Dreimal 1,0 im Landkreis Erding: Gute Bilanz der Mittelschul-Absolventen

Ehrung der besten Mittelschul-Absolventen

Von Mayls Majurani schließen

Der Landkreis Erding ehrt die besten Mittelschüler. 387 Qualis wurden heuer abgelegt, und 195 Schüler haben an Mittelschulen die Mittlere Reife abgelegt.

Oberding – „Die meisten von euch haben eine Eins vor dem Komma. So gut war selbst ich nicht immer“, gab Schulamtsdirektorin Marion Bauer gestern bei der Schülerehrung in Oberding zu. Dort bekamen die 26 besten Schüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss, mit Mittlerem Schulabschluss an einer Mittelschule sowie die Absolventen der Praxisklassen ihre Zeugnisse und ein kleines Präsent.

Mittelschule – das war früher die Hauptschule und hatte wohl nicht das beste Ansehen. Heute gibt es aber sehr viele Möglichkeiten, auch über die Mittelschule an eine Mittlere Reife zu gelangen. Zum einen ist es der klassische Weg über den M-Zug, der die Schullaufbahn um ein Jahr verlängert. Daneben gibt es aber auch die sogenannte Vorbereitungsklasse. Mit einem Quali-Ergebnis bis 2,5 können die Schüler ihre Mittlere Reife in zwei Jahren nachholen. „Das ist vor allem für Schüler mit Migrationshintergrund interessant, oder auch für Schüler, die erst spät ihren Spaß am Lernen entdeckt haben“, erklärte Schulamtsdirektorin Bauer unserer Zeitung.

In der Vorbereitungsklasse hätten die Schüler einfach mehr Zeit, sich auf den Mittleren Abschluss vorzubereiten, „etwa ein halbes Jahr lang wird wiederholt und der Stoff der 10. Klasse in eineinhalb Jahren durchgenommen“, so Bauer. Das Angebot gibt es in den Schulen in Wartenberg und Finsing und sei sehr stark nachgefragt. Und dann gibt es noch die Praxisklassen, in denen es einen theorieentlasteten Unterricht gibt und die zum Mittelschulabschluss führen.

Insgesamt sind die Mittelschulen ein sehr wichtiger Bestandteil des Bildungssystems. In seinem Grußwort berichtete Martin Bayerstorfer, dass rund 30 Prozent der Viertklässler im Kreis auf die Mittelschulen wechseln würden. „Damit sind wir ein Landkreis mit einem etwas höheren Anteil.“ Auch viele Gemeinden aus den Nachbarlandkreisen würden sich in Erdings Mittelschulverbänden einbringen. Bayerstorfer sprach von drei Säulen der Mittelschule: „Stark in der Allgemeinbildung, stark in der Berufsorientierung und stark in der Persönlichkeitsbildung.“

Im Landkreis nahmen 454 Schüler heuer an der Quali-Prüfung statt, 90 davon waren Externe, also Schüler, die nicht an einer Mittelschule sind. 387 von ihnen haben die Prüfung bestanden. Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss haben dagegen heuer 195 Schüler erfolgreich abgelegt. Durchgefallen sind nur elf. Über einen 1,0-Schnitt dürfen sich zwei Landkreisbürgerinnen freuen: Die Taufkirchenerin Cara Aigner, bisher Schülerin der Montessori-Schule, legte einen externen Mittleren Abschluss ab. Die Matea Celebic aus Ottenhofen war in der Vorbereitungsklasse in Finsing. In Finsing erlangte auch ein weiterer 1,0-Schüler seinen Abschluss: Tobias Grübl aus Markt Schwaben.

Und was sind die Herausforderungen für Schüler mit 1,0? „Corona hat schon einiges erschwert, das war ganz anders als sonst“, berichtete Cara Aigner nach der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor allem in Mathe habe sie sich schwergetan. Aber am Ende ging alles gut. Besonders wenn man bedenkt: Als Montessori-Schülerin hatte sie bisher Unterricht ohne Noten. Da ist der Schnitt von 1,0 umso beachtlicher. Aigner zieht es nun in die Landeshauptstadt: An der Montessori-Fachoberschule München will sie jetzt ihr Fachabitur machen.

Die besten Absolventen

Mittelschule Altenerding: Tiffany Kretschmer (1,5); Mittelschule Dorfen: Jennifer Kolter (1,5), Toby Obernhuber (1,5), Lukas Hagl (Mittlerer Abschluss, 1,22), Aphirak Aimchai (Praxisklasse, 2,1); Mittelschule Erding: Markus Haider (2,0), Sharon Marrazzo (2,0), Elena Grill (1,56), Helena Seilbeck (1,56), Carl Ultsch (1,56), Felix Hüller (1,3); Mittelschule Finsing: Daniel Seitter (1,6), Matea Celebic (Vorbereitungsklasse, 1,0), Tobias Grübl (1,0); Mittelschule Forstern: Jakob Speckmaier (1,6); Mittelschule Isen: Thomas Maierhofer (1,2); Montessori-Schule Aufkirchen: Vincent Lex (1,1), Moritz Wigl (1,1), Cara Aigner (Mittlerer Abschluss, 1,0); Mittelschule Oberding: Felix Kurzbuch (1,1); Mittelschule Taufkirchen: Jasmin Dafinger (1,6), Hannah Stuckenberger (1,6), Alina Reiche (1,33); Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg: Sandra Gumberger (1,3), Rene Brandenburg (Vorbereitungsklasse, 1,22); Orterer-Schule Wörth: Louis Liegsaltz (1,5)