören.

Bürgermeister Bernhard Mücke betonte in seinem Grußwort die große Bedeutung der fünf Ortsfeuerwehren für die Gemeinde. Er sicherte zu, dass diese auch weiterhin in die die notwendige Ausstattung investieren werde.

Bei den Ehrungen wurden Dirk Bredtmann zum Oberfeuerwehrmann und Florian Roß zum Löschmeister befördert. Martin Herrmann und Luis Kuhlmann wurden für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.