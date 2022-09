Der Blaulichtjäger

Helmut Kunert mit einem kleinen Teil seiner Fotosammlung. © Heinzinger

Er ist der Blaulichtjäger von Aufkirchen. Diesen Titel bekam der 67-jährige Helmut Kunert einst von einem Fernsehsender verliehen, der eine Reportage über ihn und sein ungewöhnliches Fotografie- und Sammel-Hobby machte. Blaulichter jeder Art, egal ob Polizei-, Feuerwehr oder Krankenwagen, erzeugen bei dem Aufkirchener seit seiner Jugend eine gehörige Faszination.

Aufkirchen – Früher arbeitete er beim Malteser Hilfsdienst, seine Leidenschaft begann mit dem Bau von Modellen im Größenverhältnis 1:87, möglichst originalgetreu. „Für meine damaligen Ansprüche hat es jedenfalls gereicht“, sagt Kunert mit einem Lachen. Für die Modelle brauchte es natürlich Fotos von den Originalfahrzeugen als Vorlage – der Start für das Archiv im Haus des Aufkircheners.

Das Modellbauen hörte irgendwann auf, das Fotografieren ging weiter: „Das mache ich mittlerweile seit 40 Jahren“, erzählt Kunert. Ins Visier kommt ihm alles, was ein Blaulicht drauf oder drin hat. Kunert entwickelte im Laufe der Zeit ein Gespür dafür, auch versteckte Lichter zu finden und festzuhalten.

Die Technik der Blaulichter hat sich im Laufe der Jahre verändert, sodass es für Kunert immer Neues zu entdecken gibt. Früher sorgten eingebaute Scheiben für die Farbgestaltung, danach ging es über das sich bereits drehende „Auer Blaulicht“ und Drehspiegelvarianten bis hin zum heute dominierenden LED-Fabrikat weiter.

Die etwas andere Leidenschaft verschlägt Kunert und seine Frau Anita an vielen Wochenenden in die weite Umgebung. Hauptsächlich sind sie auf Veranstaltungen in Bayern unterwegs, wo es viel Blaulicht zu sehen gibt. Vor kurzem fuhr er etwa nach Berchtesgaden. Auch beim G7-Gipfel war der 67-Jährige vor Ort, dank des Tipp eines Bekannten sei es für ihn dort relativ entspannt zugegangen. Ganze Wochenenden machen auch Termine im näheren Ausland aus. Zuletzt ging es in die Steiermark, genauer gesagt nach Bruck an der Großglocknerstraße. Dort fand die Weltmeisterschaft der Feuerwehr-Oldtimer statt, und Kunert fotografierte dort fleißig.

Viel Blaulicht in Helmut Kunerts Garten. © Bernd Heinzinger

Die Informationen nach passenden Veranstaltungen erhält Kunert meist aus dem Internet, zu einem bayerischen Politiker hat er aber eine besondere Beziehung. So wird er immer zu Terminen von Innenminister Joachim Herrmann eingeladen, erhält dafür stets eine Presseakkreditierung: „Häufig werden dort die neuesten Fahrzeuge vorgestellt. Zuletzt beispielsweise solche für den Katastrophenschutz“, erzählt der Blaulichtjäger. Vorstellungen neuer Fahrzeuge passen freilich bestens in die Sammlung, und der Nachschub hört nicht auf: „Von jedem Autohersteller gibt es neue Modelle und dazu unterschiedliche Beklebungen.“ Ein Blaulicht drauf, und schon hat Kunert ein weiteres Motiv für seine Kamera.

Sein Archiv ist auf eine gigantische Größe angewachsen. Analoge Fotos dürften es gut 15 000 sein, schätzt er. Bei den digitalen Werken hat er bereits den Überblick verloren: „Es sind sicherlich deutlich mehr.“ Im Garten häufen sich immer mehr originale Blaulichter. Deren Sammlung habe sich einfach ergeben, sagt Kunert: „Bei einem BRK-Treffen in Thüringen gab es einen kleinen Verkaufsstand, und ich habe mich für ein relativ altes Blaulicht interessiert.“ Dieses gab es aber nur zusammen mit zwei weiteren Exemplaren – der Grundstein für die Sammlung war gelegt.

Der 67-Jährige sucht interessante Fabrikate mittlerweile im Internet, wird hauptsächlich bei einer großen Versteigerungsplattform fündig. Er ist mit seinen Fotos auch selbst im Netz zu finden. Zunächst wollte Kunert ein Buch schreiben, allerdings bastelte er letztlich lieber seine eigene Homepage. Sein Neffe Michael Kunert, ein IT-Spezialist, brachte ihm das Nötigste bei. Auf www.blaulichtwelten.de spezialisiert sich der Aufkirchener auf bayerische Polizeifahrzeuge. Über 2800 Variationen aus den vergangenen Jahrzehnten warten dort auf interessierte Blicke. Es sei eine sehr spezielle Seite. Aber auch wenn die Zugriffszahlen nicht allzu hoch seien, bekomme er doch immer wieder Lob. So meinte mal ein Polizist zu ihm: „Wenn ich etwas Neues suche, dann schaue ich zuerst bei dir vorbei.“ Weiteres von Kunert gibt es auf größeren Seiten wie bos-fahrzeuge.info.

Mit seiner Begeisterung für alles rund ums Blaulicht steckte Kunert im Laufe der Zeit auch seine Frau Anita an. Vor allem die Feuerwehr-Oldtimer hätten es ihr angetan, meint er schmunzelnd. Auf derartige Treffen freue sie sich fast wie er selbst. Und Sohn Swen ist in der Oldtimer-Szene unterwegs und hat zwei alte Sattelzugmaschinen – ohne Blaulicht.

Als nächstes steht die Vorstellung eines neuen Polizeieinsatzwagens im Kalender: „Da soll es angeblich eine Vorstellung mit Joachim Herrmann geben.“ Dort ist Helmut Kunert sicher mit dabei. Um neues Futter für seine Sammlung zu beschaffen.