Außergewöhnlich kreativ

Strahlte übers ganze Gesicht: Amy Grindau bei der Preisverleihung beim Bayerischen Rundfunk. Untypisches Make-up als Thema Einsatz auch für die Feuerwehr © Privat

Oberding – Sich in der Schule kreativ und eigenständig ausleben zu können, das ist nicht immer einfach. Doch genau das hat die angehende Abiturientin Amy Grindau vom Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding im W-Seminar im Fach Kunst in die Tat umgesetzt. Die Oberdingerin hat in ihrer Seminararbeit ein eigenes Magazin mit dem Namen „UNTITLED“, das vor allem junge Erwachsene ansprechen soll, entworfen. Und nun dafür den 1. Preis bei einem großen Wettbewerb des bayerischen Kultusministeriums mit hunderten Teilnehmern gewonnen.

Die Freude bei der 19-Jährigen war natürlich groß, zumal aller Anfang auch bei ihr schwer war: „Zu Beginn des Kurses hatte ich so viele verschiedene Ideen und wusste nicht, wie ich alle unter einen Hut bringen soll. Dann haben wir uns gedacht: Ein Magazin wäre gut, um alle meine Ideen einbringen zu können.“ Auf die Idee zur Teilnahme an dem Crossmedia-Wettbewerb brachte sie ihre Seminarbetreuerin: „Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht fertig, und es war schon kurz vor Einsendeschluss. Ich wollte dann aber auf jeden Fall mitmachen, musste das Magazin für den Wettbewerb aber etwas kürzen.“ Schlussendlich umfasste das Magazin 32 Seiten.

Der Kreativwettbewerb für digitale Medien in Bayern wird einmal jährlich auf Initiative des Ministeriums in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien e.V. sowie dem Bayerischen Rundfunk ausgerichtet. Diesmal nahmen 460 Schüler aus ganz Bayern mit knapp 70 Beiträgen teil.

Inhaltlich wurden verschiedene Themen behandelt. „Die Idee dahinter war, eine Reihe anzufertigen, bei der alle Oberbegriffe mit der englischen Vorsilbe ,un‘ beginnen.“ Das übertrug Grindau auf das Magazin und ordnete so immer zwei Begriffe, die zum einen das Positive und zum anderen das Negative bedeuten, sechs ausgewählten Oberbegriffen zu. Ein Beispiel dafür sind die Begriffe „common“ (Deutsch: gewöhnlich) und „uncommon“ (ungewöhnlich). Für diese Auswahl wurde sie auch von der Jury besonders gelobt. Die Schülerin zeigte dabei untypisches, eben ungewöhnliches Make-up, das nicht unbedingt den gängigen Schönheitsidealen der Gesellschaft entspricht. „Das Magazin spiegelt immer zwei Seiten der Medaille wider und ist ein Anreiz, nicht immer das Negative zu sehen, sondern auch das Positive. Denn beide Seiten spielen eine große Rolle in unserem Leben“, sagt die 19-Jährige.

Über die positive Rückmeldung freute sich die Schülerin sehr. „Ich habe einen Tag vor den Ferien eine Nachricht per E-Mail bekommen, dass ich etwas gewonnen habe. Ich wusste aber noch nicht, welcher Platz oder was genau“, erzählt Grindau schmunzelnd.

Die Preisverleihung fand in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München statt, die Urkunden überreichte Bayern3-Moderator Sebastian Schaffstein. Zu den geladenen Gästen zählte unter anderem Kultusminister Michael Piazolo.

„Der Moment, als ich auf die Bühne gerufen wurde, war sehr aufregend. Erst dann wurde mir gesagt, dass ich den ersten Preis in der Kategorie Foto-Grafik-Layout gewonnen habe. Da war ich schon ganz schön stolz“, erzählt Grindau.

Die Jury lobte neben der ernsten inhaltlichen Auseinandersetzung auch den grafischen Wert der Arbeit. Als besonders mutig und gelungen wurde die persönliche Note bewertet, die Grindau eingearbeitet hatte, indem sie sich selbst in Fotografien abbildete.

Durch den Gewinn durfte die Schülerin Workshops beim BR absolvieren. Des Weiteren wurde ihr Magazin bereits in das AAP (Archive Artist Publications), einem Archiv voller Künstlerbücher, aufgenommen. „Darauf und auf ihre gesamte Leistung darf sie wirklich sehr stolz sein“, sagt ihre Lehrerin Margrit Hohenberger, die Grindaus W-Seminar im Fach Kunst betreut.

Die Schülerin hat auch neben dem Wettbewerb schon praktische Erfahrungen in Sachen Design gesammelt. So entwarf sie über die vergangenen zwei Jahre diverse Poster und Flyer für ihre Schule, unter anderem für das Sommerfest 2022 oder die Kunstausstellungen ihres Seminars. Ein weiteres Projekt war vor kurzem die Gestaltung eines Posters für den Rosenmontagsball der Niederdinger Feuerwehr. Sie ist dort auch Mitglied. Zudem engagiert sie sich bei der Planung von Aktionen wie Sommerfest oder Weihnachtsbasar, auch dafür hat sie schon Flyer, Tickets und Plakate gestaltet. Für Aufträge im Bereich Grafik und Design können sich Interessierte per E-Mail an Amy Grindau unter amiiryyy@gmail.com oder auf Instagram unter dem Kürzel @amiiryyy wenden.

Lukas Christofori