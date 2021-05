Die Forscherin mit dem Endlos-Akku

Technik-Fachfrau: Dr. Neelima Paul bringt eine Batterie an, die am sogenannten Materialforschungsdiffraktometer „Stress-Pec“ am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum mit Neutronen untersucht werden soll.

Neelima Paul aus Oberding brennt für ihren Beruf – Ihr Spezialgebiet: Lithium-Ionen-Batterien

Forschung ist das Leben der Oberdingerin Dr. Neelima Paul.

Oberding – Neelima Paul weiß, wie ein leerer Akku von innen aussieht. Die Oberdingerin forscht daran, dass die Speicher für Elektroautos und Solarstrom künftig noch länger leben und mehr Energie abgeben. Ihr eigener Lebensakku ist schier unermüdlich. Sie arbeitet Vollzeit als Wissenschaftlerin am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) in Garching, hat während ihrer Doktorarbeit zwei Kinder bekommen und sich innerhalb kurzer Zeit als gebürtige Inderin in Deutschland akklimatisiert.

„Das geht nur mit Teamarbeit zuhause und viel Disziplin in der Arbeit“, sagt die Forscherin.

Dr. Neelima Paul wünscht sich ein längeres Leben und viel mehr Energie – zumindest für Lithium-Ionen-Batterien. Geboren wurde sie 1975 in Bombay, Indien. Schon als Kind tauchte sie in die Welt der Wissenschaft ein: „Ich habe einen Teil meiner Kindheit am Arbeitsplatz meines Vaters in einem Forschungszentrum in Bombay verbracht. Als ich die Leute dort mit einer solchen Leidenschaft für ihren Beruf sah, dass sie sich nicht darum kümmerten, ob es Tag oder Nacht war, wusste ich sofort, dass ich auch Forscherin werden wollte.“

Nach einem Masterstudium in Physik verfolgte Paul ihre Laufbahn als Wissenschaftlerin, „um Teil von etwas Größerem zu sein und mit Kollegen zu arbeiten, die genauso für die Forschung brennen“, sagt sie. Die junge Materialwissenschaftlerin untersuchte metallische Gläser. Als ihr Mann, Dr. habil. Amitesh Paul, eine Stelle am Forschungszentrum Jülich bei Nobelpreisträger Prof. Peter Grünberg erhielt, kam seine Gattin selbstverständlich mit. Aber nicht, um zuhause zu bleiben. Sie promovierte ab 2001 am Forschungszentrum Jülich.

Ob sie einen Kulturschock erlitt, als sie von Indien nach Deutschland kam? Neelima Paul lächelt in sich hinein und verneint. Abgesehen von Sprachbarrieren habe sie vor allem Unterschiede in der Arbeitskultur bemerkt. „In Jülich war jeder total leise bei der Arbeit, während in Indien viel geredet wird. Ich musste mich erst daran gewöhnen, nur zur Mittagspause mit den Kollegen zu sprechen.“

Eine andere Besonderheit, die sie erst einmal verdauen musste: Dass Frauen in Deutschland selbst schwere körperliche Arbeit verrichten. „Als ich versuchte, etwas Schweres hochzuheben, sagte mein Techniker, dass ich das alleine machen sollte. In Indien wird das von Frauen nicht erwartet“, erinnert sich Paul. „Inzwischen glaube ich, dass es eine Frage des Stolzes ist, dass deutsche Frauen nicht von einem Mann abhängig sein wollen. Und ich bewundere das.“

Noch etwas hat sie an der deutschen Arbeitskultur zu schätzen gelernt: „Disziplin war mir immer schon wichtig. Und in Indien herrschte davon für meinen Geschmack zu wenig. Aber in Deutschland versuchen die Leute wirklich, sich an vorgegebene Fristen zu halten.“

Nach ihrer Doktorarbeit in Jülich in der Halbleiterforschung wechselte Paul ans Helmholtz Zentrum Berlin (HZB). Sie leitete ein Projekt zu künstlichen Transplantaten für die Netzhaut von Blinden und nutzte dafür Neutronenstreuung an Neutronenquellen in Garching und in Berlin. Anschließend wandte sie sich noch mehr der Röntgen- und Neutronenstreuung zu, als sie 2011 zu einer Arbeitsgruppe am Physik-Department der Technischen Universität München (TUM) stieß.

Seit zehn Jahren wohnt die Familie mittlerweile in Oberding. Nur 25 Minuten Autofahrt nach Garching, meist ohne Stau, ein nettes Dorf mit vergleichsweise wenig Verkehr, sodass die Kinder sicher aufwachsen und auch mit anderen spielen können: Das gefiel dem Forscher-Ehepaar. „Jeder kennt hier jeden, es ist ein schöner, kleiner Ort“, sagt Neelima Paul.

Seit 2013 forscht sie nun in der „Advanced Materials“-Gruppe der TUM am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum. Energieforschung ist der Fokus der Gruppe. Pauls Spezialgebiet sind die Lithium-Ionen-Batterien: Es geht darum, sie langlebiger zu machen. Auch der Batteriehersteller Varta war an dem Projekt beteiligt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt: höhere Energiedichten in den Batterien erzielen. „Meine Aufgabe war es, mit Neutronen und Röntgen die Alterungsprozesse in Akkus zu untersuchen, deren Elektroden verändert worden waren“, erklärt Paul.

Ihre beiden Töchter Angelika (19) und Angelina (15) brachte Paul während ihrer Doktorarbeit zur Welt. Wie sie das schaffte? „Zusammen mit meinem Mann hat es gut geklappt. Ich konnte und kann immer noch ohne schlechtes Gewissen auf Konferenzen gehen, weil ich weiß, dass mein Mann die Kinder versorgen kann.“ Allerdings war es ziemlich schwierig, die ersten Post-Doktorandenstelle zu finden, gibt Paul zu: „Sobald die männlichen Arbeitgeber im Bewerbungsprozess herausfanden, dass ich zwei kleine Kinder habe, nahmen sie an, dass ich nicht Vollzeit arbeiten könnte.“ Es war schließlich eine weibliche Professorin am HZB, die ihr eine Chance gab: Dr. Martha Lux-Steiner. Und Paul enttäuschte sie nicht. „Ich wusste, dass es wichtig war, am Abend, an den Wochenenden und manchmal sogar während des Urlaubs zu arbeiten. Niemand sollte das Gefühl haben, dass ich weniger effizient arbeite, nur, weil ich eine Mutter bin. Ich habe mir selbst gesagt: Du musst besser sein als deine männlichen Kollegen.“

In den vergangenen acht Jahren hat Paul sowohl Akkus für Elektrofahrzeuge als auch stationäre Energiespeicher mit den verschiedensten Neutronenmethoden unter die Lupe genommen: Diffraktion, Reflexion, Kleinwinkelstreuung und Neutronentiefenanalyse. Inzwischen ist sie, wie sie selbst sagt, beim „Heiligen Gral“ der Lithium-Akku-Forschung angelangt: Gemeinsam mit deutschen und US- Kollegen entwickelt sie metallische Lithium-Ionen-Batterien. Der Unterschied zu den handelsüblichen Akkus: Der Elektrolyt ist nicht flüssig, sondern fest. „Das macht die Akkus sicherer, weil sie nicht so leicht brennbar und dichter sind“, sagt Neelima Paul. Bilder von brennenden Handys in Flugzeugen sollen damit bald der Vergangenheit angehören.

Autorin Verena Voit ist Science Communication Manager an der TU München im Bereich der Forschungs-Neutronenquelle in Garching (Heinz Maier-Leibnitz Zentrum).