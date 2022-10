De Deanga und ihre lustigen Vagabunden

Von: Markus Schwarzkugler

Bei der Probe am Donnerstagabend (v. l.): Xaver Kreuzpointner, Agnes Pointner, Maria Bedat, Simon Heilinger, Conny Mittermayer, Lukas Frank, Michael Kattner und Florian Huber. Stephanie Maier würde in dieser Szene noch hinter dem Tresen stehen, sie fehlte allerdings krankheitsbedingt. Ein Problemchen nach dem anderen Legendäre Abende im Autohaus © roland Albrecht

Eigentlich hätte es vor zwei Jahren schon so weit sein sollen, doch Corona hat bekanntlich allen die Laune vermiest. Jetzt darf endlich wieder gelacht werden mit der Niederdinger Theatergruppe De Deanga.

Niederding – Ab dem 28. Oktober stehen im Niederdinger Bürgersaal vier Aufführungen des Stücks „Lustige Vagabunden“ auf dem Programm. Dabei handelt es sich um „eine Lachende G’schicht aus dem weißblauen Landl mit Gesang“ in drei Akten von Hermann Schuster. Erster Vorverkaufstermin im Schützenstüberl ist am Sonntag, 9. Oktober.

Zum Inhalt: Allein von den Einnahmen der Gastwirtschaft „Zum Hirschen“ kann man nicht leben. So betreiben die Wirtsleute Burgl (gespielt von Agnes Pointner) und Xare Brunner (in der Hauptrolle Routinier Xaver Kreuzpointner) nebenbei einen Bauernhof. Die Hausfrau und Köchin hat alle Hände voll im Haus zu tun, und ihr Mann ist besonders gut im „Arbat oschaffa“, aber dennoch ein rechtschaffener Gast- und Landwirt. Zwei Bedienstete, die Magd Mimi (Stephanie Maier) und der Haus- und Hofknecht Sepp (Michael Kattner), leisten ihre Dienste auf dem Hof und in der Wirtschaft. Zudem arbeitet die Tochter Liesl (Conny Mittermayer) fleißig mit.

Eines Tages erscheinen dann besagte lustige Vagabunden (Florian Huber und Simon Heilinger), die – so wie es scheint – ihr Leben ohne Arbeit recht genießen. Zudem kommen Burgls Schwester Mena (Maria Bedat) und ihr Ehemann Heiner (Lukas Frank) zu Besuch. Diverse Probleme, technischer und zwischenmenschlicher Art, bestimmen den Alltag und bringen, wie so oft im Leben, Unruhe und Ärger ins Haus. Was so alles passiert, davon dürfen sich die Theatergänger überraschen lassen.

De Deanga gibt’s seit 1994. Mit theaterinteressierten Jugendlichen aus den beiden Landjugenden Niederding und Oberding ging es damals los. Die freie Gruppe formiert sich alle zwei Jahre neu und führt in diesem Turnus Theaterstücke auf.

Andrea Hartung, die zusammen mit Vera Kressirer die Regie übernimmt, erinnert sich noch gut an das erste Stück, „Der Kohlrabiapostel“, das in der Oberdinger Schulaula in der heutigen Realschule Premiere hatte. „Der Zulauf seitens der Bevölkerung war immens, und wir mussten überraschend nachbestuhlen und eine Zusatzvorstellung planen.“ Hartung und Agnes Pointner sind die Urgesteine der Gruppe, die seit Beginn an und nach wie vor dabei sind.

Hartung erinnert sich an einige Theaterstücke, die sogar im Autohaus Hellinger zur Aufführung kamen, „denn wegen Platz- und Probenproblemen war die Schulaula nicht besonders gut geeignet. Zumal wir die Bühne nicht so einfach stehen lassen konnten, denn der Schulbetrieb hatte Vorrang“. Franz Hellinger sen. habe seinerzeit das gesamte Autohaus für die Aufführungen ausräumen lassen und so für die Deanga ein vorübergehendes Zuhause geschaffen, bis dann das Bürgerhaus in Niederding mit integrierter Bühne fertiggestellt war. Hartung freut, dass oft „die ganze Gemeinde“ mithelfe, etwa wenn nach Requisiten gesucht werde. „An freiwilligen Helfern hat es uns nie gemangelt.“

Mit dem Reinerlös ihrer Aufführungen unterstützen die Deanga diverse Projekte. Über den Kinderpatenschaften Südindien e.V. floss zum Beispiel Geld in zwei Häuser für arme Menschen in Indien. Und zu den Anfangszeiten förderten sie die Theatergruppe der St.-Nikolaus-Schule in Erding. Hilfstransporte nach Bosnien, Spendengelder an ein Waisenhaus und für herzkranke Kinder in der Umgebung sind weitere Beispiele, auch die Kindergärten der Gemeinde wurden bereits bedacht. Auch diesmal wird gespendet – an wen, ist noch nicht klar. Hartung wünscht sich für die Aufführungen vor allem eins: „Es soll leicht und lustig daherkommen in dieser von Problemen und Sorgen beladenen Zeit.“

Die Aufführungen:

Premiere am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr. Weitere Termine: Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr; Samstag, 5. November, 20 Uhr; Sonntag, 6. November, 18 Uhr.

Der Kartenvorverkauf

startet am 9. Oktober um 18 Uhr im Schützenstüberl (Eingang neben dem Feuerwehrhaus, UG) am Pfarrer-Kleiner-Weg 1 in Niederding. Weitere Vorverkaufstermine immer mittwochs, 12., 19. und 26. Oktober, um 19 Uhr und sonntags, 16. und 23. Oktober, um 18 Uhr. Karten je nach Sitzplatzreihe gibt es für 10 und 8 Euro. Pro Aufführung finden rund 200 Zuschauer Platz.