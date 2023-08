Der Pferdestall-Pionier

Von: Volker Camehn

Mensch und Tier auf einer Wellenlänge: Georg Fink weiß alles rund ums Pferd, den Reitsport und Stallbau. © Privat

Es ist schon zwölf Jahre her, dass ich zum letzten Mal auf einem Pferd gesessen habe“, sagt Georg W. Fink. Ausgerechnet er, der sein Leben eigentlich nichts anderes gemacht hat, als sich mit dem Thema Pferd auseinanderzusetzen. Georg W. Fink („In meinem Pass steht das W für Walter“) lebt und arbeitet in Aufkirchen. Unsere Zeitung hat den Stallbau-Pionier besucht.

Aufkirchen – Büro und Wohnbereich gehen nahtlos ineinander über. Überall hängen Pferde- und Reiterbilder, die Regale sind voll mit Fachbüchern, penibel nach Themen sortiert wie „Fütterung“ und „Pferdeausbildung“. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven hat sich Fink in seinem Leben mit dem Reitsport befasst: Stallbau-Unternehmen gegründet, Mitglied in Arbeitskreisen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), über 50 Jahre Turnierrichter, Sachverständiger, Parcourschef, Amateurreitlehrer, Buchautor und natürlich als Reiter. Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Jagd- und Westernreiten. Wenig, was Fink im Sattel nicht ausprobiert hätte.

Geboren 1949 in München, gründete er 1975 seine Firma Fink Reitanlagen. Der Diplom-Agraringenieur, der eigentlich Architekt werden wollte, entschied sich eher aus Verlegenheit für den Agrarbereich: „Mein Numerus Clausus war zu schlecht fürs Architekturstudium.“ Aber: „Rückblickend war das Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan ideal für meine spätere berufliche Tätigkeit“, betont er.

Planen, Bauen und dann auch noch Pferde – die Marschrichtung war früh erkennbar: Bereits seine Diplomarbeit, die er am Institut für Landtechnik einreichte, trug den Titel „Arbeitswissenschaftliche Untersuchungen an einigen ausgewählten Verfahren der Pferdehaltung“.

Das Planen und Bauen von Reitanlagen („Erst, wenn wir die Welt aus Sicht der Pferde sehen, werden wir gute Ställe bauen“) ist auch eine Art alternativer Karriere-Entwurf. In dem hat er viel erreicht. „Planerischer Höhepunkt“, wie er sagt, war der zweite Platz beim internationalen Wettbewerb der Olympischen Reitanlagen in China 2008. „Damit war das kleine Unternehmen aus Bayern im Olymp der Reitanlagenplaner angekommen.“

Bis 1995 entwickelte, produzierte und montierte sein Unternehmen (damals noch Fink Stallbau) alles rund um Pferdebetriebe im In- und Ausland. Fink entwickelte sich mehr und mehr zum Experten „für moderne, artgerechte Pferdehaltung“. Und: „Meine Tätigkeit spiegelte auch immer den Stand der Dinge im Pferdesport wider.“

Schon früh habe er jede Menge Veränderungsbedarf erkannt: Als er mit der Planung von Ställen begann, war etwa die Ständerhaltung – für Pferde heute verboten – noch gängig. Mit seinen Paddockställen und Gruppenhaltungskonzepten war er dann auch so etwas wie ein Pionier, seinen ersten Offenstall entwarf er 1980. Damals noch ein quasi revolutionärer Akt.

Das meiste davon gilt heute als Standard. Ebenso wie zum Beispiel das von Fink entwickelte, vier Zentimeter breite Elektroband für die Koppel-Umzäunung. Insgesamt war Fink wohl bei rund 500 Projekten im In- und Ausland involviert, darunter Gut Bohmerhof (Wackersberg), Gut Waffenschmiede (Wiesent), die Olympia Reitanlage München-Riem. „All diese Projekte sind besonders pferdefreundlich und modern konzipiert“, sagt Fink. International war er unter anderem für das Pferdezentrum Stadl-Paura (Österreich), das Haflingerzentrum Lana (Südtirol) oder das Gestüt El Mikja in Marrakesch verantwortlich.

Direkt in der Nachbarschaft, wenige Schritte von seinem Haus entfernt, steht der Bewegungsstall Zehmerhof. Auch hier war Fink planerisch tätig. Eigentlich sind es zwei Ställe: Einer bietet Boxenhaltung und Offenstall, der andere ist ausschließlich ein Offenstall. Fink führt uns über die großzügige Anlage. „Der Arbeitsaufwand beträgt gerade mal 55 Stunden pro Pferd und Jahr“, sagt er. 40 Pferde sind hier untergebracht, gut 120 Quadratmeter Platz pro Pferd – befestigter Auslauf, Kraft- und Raufutterstationen, beheizte Tränken, Weiden, Wälz- und Liegeflächen, Integrations- und Krankenboxen.

Auch den Bewegungsstall Zehmerhof, wenige Schritte von seinem Haus in Aufkirchen entfernt, hat Georg Fink geplant. © Volker Camehn

Den „Pferdebazillus“ habe er vom Vater, sagt Fink. Der ritt Dressur und Springen bis zur Schweren Klasse (S). Die späteren Einflüsse sind vielfältig: Cousin Uwe Mechlem, erfolgreicher Dressur- und Springreiter sowie Olympiarichter, war ihm reiterliches Vorbild. Urgroßvater Theodor Kimmerle war „Chevauleger“ (mittelschwere Kavallerie), der Großvater züchtete Traber. Fink selbst ist Vielseitigkeit bis Klasse L geritten, Dressur bis M, Springen bis S. Dazu kommen über 120 Jagden im In- und Ausland.

Das Reiten lernen war für den jungen Fink aber keine Selbstverständlichkeit. „Ich war kein großes Talent, ich musste mir das Reiten regelrecht erarbeiten.“ Möglicherweise sein Glück: Fink blieb stets für alle Disziplinen offen: ausprobieren, machen, neugierig sein.

Und was kommt jetzt? „Ich möchte mich mehr um meine Familie kümmern. Mehr Zeit haben für meine Frau, unsere vier Kinder und vier Enkel, für Sport – im Sommer Tennis, im Winter Skifahren.“ In den Sattel, welchen auch immer, wird der 74-Jährige wohl nicht mehr steigen. „Wozu auch? Ich habe doch alles gemacht und viel Schönes mit den Pferden erlebt.“ Dennoch wolle er weiter „aktiv sein für eine Verbesserung der Pferdehaltung“, sich engagieren in Forschung und Lehre sowie „den ökologischen Aspekten, die so wichtig sind wie nie zuvor“. Neugierig bleiben, nach vorne denken, sich einmischen. Es gibt noch viel zu tun. „Und darauf freue ich mich.“