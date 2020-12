Trotz Corona: Drei neue Wirtschaften eröffnen in der Gemeinde Oberding

Corona hin oder her: In der Gemeinde Oberding machen dieser Tage drei neue Wirtschaften auf - zwei davon Vereinswirte. Am Freitag geht‘s beim TuS los.

Oberding/Schwaig – Die Corona-Pandemie hat mit dem Kandler-Aus in Notzing vor wenigen Monaten ein prominentes Opfer gefordert. Trotz des gerade wütenden Virus’ gibt es nun aber auch drei schöne Nachrichten aus der Gastroszene in der Gemeinde Oberding. Der TuS Oberding und der FC Schwaig haben neue Vereinswirte, einer davon legt schon diese Woche los. Und bereits seit Mitte November geöffnet hat der Landgasthof Constantin an der Oberdinger Hauptstraße.

Am Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr nimmt „Das Clubhaus“ beim TuS seinen Betrieb auf. Die beiden Chefs heißen David Grasse (44) und Rodolfo „Rudi“ López (46). Die beiden sind seit über 20 Jahren in der Gastronomie tätig und haben zuletzt neun Jahre für zwei Irish Pubs in München gearbeitet. Während sich López auf die Küche konzentriert, übernimmt Grasse – ebenfalls ein gelernter Koch – die Verwaltung.

Kontakt entstand über die Ehefrauen

Doch wie kommt es dazu, dass der Münchner López und Grasse aus Marktl am Inn jetzt bei einem Verein in Oberding ihre Zelte aufschlagen? Grasse berichtet dazu, dass sich die beiden beruflich auf eigene Beine stellen wollten und bei den beiden Pubs der Nachwuchs der Inhaber langsam involviert werden soll. Da passte es ganz gut, dass sich die Ehefrauen von López und TuS-Mitglied sowie Gemeinderat Christian Kaiser vom Studium her kennen. So sei letztlich im Juni der erste Kontakt entstanden.

Frei geworden war der Platz beim TuS, nachdem Wirt Antonio Caruso mit seiner Pizzeria Napoli gekündigt hatte. Er arbeitet jetzt mit Domenico und Hannah Caruso im „Caruso“ im ehemaligen „La Brace“ an der Schloßallee in Aufhausen.

Riskanter Neustart auf Höhepunkt der Corona-Welle

Ein Neustart mit neuen Wirten mitten auf dem Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle – macht das Sinn? Grasse und López wollen sich vom Virus jedenfalls nicht aufhalten lassen. „Wir haben lange überlegt, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass uns die Vereinsmitglieder nicht im Stich lassen werden“, sagt Grasse. „In unserer Kalkulation haben wir für die nächsten zwei, drei Monate eingeplant, dass wir nicht so viele Gäste haben werden.“

In den vergangenen Wochen wurde fleißig gewerkelt, zuletzt musste etwa noch die Küche fertiggestellt werden. Nach der Pandemie wird einmal Platz sein für bis zu 85 Gäste. Grasse und López planen mit einem Team um die zehn Mitarbeiter, vier davon in Vollzeit. Die Speisekarte bietet bayerische und internationale Küche, egal ob Schnitzel oder Burger. „Wir haben nicht viele Gerichte, aber dafür alle möglichen Kombinationen“, erklärt Grasse. So könnten beim Burger etwa Fleischsorte oder Semmel frei gewählt werden. Was der Chef betont: Alles ist hausgemacht – selbst Dressing oder Dessert. Auch eine Kinderkarte mit vergünstigten Preisen gibt es.

Was Grasse wichtig ist: „Der Verein sollte von Anfang an involviert werden.“ Die neuen Wirte haben dem TuS bereits einen neuen Trikotsatz gesponsert.

Guter Start im Landgasthof Constantin

Zur Abholung geöffnet ist dienstags und mittwochs von 17 bis 21 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 11.30 bis 14 und von 17 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. Die Speisekarte gibt’s auf der Homepage unter www.das-clubhaus-oberding.de. Unter Tel. (0 81 22) 99 94 94 kann man bestellen.

