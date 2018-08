In Oberding macht die Arbeit nie Pause

Auch mitten in den Sommerferien stellt Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke fest: „Die Arbeit macht bei uns eigentlich niemals Pause.“ Von Asyl bis Nahverkehr reicht die Spanne der Projekte.

Oberding – In der Gemeinde Oberding geht die Arbeit nicht aus. Auch in der Urlaubszeit stehen jede Menge Projekte an. BürgermeisterBernhard Mücke ist froh, dass wenigstens eine Belastung für seine Kommune weggefallen zu sein scheint:Jener Sexualstraftäter aus dem Senegal, der für kurze Zeit in der Aufkirchener Flüchtlingsunterkunft wohnte, wurde jetzt zu sechs Monaten Haft verurteilt.

Er hatte mehrfach gegen Auflagen verstoßen. Wegen der Schwere der Vorwürfe gegen ihn reichte eine Geldstrafe nicht aus. Zwar hat der Mann gegen diese Bestrafung Berufung eingelegt. Doch Mücke ist zuversichtlich, „dass die Behörden die notwendigen Papiere für seine Abschiebung erhalten und er dann nicht mehr zu uns kommt“.

Derzeit sind fast alle Plätze in der Unterkunft belegt. Ob weitere Flüchtlinge kommen, lege die Regierung von Oberbayern fest. „Ich stehe mit Regierungsdirektor Ulrich Stemmler hier im laufenden Kontakt“, so Mücke. In diesem Zusammenhang lobt er den Helferkreis „Starke Hände“, der mit Sprecherin Andrea Hartung „sehr pragmatisch und professionell arbeitet. Ohne diese fleißigen Helfer wäre das Handling in der Unterkunft für die Gemeinde wohl sehr schwierig“.

Aber auch andere Aufgaben beschäftigen Mücke. So laufen derzeit die Ausschreibungen für die neue Grund- und Mittelschule, deren Bezug für 2021 geplant ist. „Wenn alles läuft wie geplant, werden einmal die Jugendlichen aus Eitting und Oberding die neue Mittelschule besuchen können. In der Grundschule sehen wir wohl vorwiegend Kinder aus Oberding, Notzing und Schwaig“, sagt Mücke.

Eine weitere Baustelle wird der neue Bauhof in Aufkirchen sein. Zwischen der Montessori-Schule und dem Kanal gelegen, soll ein Teil der dort bestehenden Eon-Gebäude übernommen werden, zum Beispiel die so genannte Schiffshalle. „Wir untersuchen aber erst einmal den Bestand und entscheiden dann über mögliche Neubauten.“

Entscheiden werden Verwaltung und Gemeinderat im Herbst auch über eine mögliche Erweiterung des Gewerbegebiets Schwaig in Richtung Osten. „Derzeit“, so Mücke, „läuft dort ein Gutachten zum Verkehr. Denn wir wollen, bevor wir über eine weitere Gewerbe-Ansiedlung sprechen, erst wissen, welcher und wie viel Verkehr überhaupt möglich ist. Schließlich möchten wir nicht, dass unsere Ortschaften über Gebühr durch weitere Fahrzeugströme belastet werden.“

Und die Gemeinde beschäftigt sich auch mit dem Thema Wohnen. So soll an der westlichen Grenze von Niederding ein neues Baugebiet entstehen. Darauf haben dann je zur Hälfte die Gemeinde und die Eigentümer Zugriff. Apropos Niederding: Die dort vorgesehene Fußgängerbrücke über den Kanal ist vermutlich im Frühjahr fertig, sagt Mücke.

Schließlich hat Oberding noch zwei Ideen für einen Umstieg vom Auto auf den Bus: Für die Linie 515 von Hallbergmoos über Notzing und Aufkirchen nach Erding ist eine Taktverdichtung geplant. Zudem will der Bürgermeister zusammen mit dem Gemeinderat prüfen, ob nicht eine direkte Busverbindung zwischen der S-Bahn-Endstation am Flughafen und dem Gewerbegebiet Schwaig zu machen wäre. „Dann“, so Mücke, „könnten viele Pendler auch aus München ihr Auto stehen lassen“.

Um für all diese Projekte im Herbst Kraft zu tanken, wird sich Mücke demnächst für fünf Tage komplett ausklinken, an einem anderen Ort etwas entspannen. „Denn wenn ich hier bin, habe ich ja doch keine Ruhe“, sagt er.

Friedbert Holz

Lesen Sie auch: Auch der Bürgermeister in Bockhorn hat keine Zeit für Urlaub. Straßenbauarbeiten, Brückensanierungen, Recyclinghof, Feuerwehrhaus und, und, und: In der Gemeinde Bockhorn gibt es in den Sommerferien viel anzupacken oder zu planen.