Das Oberdinger Blackout-Konzept

Von: Markus Schwarzkugler

Im Ernstfall als Notunterkunft angedacht: Schulzentrum mit Turnhallen – ein Teil der kritischen Infrastruktur. 48 Stunden überbrücken Heizkanonen und Feldbetten Nur wenige haben schon ein Konzept © Heid

Was tun, wenn der Strom wegen Krieg, Überschwemmungen oder Cyberangriffen komplett flächendeckend ausfällt? Die Gemeinde Oberding ist froh, bereits ein Notstromkonzept zu haben. Dieses soll vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse nun ausgebaut werden.

Oberding – Zunächst die Flutkatastrophe im Ahrtal, nun der Krieg in der Ukraine: Schlimme Ereignisse wie diese lassen Kommunen immer mehr über Notfallkonzepte nachdenken. Was tun, wenn beispielsweise von jetzt auf gleich der Strom flächendeckend weg ist, also ein Blackout eintritt? Lorenz Huber, Kreisbrandinspektor und Kommandant der Oberdinger Feuerwehr, hat in enger Absprache mit der Gemeinde bereits Anfang 2020 ein erstes „Konzept Notstromstrategie“ erstellt. Dieses soll vor dem Hintergrund der Entwicklungen jüngeren Datums nun verfeinert werden, erste Anschaffungen im Laufe des Jahres getätigt werden. Freilich hofft niemand, dass das Konzept irgendwann angewendet werden muss.

Huber stellte seine Ideen am Dienstag im Gemeinderat vor. Diverse Ausfallszenarios etwa bei Starkregen oder Stürmen können ihm zufolge bereits durch das E-Werk Schweiger und den Katastrophenschutz gelöst werden. Doch es gibt ein Szenario, das auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz laut Huber als das kritischste sieht: den flächendeckenden Blackout, etwa infolge von Terroranschlägen, militärischen Konflikten oder staatlichen Cyberangriffen auf Kraftwerke und Netzinfrastruktur. Als weiteres – ganz anderes Beispiel – nannte Huber Sonnenstürme, die aktuell eher anderswo auf der Welt Thema seien, jedoch liege die Wahrscheinlichkeit auch hierzulande bei zehn Prozent in den kommenden zehn Jahren.

Für das Gemeindegebiet sind das E-Werk Schweiger und die Sempt EW (nur Aufkirchen) zuständig. Bis diese jedoch bei einem Komplettausfall in den Inselbetrieb für eine begrenzte Anzahl von Verbrauchern schalten könnten – also in den Betrieb ohne Anschluss an ein anderes Versorgungsnetz –, vergehen laut Huber 48 Stunden. Bis dahin müsse die Gemeinde die Lücke für die kritische Infrastruktur schließen. Dazu zählen Wasserversorgung, Tankstelle, Nahwärme, Feuerwehrgerätehäuser, Seniorenzentrum, Praxen, Apotheken, Schulzentrum mit Turnhallen und Bürgerhäuser oder Ortschaftsgebäude.

Huber empfiehlt die Ertüchtigung dieser Gebäude mit Einspeisepunkten oder Netzersatzanlagen (vor zwei Jahren berechnete Kosten: 45 000 Euro). Außerdem sollen ihm zufolge zwei fahrbare Stromerzeuger à 55 kVA auf Anhängern (zusammen 140 000 Euro) beschafft werden. Eines davon solle bei der Oberdinger Feuerwehr stationiert werden, etwa für den Betrieb größerer Tauchpumpen oder zur großflächigen Ausleuchtung von Einsatzstellen. Die Wehr verfüge über zwei geeignete Zugfahrzeuge für den Anhänger und das erforderliche Fachpersonal für den Aufbau einer externen Versorgung. Der zweite Stromerzeuger wäre laut Huber für die dafür ähnlich gut geeignete Feuerwehr Notzing vorgesehen.

Zudem setzt Hubers Konzept auf den Kauf von zehn heizölbetriebenen Heizkanonen (20 000 Euro), sechs davon für den Bauhof und vier für die Feuerwehren. Außerdem empfiehlt er 500 Feldbetten für Notquartiere (75 000 Euro).

Das Notstromkonzept der Gemeinde enthält auch einen minutiösen Einsatzablauf für den Fall eines flächendeckenden Blackouts, der die einzelnen Schritte bis zum nach 48 Stunden eingerichteten Inselbetrieb beinhaltet. Darin heißt es zum Beispiel nach 25 Minuten: „Feuerwehr Schwaig versorgt Tankstelle: Abgabe von Treibstoff nur an bestimmte Organisationen“. Nach einer Stunde sollen dem Plan zufolge Nahwärmenetz, Seniorenheim und Schulzentrum wieder Strom haben. Nach vier Stunden soll etwa die Notunterkunft in Mehrzweck- und Dreifachturnhalle eingerichtet sein, wenn es die Witterung erforderlich machen würde.

Zur Information der Bevölkerung soll möglichst rasch die Feuerwehr Niederding mit der mobilen Sirene „Mobela“ Durchsagefahrten unternehmen. Zwei bis drei weitere solcher Geräte sollte die Gemeinde nach Hubers Empfehlung anschaffen. Der Bund habe zwar gesagt, dass neue Sirenen auf die Dächer müssten. Hier sieht der Kreisbrandinspektor die Gemeinde aber bestens aufgestellt. Denn ihre Sirenen aus den 80er Jahren würden die aktuellen Anforderungen erfüllen. Die „Mobelas“ seien sinnvoller als „mehrere Sirenen aufs Dach zu klatschen. Die Alarmierung wird mit ihnen nicht besser.“

Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) sagte: „Ich bin froh, dass wir damals schon ein Notstromkonzept gemacht haben.“ Nun wolle man es verfeinern und erste Anschaffungen tätigen. Damit sollte man sich laut Huber nicht allzu lange Zeit lassen. Denn langsam gebe es auch in der Regierung von Oberbayern Überlegungen in Richtung Notstromkonzept. „Und wenn der Staat anfängt zu kaufen, dann kriegen wir keine Stromerzeuger mehr.“ Huber zufolge haben weder das Landratsamt noch die Stadt Erding eine Notstromstrategie, die Stadtwerke allerdings schon. In den Kreisgemeinden könne neben Oberding lediglich Berglern eine solche vorweisen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Konzepte nie aus der Schublade geholt werden müssen.