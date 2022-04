Der Kandler kehrt zurück

Bereit für den Neustart: Anna (l.) und Elisabeth Kandler stoßen schon mal drauf an.

Wiedereröffnung in Notzing in kleinerem Rahmen am 1. Juli – Restaurant öffnet, Hotel nicht

Von Markus Schwarzkugler schließen

Die schon länger kursierenden Gerüchte sind nun auch ganz offiziell bestätigt: Der Kandler in Notzing kehrt nach seiner Schließung Ende September 2020 zurück.

Notzing – Der Neustart zum 1. Juli fällt in kleinerem Rahmen aus als man das von dem Haus an der Erdingermoos Straße kannte. Der Fokus liegt nun auf Restaurant und Veranstaltungen, der Hotelbetrieb spielt keine große Rolle mehr. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits am Osterwochenende.

Vor knapp zwei Jahren ist dem Haus seine Ausrichtung zum Verhängnis geworden. Das Kerngeschäft, Tagungen und die Beherbergung von Geschäftsreisenden sowie das Ausrichten von Hochzeiten und Familienfeiern, kam in der Pandemie quasi vollständig zum Erliegen. Damals äußerte die Familie bereits die Hoffnung, dass der Betrieb vielleicht schon bald unter der Führung der beiden Töchter, Elisabeth (28) und Anna (24), wieder Fahrt aufnehmen könnte. Das geschieht jetzt.

„Es war ja immer irgendwie traurig, dass wir haben schließen müssen. Und es war ein komisches Gefühl, durchs leere Haus zu gehen. Deswegen war die Wiedereröffnung jetzt die einzige Möglichkeit“, meinen die beiden Schwestern lachend. Die Zwischenzeit haben sie fleißig genutzt. Anna hat sich zur Konditorin ausbilden lassen, wovon das Haus nun profitieren wird. Und Elisabeth hat einen Sommelierkurs absolviert. „Die Unterbrechung war schon viel, uns gibt es ja schon so lange“, sagen die Kandlers. Die Tradition begann schließlich schon 1552, also vor 470 Jahren, als die Familie die Schlossgaststätte und den angrenzenden landwirtschaftlichen Hof kaufte.

Der Hotelbereich mit seinen 48 Zimmern ruht erst mal, kann jedoch für Veranstaltungen ab 20 Personen genutzt werden. Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage sollen nämlich wieder möglich sein. „Wir möchten die Leute begleiten. Das ist das, was wir am besten können. Dafür haben wir das Gesamtpaket“, sagen die beiden jungen Chefinnen. Veranstaltungen sind sogar schon jetzt möglich, nicht erst ab 1. Juli.

Das Restaurant hat ab Juli immer mittwochs bis freitags zum Abendessen von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags ist von 10 bis 22 Uhr auf. Neu ist an diesem Tag ein Brunch, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen schließen sich an. Sonntags ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Dann steht bayerische Küche auf der kleinen Speisekarte, die ansonsten auch international sein kann und sich auf saisonale und regionale Produkte stützt. Am Samstag und Sonntag gibt’s bis 16 Uhr auch Kuchen, Törtchen oder Macarons zum Mitnehmen. Man kann sie aber auch so für welchen Anlass auch immer bestellen. Hier kommt freilich Annas Konditorenausbildung zum Tragen.

Nicht nur die Speisekarte ist erst mal klein, sondern auch das Team der Kandlers. Waren es vor der Schließung noch 30 Mitarbeiter, sind es nun federführend die beiden Geschwister, in der Küche arbeitet neben Anna auch ein Koch. Elisabeth Kandler kümmert sich um Verwaltung und Service. Sowieso packen auch Papa Anton, unter anderem als gelernter Koch und Mann für die Hausmeistertätigkeiten, und Mama Amalie in allen möglichen Bereich fleißig mit an. Ansonsten werden noch Aushilfen angestellt. Bewerbungen dafür sind weiter willkommen, es werden noch Kräfte gesucht, betonen die beiden neuen Chefinnen, die sagen: „Wir fangen sehr klein an.“

Die Räumlichkeiten sind jedenfalls die altbekannten. Die Gastronomie hat innen Platz für 300 Gäste, der Biergarten – er soll demnächst, „wenn’s passt“, geöffnet werden – bringt es auf 160 Plätze.

Erst im Herbst 2019 hatte das Hotel die komplette Tagungstechnik und Brandmeldeanlage erneuert. Und kurz vor der Schließung wurde die neue 1552-Bar eröffnet. Sie könnte eventuell bald bei gebuchten Veranstaltungen, die übrigens auch außerhalb der Restaurant-Öffnungszeiten gebucht werden können, zum Einsatz kommen.

Auch ein neues Logo haben Elisabeth und Anna Kandler entworfen. Darauf heißt es unter anderem: „Events – Restaurant – Zuckerbäckerei“. Das Hotel spielt eben vorerst keine Rolle mehr. Ausgeschlossen ist es nicht, dass auch dieser Teil irgendwann wieder hochgefahren wird. „Das hängt von vielen Faktoren ab“, sagen die beiden noch zurückhaltend. Das Wörtchen Corona sei an dieser Stelle als einer der Faktoren genannt. Jetzt ist aber erst mal die Freude auf den Neubeginn im kleinen Rahmen groß. „Wir gfrein uns einfach richtig, wieder Gastgeber sein zu dürfen. Das ist uns einfach abgegangen“, sagen die Kandlers.

Einen Vorgeschmack

gibt’s am Ostersonntag, 17. April. Dann steht ein Kuchenverkauf von 10 bis 14 Uhr auf dem Programm. Unter Tel. 0 81 22 (2 82 86) oder per E-Mail an info@hotelkandler.de kann man für 59 Euro auch ein Osternest vorbestellen, dessen Zentrum eine Hasentorte mit Himbeerfüllung und Blumendekor bildet.