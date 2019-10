Bester Popcorn-Schätzer kommt aus Oberdingermoos

Thomas Angerer aus Oberdingermoos gewinnt den Cineplex-Preis, in dem er die Körnerzahl in einer Plexiglasröhre gefüllt mit Popcorn richtig schätzt.

Erding/Oberdingermoos –Keiner konnte auf der Ausbildungsmesse Vocatium in Landshut so gut „Popcorn schätzen“ wie er: Thomas Angerer aus Oberdingermoos hat am Stand der Filmtheaterbetriebe Fläxl, zu denen auch das Cineplex-Kino in Erding gehört, dieses Gewinnspiel gewonnen.

Dabei wurde eine Plexiglasröhre mit Popcorn gefüllt, die Körnerzahl musste geschätzt werden. Von Bauchentscheidungen über Rechnungen mit Geodreieck und Lineal waren einige Lösungsansätze zu erkennen. Den Hauptpreis, „3 Stunden Games auf der Leinwand“, sicherte sich Angerer. Er schätzte die Anzahl auf 6250 Stück und war dem tatsächlichen Ergebnis von 6266 äußerst nahe gekommen. Nun darf er drei Stunden mit Freunden auf der Kinoleinwand und mit Surroundsound Videospiele zocken – auf einer beliebigen Konsole.

Markus Schwarzkugler