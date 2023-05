Burger zum Abschluss

Von: Friedbert Holz

Tolle Speisen zum Thema Amerika haben beim Prüfungskochen acht Schülerinnen der Oberdinger Mittelschule in der großen Schulküche gezaubert (v. l.): Marie Lux, Marie Karrasch, Alina Krause, Lehrerin Regina Maier, Leonie Vohburger, Sudenaz Kaplan, Ann-Kathrin Bayer, Bürgermeister Bernhard Mücke, Lilli Wolter, Bürgermeister Reinhard Huber und Roxana Butka. © Thomas Obermeier

Acht Schülerinnen der Mittelschule Oberding präsentieren ihr Prüfungsessen zum Thema Amerika einem Prüfungsgremium und heimsen dafür Lob ein.

Oberding – Ihre Nervosität war deutlich zu spüren im Speiseraum neben der Schulküche in der Mittelschule: Acht Schülerinnen der neunten Klasse hatten im Rahmen des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses aufgekocht, jetzt stand ihr Prüfungsessen an. Dazu hatten die Lehrerinnen Regina Maier und Ines Neidlinger nicht nur das Hauspersonal eingeladen, sondern auch die beiden Bürgermeister von Oberding und Eitting, Bernhard Mücke und Reinhard Huber.

Dieser Qualifizierende Abschluss ist ein besonderer, freiwilliger Leistungstest. Er verbessert nicht nur Chancen auf eine spätere Lehrstelle, sondern berechtigt auch zum Besuch von Berufsfach- und Wirtschaftsschulen. Unter fünf Prüfungsgruppen können sich die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren neben den Pflichtfächern Deutsch und Mathematik ein sogenanntes berufsorientiertes Wahlfach aussuchen, dabei stehen ihnen drei Möglichkeiten frei.

Die acht jungen Damen hatten sich für die Gruppe Ernährung und Soziales entschieden, und sie hatten sich auch ein ganz besonders Motto ausgedacht. „Sie wollten Speisen kochen, präsentieren und servieren, die gut zum Thema USA und New York passen“, erklärte ihre Klassenleiterin Ines Neidlinger. Doch dieses übergeordneteThema wollte nicht nur im Kochtopf oder auf einer Platte umgesetzt werden. Auch das optische Umfeld der Präsentation sollte dazu passen. Schon dabei gaben sich die Probandinnen viel Mühe: Sie schmückten die Tische im Speiseraum mit amerikanischen Flaggen, Stars and Stripes zierte sogar die Wände. Selbstverständlich leuchteten auch Servietten und Speisekarten in den bekannten rot-weiß-blauen US-Farbtönen, alles war sehr hübsch auf das Thema abgestimmt.

In den fünf Tagen der Projektprüfung nahmen zuerst alle Schüler und Schülerinnen beim Sektor Wirtschaft und Beruf teil, danach teilten sich dann die Jugendlichen auf. Während vor allem die Jungen als Gruppe Technik Spaß am Bau eines Podests für die amerikanische Freiheitsstatue hatten, gingen andere zur Gruppe Wirtschaft und Kommunikation, in der zum Beispiel ein typisch amerikanischer Getränkekarton für ein Fantasie-Getränk entwickelt werden sollte.

Die acht jungen Mädchen aber zog es eher in die sehr gut ausgestattete Schulküche, um dort ihre jeweiligen Essens-Vorstellungen umzusetzen. Was schließlich heraus kam, präsentierten sie stolz, erklärten kurz ihre jeweiligen Speisen. Da gab’s winzige Mini-Burger ebenso wie Wraps mit diversen Dips, Bagels, Honig-Walnuss-Baguettes, Chicken Nuggets und selbstverständlich auch die unvermeidlichen Hot Dogs, diesmal in einer winzigen Ausführung. Aber auch Ofengemüse wurde angeboten, und wer wollte, konnte als Dessert etwa einen Cherry Cheese Cake probieren.

„Die jeweilige Hauptspeise mussten zwei Mädchen zusammen als Gruppe gemeinsam herstellen, wer Vorspeise oder Dessert machen wollte, konnten sie unter sich ausmachen“, klärte Regina Maier, die sichtlich froh darüber war, nach vier Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder eine solche Projektprüfung durchführen zu können. Und Schulleiter Johann Deschu, der ebenfalls noch dazu stieß, sah sich bestätigt darin, beim Bau der neuen Mittelschule an der Schulküche nicht gespart zu haben. „Wenn wir sehen, was als Ergebnis daraus entstehen kann, dann hat sich der Einsatz dafür gelohnt“, meinte der Schulleiter. Zu diesem Urteil kamen auch die geladenen Test-Esser, die erfreut feststellten, dass schon junge Damen sehr gut kochen können, wenn sie nur motiviert sind und es auch zeigen dürfen.