Biennale in Oberding: Kunst als Insel der Fantasie und Inspiration

Von: Friedbert Holz

Teilen

Bei der Biennale in der Mehrzweckhalle Oberding stellten 27 Künstler ihre Werke aus – im mit Bürgermeister Bernhard Mücke (hinten, l.). © Thomas Obermeier

Bei der Biennale in Oberding zeigen 27 Künstler zeigen einen bunten Querschnitt durch ihr kreatives Schaffen.

Oberding – Schon am Eingang zur Mehrfachhalle begrüßte eine Willkommensstele die Besucher der 11. Gemeinschaftsausstellung „Künstler der Gemeinde Oberding“, auch Biennale genannt. Das Motto des dekorativen Stangerls: das Wappen der Gemeinde, zwanzig Mal aufgehängt wie an einem Maibaum, jedes aber anders, ganz nach Gusto und Empfinden der Kreativen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Wer schließlich den großen Raum betrat, konnte noch viel mehr Eindrücke aufnehmen – Kunst in Form von Bildhauerei, Malerei, Literatur, Fotografie oder Handwerk. Tatsächlich wurde hier der optische Sinn der Besucher vielfach gereizt, das ganze Wochenende über hatten 27 lokale Kunstschaffende hier ihre Werke aufgebaut, umrahmt von allerlei Aktionen.

Während das Spektrum der Malerei von Arbeiten in Pastellkreide über Öl und Acryl bis hin zu Aquarellen reichte, gab’s beim Kunsthandwerk farbenfrohe Kreationen aus der Floristik ebenso zu sehen wie Schmuck-, Hand-, Töpfer- oder Keramikarbeiten. Auch Fotografien und Holzarbeiten schmückten die große Halle, ein sehenswerter Querschnitt durch kreatives Schaffen.

So hatte etwa Ivan Balikic, Künstler aus Kroatien und seit 1997 wohnhaft in Eitting, mehrere sehr authentische Menschen-Bilder gemalt. Etwa einen kleinen Buben aus seiner Heimat oder Lady Di. Schräg gegenüber lachten die Kühe Ely und Sofie aus einem Werk von Gabi Strobl, daneben präsentierte Anja Gebauer aus Oberding einen Adler, gemalt auf altem Paletten-Holz. „Ich habe mich schon als Jugendliche mit Airbrush-Technik versucht“, verriet die Raumausstatterin, die vor allem als Auftragsmalerin arbeitet. Auch ein imposanter Wal vor blauer Ozean-Tiefe begeisterte, daneben eine zierliche Medusa-Qualle.

Rudi Stahlhut hatte ganz spezielle Bilder aufgehängt: Sie sind zwar gemalt, wirken aber in ihrer exakten Darstellung wie Fotografien, etwa eine Abenddämmerung oder Berge im Nebel-Dunst. Musikern mit ihren Instrumenten, groß im Format und stark im Ausdruck, hatte sich Sebastian Prusiecki gewidmet, und Ingrid Hintermayer ließ eine Ballerina beim Spitzentanz drehen.

Zwischen allen diesen Gemälden, auf Stellwänden in der Halle gut zu betrachten, hatten auch Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut. Da präsentierten Katharina Zeiler und Cornelia Auer etwa ihre Keramik-Schmuckstücke, von hübschen Auflauf-Formen bis hin zu witzigen Eierbechern. „Wir haben mit Kacheln als Ofen-Schmuck angefangen, produzieren in unserer Werkstatt in Aufkirchen aber auch Gartenschmuck oder sogenannte Freundschaftslichter“, umrissen sie ihr Angebot.

„Kunst löst Eindrücke aus, wir können durch sie lernen, heilen und erziehen. Gerade in dieser Zeit stellt Kunst für uns Menschen eine Insel der Fantasie und Inspiration dar, auf die wir uns bei allem Stress zurückziehen können. Schließlich brauchen wir, als oft Getriebene in einer kalten Industrie-Welt, etwas Muße, Freiheit und Ideen für unseren meist rational geprägten Geist“: Tricia Hammann, Elektronik-Ingenieurin aus Oberding, sprach in ihrer kleinen Rede bei der Vernissage wohl aus, was viele im Publikum auch bewegte. Die gebürtige Venezolanerin hatte nicht nur eigene Bilder mitgebracht, sie unterhielt die Gäste auch musikalisch: Zusammen mit David Bermudez präsentierte sie Rhythmen aus ihrer Heimat mit entsprechenden Instrumenten.

Lisa Kreuz, Leiterin der Künstlergruppe, konnte zudem ein attraktives Rahmenprogramm für die zwei Ausstellungstage vorstellen. Es gab eine Mitmachaktion, bei der dekorative Boxen selbst gebastelt werden konnten, die Figur eines bayerischen Löwen diente als Hintergrund für einen sogenannten Selfie-Point. Jeden Tag waren Kaffee und Kuchen im Angebot – der Erlös ging als Spende an den Kinderchor Schwaig, der unter Leitung von Manuela Schmid ebenfalls auftrat.

Auch Bürgermeister Bernhard Mücke brachte in seiner Begrüßung die Begeisterung darüber zum Ausdruck, was nach zwei Jahren der Corona-Abstinenz wieder geschaffen worden war. In seinen Dank an alle Helfer, die zum Erfolg der Ausstellung beigetragen haben, flocht er die Erkenntnis ein, „dass Kunst für unser Leben unverzichtbar ist, das gehört zu uns wie die bekannte bayerische Lebensfreude“. Die Gesichter der Gäste spiegelten das wider.

Die Künstler: Kunsthandwerk: Irmgard Appel, Cornelia Auer und Katharina Zeiler, Isabella Auer, Anita Früchtl und Erika Lorenz, Hans und Julia Körger, Iris Luber-Aleithe und Hans Schöttl. Holz-Bildhauerei: Wolfgang Fritz. Fotografie: Reinhard Heuer. Malerei: Ivan Balikic, Irmgard Berndt, Hannes Döllel, Gerda Eschbaumer, Anja Gebauer, Tricia Hammann, Ingrid Hintermayer, Lisa Kreuz, Christine Krumpholz, Gerti Maier, Günter Obermeir, Sebastian Prusiecki, Anita Roller, Rudi Stahlhut, Gabi Strobl.