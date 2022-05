Noch drei Wochen bis zur Oberdinger Dreifachparty

Von: Markus Schwarzkugler

Die Uhr tickt schön langsam runter bis zum Fest (v. l.): Andreas Brenninger vom Erdinger Weißbräu, Stephan Lackner, Alfred Aulechner, Franz Kreuzpointner, Johannes Sandtner (alle vom 13-köpfigen Festausschuss), Axel Steines von Steines Weine, Bürgermeister und Schirmherr Bernhard Mücke, Alfred Neumaier, Georg Orthuber, Martin Bauer und Hubert Sandtner (alle Ausschuss) stießen am Dienstag schon mal an. Auf dem Bild fehlt Festwirt Anton Müller. © Markus Schwarzkugler

„Die Detailfragen werden weniger, ich bin guter Dinge“, sagt Festausschuss-Vorsitzender Johannes Sandtner schmunzelnd. Schon lange wird gefeilt an der Oberdinger Dreifachparty, nun steigt die Vorfreude so richtig.

Oberding – Die Festwoche findet in der zweiten Hälfte der Pfingstferien vom 15. bis 20. Juni statt, es sind also nur noch drei Wochen. Entsprechend gut war die Stimmung bei der Bier- und Weinprobe am Dienstag im Rathaus.

1872 wurden sowohl die Freiwillige Feuerwehr, die Schützengesellschaft Eustachia als auch die Krieger- und Soldatenkameradschaft gegründet. Allesamt werden nun 150, und alle packen sie für die Feierlichkeiten fleißig an. Rund 160 Personen, darunter auch viele Damen, helfen zusammen.

Festwirt ist Anton Müller vom Wartenberger Reiter Bräu, er stemmt dann parallel gleich zwei Veranstaltungen, nämlich gleichzeitig auch noch das Volksfest in Wartenberg. Das Bier liefert der Erdinger Weißbräu nach Oberding, der Wein kommt vom örtlichen Steines Weine. Schirmherr ist Bürgermeister Bernhard Mücke.

Ein bisserl „Luft nach oben“, so Sandtner, herrscht noch beim Ticket-Verkauf für den Kabarettabend mit den BR-Brettl-Spitzen. Sogar für LaBrassBanda gibt es noch ein paar Karten, berichtet er. Tickets gibt’s unter anderem in der Oberdinger Raiffeisenbank oder in der Bücherei.

Gefeiert wird in einem Festzelt auf dem Schulsportplatz nahe der Tennisanlage des TCO. Das Festzelt bietet Platz für 1500 Sitzplätze.

Für die Feierlichkeiten wurde sogar eine mit über 200 Seiten recht umfangreiche Festschrift verfasst. Darin enthalten ist auch ein Blick in die Historie der drei Vereine. Diejenigen, die sich zum Ende des 19. Jahrhunderts gegründet hätten, seien von Aufbruchstimmung und Patriotismus geprägt gewesen, heißt es darin. „Weit vor der Reichsgründung am 18. Januar 1871 galt der vaterländische Gedanke, und man besann sich auf die Heimat, die Herkunft und die Kultur.“

So sei es nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 zur Gründung von Kriegervereinen und zur Organisation der gemeindlichen und örtlichen Feuerwehren gekommen, die dem Bürger Sicherheit und Beistand in der Not gewährten. Auch in Oberding war das 1872 nicht anders. Zudem wurde noch die Schützengesellschaft Eustachia gegründet, die den Schießsport und das Theaterspielen, das bei vielen Ortsvereinen schon damals sehr beliebt war, als Freizeitgestaltung ergänzte.

Den Auftakt des sechstätigen Festprogramms in der zweiten Pfingsferienwoche macht am Mittwochabend, 15. Juni, das Weinfest mit der „Saustoimusi“ inklusive Eröffnung einer XXL-Festzelt-Bar. Tags drauf ist nach dem Mittagstisch Familien- sowie Kreisfeuerwehrtag mit Kinderprogramm, Hubschrauber-Rundflügen und einer Ausstellung rund um die Feuerwehr. Der Festabend mit Bieranstich schließt sich an.

Am Freitag auf der Agenda: Seniorennachmittag, Kabarettabend mit den BR-Brettll-Spitzen und einer Schlager-After-Show-Party. Am Samstag legt ein DJ auf, und zwar nach dem Konzert von LaBrassBanda. Am Sonntag gibt es unter anderem einen Festgottesdienst, Mittagstisch, einen großen Festumzug, Hubschrauber-Rundflüge, und zum Ausklang spielt die Blaskapelle Isen auf. Am Montag, 20. Juni, gibt’s noch den Kreisbauerntag.