Die Aufkirchener Ökokids-Serientäter

Von: Markus Schwarzkugler

Stolz auf die Auszeichnung: Kinderhausleiterin Adelheid März. © Kinderhaus Aufkirchen

Zum achten Mal in Folge ist das Aufkirchener Kinderhaus von LBV und Umweltministerium mit dem Titel „Ökokids“ ausgezeichnet worden.

Aufkirchen – „Arche Noah“: Beim Jahresthema 2021/22 hat sich das Kinderhaus Aufkirchen nicht nur mit der Vielfalt der Tiere beschäftigt, sondern auch mit deren Lebensgewohnheiten. Dabei ging es auch um artgerechte Haltung. „Kinder lieben Tiere aller Arten – im Umland und im eigenen Garten“: Unter diesem Motto verdiente sich das Kinderhaus nun zum achten Mal in Folge den Titel „Ökokids“ des bayerischen Umweltministeriums und des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), der seit zwölf Jahren vergeben wird.

„Um das Thema ganzheitlich zu erleben, haben sich die Kinder regelmäßig auf Wanderung begeben. Ihre Ziele waren Ställe, Koppeln und Weiden, um verschiedene Tiere und ihren Lebensraum kennenzulernen“, berichtet Kinderhaus-Leiterin Adelheid März in einer Pressemitteilung. Nach einem Besuch vor Ort – bei den Pferden im Zehmerhof und den Gänsen auf dem Heilmaier-Hof, in Kempfing bei den Rindern im Außenklima-Strohstall der Familie Baumgartner – machten sich die Mädchen und Buben im Sommer noch auf zur PV-Anlage von Familie Mittermayer in Niederding. Dort wohnen, wie berichtet, Kamerunschafe.

„Wir haben auch oft Tierbesuche im Kinderhaus. Zu den Spinnen und Ameisen, die sich im Haus verirren, wurde in einem Beobachtungsbehälter das Leben der Ameisen unter der Erde und ihre Suche nach Futter beobachtet“, sagt März. Im Garten stünden Insektenhotels bereit. Für die Nahrung würden Blumen gepflanzt. Und: „Die Hühner aus dem Kinderhaus in Eitting haben sich im Sommer im Garten eingemietet. Monika Stemmer aus Niederding hat Küken zum Bestaunen vorbeigebracht. Die Vorschulkinder haben im Wildpark Poing noch andere heimische Tiere kennengelernt. Im Winter wurde auch Futter für die hungrigen Vögel bereitgestellt“, berichtet März.

Umweltminister Thorsten Glauber hat heuer 230 Kitas ausgezeichnet. „Trotz der nach wie vor schwierigen Bedingungen und dem Fachkräftemangel sind spannende Projekte entstanden“, lobt LBV-Projektleiterin Carmen Günnewig.