Bereits seit dem 19. November geöffnet ist der Landgasthof Constantin. Geschäftsführerin eines fünfköpfigen Teams, das derzeit neben Abholung auch einen Lieferservice bietet, ist die 23-jährige Oberdingerin Lisa Kreuzer. „Wir sind bislang superzufrieden. Am Wochenende ist richtig viel los, aber auch unter der Woche“, sagt die junge Chefin, die hauptsächlich auf bayerische Küche setzt. 35 Gäste werden bei ihr einmal Platz haben im Innenbereich. Sobald es die Pandemie zulässt, werden auch die beiden Gärten geöffnet.

Auch einen Antikladen betreibt die Chefin

Im Gebäude des Altwirts, in dem bis zu seiner Schließung zuletzt der Deimel’s Landgasthof untergebracht war, befindet sich im Obergeschoss eine Pension mit fünf Gästezimmern. Sie betreibt Constantin Zemann, der am Bahnhof in Erding ebenfalls eine Pension hat. Daher lag der Name Landgasthof Constantin nahe, erklärt Kreuzer. Im Gegensatz zum früheren Deimel’s laufen Pension und Wirtschaft jetzt allerdings getrennt, wie sie betont.

Kreuzer mag noch jung sein, doch für sie ist der Landgasthof längst nicht die erste Geschäftserfahrung auf eigenen Beinen. Die 23-Jährige leitet in Erding nämlich das Antik- und Gebrauchtwarenhaus Kreuzer. Ihre Eltern haben gastronomische Erfahrung, und ihr Bruder Maximilian leitet in Oberding direkt neben dem Landgasthof den Bayerischen Entrümpelungsdienst. Eine Familie mit Unternehmergeist quasi.

Die alte Metzgerei auf dem Altwirt-Areal hat Kreuzer in einen weiteren Antikladen umgemodelt. Die Waren will sie, wenn es Corona einmal erlaubt, auch in den Scheunen zum Verkauf anbieten.

Ein alter Bekannter übernimmt in Schwaig

+ In Schwaig längst bekannt ist der neue FCS-Wirt Giuseppe Agostino. Auf dem Bild hält er eine Lieferschachtel seiner Pinsa Romana. © privat

Ein im Ort altbekanntes Gesicht übernimmt derweil in Schwaig die Vereinsgaststätte des FC: Es ist der Wirt der örtlichen Pizzera Il Casale, Giuseppe Agostino. Er folgt auf den im vergangenen Januar verstorbenen Frank Berthold. „Seit Oktober haben wir alles hergerichtet, aber wegen Corona konnten wir noch nicht öffnen“, berichtet der 30-Jährige, der seit 15 Jahren Mitglied beim FC Schwaig ist und früher dort Fußball gespielt hat.

Agostino hofft, dass er im Januar erstmals die Vereinsgaststätte aufsperren kann, derzeit hat auch das Il Casale coronabedingt komplett zu, auf einen To-Go- oder Lieferservice verzichtet Agostino nämlich. Er verweist auf eine Spezialität seines Hauses, die er seinen Gästen bald wieder anbieten will: die Pinsa Romana. Dabei handle es sich um eine „locker leichte Pizza-Alternative“. Aufgrund ihrer Knusprigkeit, Verdaulichkeit und ihres Dufts unterscheide sich die Pinsa von allen anderen auf dem Markt. Was das Ganze so besonders mache, sei die Verwendung von Soja-, Mais- und Reismehl in Kombination mit Sauerteig, der 72 Stunden lang reife.

Bleibt nur die Frage, wann die Gäste sie in Schwaig wieder genießen dürfen. Den drei neuen Wirtschaften und allen anderen in der Gemeinde drückt Bernhard Mücke jedenfalls die Daumen. „Ich begrüße das, wenn es wieder Wirtschaften gibt“, sagt der Oberdinger Bürgermeister.