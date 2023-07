„Ich hätte nie aufgehört“: Konditor und Caterer Martin Irl (35) muss den Neuwirt in Oberding schließen

Von: Daniela Oldach

Martin Irl hat lange beim Eittinger Postwirt bedient. Sein Projekt in Oberding musste er nun aufgeben. © privat

„Martin Irl Catering“ war im Neuwirt in Oberding beheimatet. Doch der Personalmangel zwang den 35-Jährigen dazu, das Wirtshaus wieder zu schließen.

Oberding – Sein Herz schlägt für die Gastronomie: Mit Leidenschaft kreiert Martin Irl süße Köstlichkeiten oder kredenzt Deftiges. Von gut bürgerlicher Küche bis zur Haute Cuisine – der gebürtige Eittinger hat ein breites kulinarisches Spektrum zu bieten. „Martin Irl Catering“ war im Neuwirt in Oberding beheimatet. Doch der Personalmangel zwang den 35-Jährigen dazu, das Wirtshaus wieder zu schließen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat sich Irl zu diesem Schritt entschieden.

Oberding: „Martin Irl Catering“ im Neuwirth beheimatet - Leidenschaft zum Kochen von Oma

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Die Leidenschaft zum Kochen und Backen hatte ihm seine Oma Anna in die Wiege gelegt. Schon als kleiner Bub hat er sich für ihre Rezepte begeistert und mit ihr fleißig gebacken. Seine erste Gastronomieerfahrung sammelte Irl dann im Eittinger Postwirt.

Gerne denkt er an diese Zeit zurück. „Wie oft hab’ ich erst gearbeitet und bin dann später weggegangen. Wir hatten immer einen tollen, kollegialen Zusammenhalt. Gerne bin ich auch eingesprungen. Wenn die Conny mich brauchte, dann war ich da“, blickt er zurück. „Und das bin ich auch immer noch“, ergänzt er.

„Völlig falsche Einstellung zum Arbeiten“: Martin Irl äußert Kritik

Denn Postwirt-Chefin Cornelia Straßer-Smith ist nach wie vor eine gute Freundin. Doch genau dieses sich aufeinander verlassen und für Kollegen einmal einspringen vermisst Irl in der heutigen Zeit. „Viele Leute haben die völlig falsche Einstellung zum Arbeiten“, kritisiert er.

Nach seiner Ausbildung zum Konditor, die er mit 1,5 abgeschlossen hat, machte sich Irl vor acht Jahren mit „Martin Irl Catering“ selbstständig. Sein Unternehmen florierte. Im März 2019 übernahm er den Neuwirt in Oberding. „Zuerst war es nur als Produktionsstätte gedacht“, so Irl. Aber dann wurde die Nachfrage immer größer, um im Neuwirt auch feiern zu können.

Irl richtete die Gaststube und das Nebenzimmer ein. Dort wurden dann Taufen oder Geburtstage gefeiert. Parallel gab es eine kleine Speisekarte am Sonntagmittag. „Der Samstag war für Veranstaltungen vorbehalten. Aber schon zu dieser Zeit hatten wir immer Personalprobleme“, so Irl. Trotz eines festen vierköpfigen Mitarbeiterstabs und einem Pool von rund 35 Aushilfen hatte der junge Mann selbst eine 80-Stunden-Woche.

Trotz übertariflicher Bezahlung und gutem Trinkgeld: Personalmangel zwingt Irl in die Knie

Bezahlung über Tarif, gutes Trinkgeld und nahezu eine freie Diensteinteilung – Irl mangelte es trotz dieser Vorzüge immer an Arbeitskräften. Der Personalmangel zwang ihn schließlich in die Knie. „Um meine langjährigen Mitarbeiter tut es mir echt leid. Wir waren wirklich ein tolles Team – aber leider halt immer zu wenig“, blickt er zurück. Und so schob Irl auch Nachtschichten ein, denn frische Ware musste ja verarbeitet werden.

Seine Gesundheit machte dieses Arbeitspensum Anfang des Jahres nicht mehr mit. Irl wurde schwer krank, kam zum Umdenken und gab den Neuwirt auf. „Ich mache etwas ganz oder gar nicht, aber keine halben Sachen“, erklärt er. Leid tue ihm dieser Schritt vor allem um seine Mitarbeiter und seine Kunden. „Es gab Gäste, die hab’ ich schon als 16-Jähriger im Postwirt bedient. Und dann feierten sie ihren 70. Geburtstag bei mir“, sagt er mit Wehmut in der Stimme.

„Hätte nie aufgehört“: Personalmangel führt zu Schließung

Auch die mit finanziellen Einbußen behaftete Corona-Zeit habe er gut überstanden. An Anfragen für Feiern habe es ihm nie gemangelt, Irl hat sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen guten Ruf erarbeitet. „Ich hätte nie aufgehört, wenn wir genügend Leute gewesen wären“, meint er. Sein Cateringunternehmen gibt es nach wie vor. Zudem führt er einen Hofladen in Kottgeisering (Landkreis Fürstenfeldbruck).

Doch es hat auch sein Gutes, ist Irl überzeugt. Mit Liebe kramt er jetzt wieder in Oma Annas Rezeptsammlung und macht auch selbst wieder Kiache oder Schuxn nach ihrem Geheimrezept.

