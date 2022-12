TuS Oberding: Beachvolleyball-Hütte und „Profihopper“

Von: Markus Schwarzkugler

Großer Andrang im Sitzungssaal des Oberdinger Bürgerhauses: 25 Mitglieder des Turn- und Sportvereins waren in den Gemeinderat gekommen. © Markus Schwarzkugler

Ungewöhnlich viel los im Zuhörerbereich des Oberdinger Gemeinderats. Eine Gesandtschaft des TuS war nämlich im Publikum. Kein Wunder, immerhin ging‘s um zwei für den Verein wichtige Investitionen.

Oberding – Großer Bahnhof im Oberdinger Bürgerhaus. Nein, es ging nicht ein weiteres Mal um den geplanten S-Bahnhof in Schwaigerloh, sondern rund 25 Mitglieder des TuS waren am Dienstagabend in die Sitzung des Gemeinderats gekommen. Mit Abstand Besucherrekord in jüngster Vergangenheit. Ein bisserl sanften Druck aufs Gremium ausüben schadet ja nicht. Wobei, wirklich nötig wäre der Aufmarsch nicht gewesen, denn die Kassen in Oberding sind trotz Krise bekanntlich gut gefüllt.

Ein einstimmiges Ja ohne große Debatten erntete sowohl der TuS-Bauantrag für eine neue Beachvolleyball-Hütte verbunden mit einem Antrag auf Kostenübernahme. Insbesondere die Fußballer, die das Gros der TuS-Abordnung bildeten, dürfen sich darüber hinaus auf einen neuen Multifunktionsrasenmäher mit Namen „Profihopper“ freuen.

Dachterrasse und Sonnensegel werden die neue Beachvolleyball-Hütte am TuS-Gelände zieren. Durch sie und generell die Außenverkleidung wird optisch verschleiert, dass es sich bei dem Gebäude eigentlich um zwei klassische Büro-Container handelt. © Markus Schwarzkugler

Seit dem Jahr 2000 nutzt der TuS eine vom damals Noch-Nicht-Bürgermeister, aber bereits leidenschaftlichen Volleyballer Bernhard Mücke (CSU) gespendete Hütte an den Beachvolleyballfeldern, um dort Material unterzubringen. Sie ist mittlerweile in die Jahre gekommen und baufällig. Angedacht ist eine Holzhütte nördlich der bestehenden Stockschützenhalle am TuS-Gelände. Es handelt sich um eine erdgeschossige, geschlossene Konstruktion auf einer Grundfläche von rund 4,2 auf 7,8 Metern. Überspannt wird sie von einem auf der Nordseite überstehenden Flachdach. Die Brüstungshöhe des umlaufenden Geländers beträgt knapp zweieinhalb Meter. Oben drauf wird ein Sonnensegel gespannt, die Gesamthöhe unter dessen Ansatz beläuft sich so auf knapp fünf Meter. Eine Dachterrasse wird über eine Treppe im Westen erreichbar.

Die Volleyball-Abteilung des TuS schreibt in ihrem Zuschussantrag, dass als Basis für die Hütte zwei Bürocontainer aufgestellt werden sollen. Diese würden inklusive Türen, Fenster, Innenausbau, Strom- und Wasseranschluss geliefert. Durch die in Eigenleistung erbrachte Außenverkleidung und Dachterrasse werde „das typische Aussehen von Bürocontainern völlig verdeckt“.

Im Gegensatz zu einer Holzständerbauweise kann die Hütte mit wenig Aufwand versetzt werden, was auch Georg Ascher (WG Niederding) hervorhob im Hinblick auf die vielen Überlegungen, die derzeit um die Entwicklung des Sportgeländes angestellt werden. „Und der TuS macht viel in Eigenleistung“, lobte Ascher.

Weitere Vorteile laut Volleyball-Abteilung: Die Hütte kann sofort nach Lieferung genutzt werden, was den Trainingsbetrieb während der Bauphase erheblich erleichtere. Und: „Die Baukosten sind niedriger, die Lebensdauer höher und der Pflegeaufwand geringer, was langfristig wiederum die Kosten senkt.“ Nach derzeitigem Schätzungsstand – was sich in diesen Zeiten ja schnell ändern kann – betragen sie knapp 35 000 Euro, durch die Eigenleistung des Vereins blieben an der Gemeinde gut 5000 Euro weniger hängen.

Wie Mücke deutlich machte, war ursprünglich an eine andere Bauweise gedacht worden. Doch: „Die Preise bei Holz und Stahl sind davongaloppiert.“

Etwas teurer wird besagter Profihopper. Die Gemeinde hat für den Rasenmäher der Marke Amazone drei Angebote von gut 65 000 bis knapp 110 000 Euro vorgelegt bekommen. Das Fahrzeug kann sowohl alle Grünflächen auf dem Gelände mähen, außerdem vertikutieren, belüften und die Sportplätze mulchen. Gemäß Beschluss wird die Gemeinde auch die Kosten für die Grünflächenpflege mit einem Betrag von jährlich 6000 Euro übernehmen.

„Der TuS will die Platzpflege in Zukunft selber übernehmen“, berichtete Mücke. Bislang stellt nämlich die Gemeinde die nötigen Gerätschaften zur Verfügung, und der TuS bezahlt denjenigen, der die Arbeiten ausführt. „Wir haben das Gerät bereits getestet und uns vorführen lassen“, berichtete Mücke. Eingeweiht war auch Georg Stemmer (CSU), der versicherte: „Das ist ein Topgerät, das Preis-/Leistungsverhältnis sehr, sehr gut. Das hält 15 bis 20 Jahre.“

Auch Helmut Holzmann (WG Notzingermoos) sprach sich für die Anschaffung aus, und Agnes Pointner (CSU) meinte: „Dann können’s mähen, wann immer sie wollen.“ Also allseits gute Fahrt dem Oberdinger Profihopper!