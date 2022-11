„Bei der Trennung passieren die meisten Morde“

Viele Zuhörerinnen und vereinzelte Männer waren zum Vortrag in der Aufkirchener Kirche gekommen. © Vroni Vogel

Opferschutz, die kritische Auseinandersetzung mit problematischen Rollenzuschreibungen und Hilfsangebote, um sich aus der Gewaltspirale zu befreien: In ihrem Vortrag zum UN-Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ am Freitagabend sprach Kriminalhauptkommissarin Marita Fuchs viele Themen an. Zu der Veranstaltung hatte der Diözesanvorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in die Kirche St. Johann Baptist in Aufkirchen eingeladen.

Aufkirchen – Fuchs ist Beauftragte für Kriminalitätsopfer und damit für alle Geschlechter zuständig. In ihrem Vortrag ging es diesmal aber gezielt um Gewalt gegen Frauen. Nach außen hin „ein netter Mensch und treu sorgender Mann, doch hinter den vier Wänden, da geht es ab“: Gewalttäter verstünden es oft sehr gut, die Fassade aufrechtzuerhalten. „Die stellen sich so toll dar, und die Behörde glaubt ihnen vielleicht sogar“, kommentierte eine Zuhörerin die Strategien der männlichen Gewalttäter.

Es sei perfide, wie bei der betroffenen Frau gezielt Selbstzweifel geschürt würden, damit sie sich nicht wehre, so Fuchs. Frauen in einer Gewaltbeziehung hätten „wahnsinnige Ängste“, beispielsweise davor, dass ihnen die Kinder weggenommen würden und dass sie ohne Geld in eine existenzielle Notlage gerieten.

Oft seien es Verhaltensmuster von Kontrolle und Macht, denen die Opfer ausgesetzt seien. Sie würden mit sozialer Isolation, Demütigungen und wirtschaftlichem Druck eingeschüchtert. Die seelische Belastung sei groß. „Viele gehen wieder zurück“, berichtete die Polizistin aus der Praxis. Diese Ambivalenz sei nicht ungewöhnlich.

Fachstellen und Polizei seien wichtige Anlaufstellen, um Frauen zu stärken, immer wieder Hilfsangebote zu unterbreiten und „Licht am Ende des Tunnels“ aufzuzeigen.

Dreifache Frauenpower für den Opferschutz (v. l.): Kriminalhauptkommissarin Marita Fuchs, Uschi Gröppmair vom kfd-Diözesanvorstand und Steffi Irmscher-Grothen vom Erdinger Frauenhaus. © Vroni Vogel

Ein befristetes polizeiliches Kontaktverbot sei ein hilfreicher erster Schritt, um Betroffenen zeitnah zu helfen: „Die Polizei kann der Frau Luft verschaffen.“ Es könne zudem der Antrag auf Gewaltschutz gestellt werden, was vor Gericht glaubhaft gemacht werden müsse.

„Die gefährlichste Situation ist die Trennung, da passieren die meisten Morde“, so die Kriminalhauptkommissarin. Da breche für den Mann die Welt zusammen, und er habe niemanden mehr, über den er Macht ausüben könne. Deshalb sei die individuelle Gefährdungseinschätzung entscheidend, um „dem Ausbruch von Gewalt“ entgegenzuwirken. Wegzuziehen und den Namen zu ändern – vergleichbar mit dem Zeugenschutz – bleibe in manchen Fällen die einzige Alternative. Gewalt werde auf vielen Ebenen ausgeübt. Fuchs nannte auch Zwangsprostitution und Ehrenmord.

Es sind alarmierende Zahlen, auf die Uschi Gröppmair vom kfd-Diözesanvorstand hinwies. Im Jahr 2021 sind laut aktueller Studie des Bundeskriminalamts 113 Frauen in Deutschland von ihren Expartnern oder Partnern getötet worden und mehr als 115 000 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden. Bei letzterer Zahl handle es sich um die bei der Polizei gemeldeten Vorfälle, die Dunkelziffer liege weit höher. Jede dritte Frau sei statistisch gesehen von Gewalt betroffen, ergänzte Fuchs.

Auch die Frage nach der Prävention griff die Kriminalhauptkommissarin auf. Alte Rollenzuschreibungen müssten in der Erziehung aufgebrochen werden: das Mädchen, das immer hübsch und brav zu sein habe; der Bub, der nicht weinen dürfe. Kinder müssten Nein sagen dürfen. Es gelte, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie vor Übergriffen zu schützen. Dazu gehöre auch das von Verwandten aufgedrängte „Schlabberbussi“. Wichtig sei, den Kindern zuzuhören, sie zu beachten und zu ermutigen. „Mut macht stark“: So heißt ein auch Präventionsprojekt für das Vorschul- und Grundschulalter.

Fuchs verwies außerdem auf die enorme ehrenamtliche Arbeit, die im Bereich Opferschutz geleistet werde. Eine gute finanzielle Ausstattung für alle wichtigen Anlaufstellen sei wichtig und wünschenswert. Fuchs ging auf die wertvolle Arbeit der Frauenhäuser ein. An diesem Abend wurde in der Aufkirchener Kirche für das Erdinger Frauenhaus gesammelt – mehr als 300 Euro kamen zusammen, die Steffi Irmscher-Grothen, Leiterin des Frauenbereichs, dankend entgegennahm: „Jeder Cent kommt bei uns an“, etwa für Essensgutscheine, betonte sie.

Das Frauenhaus sei mit vier Familienzimmern und einem Einzelzimmer derzeit „voll belegt“. Frauen und Kinder würden „intensiv begleitet“ und erhielten eine psychosoziale Betreuung. „Wir wollen die Frauen sicher entlassen“, so Irmscher-Grothen.

Vroni Vogel