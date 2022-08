Pfarrer Josef Mittermair: Kirchenbauer, Chronist, Vereinsgründer

Serie Straßennamen

Die Spuren von Pfarrer Josef Mittermair (1870–1942) sind heute noch in Aufkirchen und anderen Oberdinger Ortsteilen deutlich zu sehen. Laut Gemeinde-Archivar Gerhard Niklaus ist er einer der wichtigsten Pfarrer der Gemeindegeschichte gewesen, daher wurde ihm Ende der 1990er-Jahre eine Straße gewidmet. Die Pfr.-Mittermair-Straße führt von der Aufkirchener Dorfstraße hinab zur Montessori-Schule.

Aufkirchen – Von 1897 bis 1914 wirkte Mittermair als Kooperator, Pfarrvikar und Priester in der damaligen Großpfarrei Aufkirchen. Archivar Niklaus erklärt: „Zu dieser gehörte damals der halbe Erdinger Raum, darunter auch die weiteren Ortsteile Oberdings, Moosinning oder Eitting. Es war die Urpfarrei der Gegend.“

Auf die Welt kam die bedeutende Persönlichkeit am 5. März 1870 in Heidberg bei Kraiburg am Inn. Im Alter von 24 Jahren feierte Mittermair bereits seine Weihe zum Priester, zusammen mit 54 weiteren Männern. Doch wie verschlug es ihn kurz darauf nach Aufkirchen? Dazu schreibt Josef Mittermair in seiner kurzen Biografie: „Der damalige Generalvikar war der Meinung, dass junge Priester nicht einseitig werden dürfen. Sie sollen verschiedene Posten kennenlernen.“ Für Mittermair begann das Wandern, ehe im Mai 1897 die „große und mühsame“ Pfarrei Aufkirchen frei wurde, damals ein Ort mit 2000 Seelen und 220 Tagwerk Ökonomie im Selbstbetrieb. Es sei ein schwieriger Ort gewesen vor seinem Amtsantritt, gab es zu hören: „Da kann sich keiner halten, da verdirbt ein jeder.“ Verdorben sei er zwar nicht während seines Wirkens: „Aber der Sorgen und Arbeit hat es mehr als genug gegeben.“

Die herausragendste Erinnerung an seine Tätigkeit in der Pfarrei steht heute noch in Schwaig: die Kirche St. Korbinian. Deren Bau bezeichnete der Priester als eine seiner größten Herausforderungen. Für das Vorhaben gründete er 1899 extra einen Kirchbauverein, und die Bevölkerung unterstützte das Vorhaben mit großzügigen Spenden. Der Bau verlief erfolgreich, und im Jahr 1905 wurde die imposante Kirche vom Münchner Erzbischof Franz Josef von Stein eingeweiht.

Bereits ein Jahr zuvor, 1904, hatte Josef Mittermair für ein Werk gesorgt, das heute noch eine Bedeutung in Aufkirchen besitzt. Er machte sich an die erste Chronik des Orts und sorgte damit dafür, dass wichtige Ereignisse nicht in Vergessenheit gerieten. Zusätzlich erwies er sich als großer Förderer des gemeinsamen Lebens und der Gesellschaft. Viele Gründungen von Vereinen dienen als Beweis dafür. Auch die Christlichen Mütter gehen auf Josef Mittermair zurück, heute bestehen diese immer noch unter dem Namen Katholische Frauengemeinschaft. Außerdem gründete er den Katholischen Burschenverein (1905) und die Marianische Jungfrauenkongregation (1906). Letztere ist heute noch als Landjugend aktiv.

Der Pfarrer durfte beziehungsweise zeichnete damals zusätzlich für die Pfarrhofökonomie in der Ortschaft verantwortlich und wurde damit zum Betreiber des größten Bauernhofs. Das schien Mittermair allerdings nicht zu gefallen, als einen Grund für sein Weggehen im Jahr 1914 nannte er: „Man ist doch nicht Priester geworden, um dann einen Großbauern zu machen.“ Dennoch kümmerte er sich um weitere weltliche Bedürfnisse und sorgte unter anderem für den Ausbau der zentralen Wasserversorgung.

Das Lehren der Kinder stand ebenfalls in der Liste der weitreichenden Tätigkeiten Mittermairs. Von Aufkirchen aus arbeitete er als Lokalschulinspektor für diverse Schulen der Umgebung.

Der Pfarrer hatte nicht nur seine Schützlinge im Blick, er wollte sich auch über die weite Welt informieren. Er unternahm drei Pilgerreisen nach Jerusalem und ins Heilige Land. Im Jahr 1914 verließ Mittermair seine Gemeinde, „wenn auch mit wehem Herzen“. Ihn zog es weiter nach Waging. Ein Entschluss, den er schon bald bedauerte. In seiner Biografie ist zu lesen: „Kaum war ich in Waging, ist der Weltkrieg ausgebrochen. Ach wäre ich in Aufkirchen geblieben. Dort alles bekannt, hier alles fremd.“

Eine Rückkehr gab es aber nicht, und später verbrachte Josef Mittermair seinen Lebensabend als Kommorant in St. Veit. Darunter versteht man Geistliche, die an einem Ort ansässig sind, ohne seelsorgerisch tätig zu sein. Nach seinem Tod am 3. August 1942 wurde er in Obertaufkirchen beerdigt.