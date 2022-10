„Ihr seid Engagement pur“: Bürgermedaillen für zahlreiche verdiente Oberdinger

Bei Ehrungsabend werden auch fünf ehemalige Gemeinderäte verabschiedet

Von Bernd Heinzinger

Ein großer Ehrungsabend stand im Oberdinger Neuwirt auf dem Programm: Die im Jahr 2020 ausgeschiedenen Gemeinderäte wurden von Bürgermeister Bernhard Mücke verabschiedet, außerdem übergab er eine Reihe von Bürgermedaillen in Gold und Silber an verdiente Persönlichkeiten.

Oberding – „Keine Schuld ist dringender als Danke zu sagen“: So begrüßte Mücke die Anwesenden und lobte: „Es gibt Menschen, die fordern Engagement. Und es gibt Menschen wie euch, die sind Engagement pur.“ Ehrenamt erfordere Zeit, Ausdauer, Kraft und manchmal starke Nerven: „All das habt ihr über viele Jahre gezeigt, und ihr sorgt auch für eine wohlige Wärme in der Gesellschaft.“ Gerade in Krisenzeiten sei das wichtig: „Die Menschen sind das Fundament der Gemeinde, nicht die Gebäude. Ohne euch würde Oberding heute nicht so gut dastehen.“

Zu den verabschiedeten Räten meinte Mücke: „Ihr habt euch zum Wohle Oberdings in eurer Freizeit neben Beruf und Familie mit viel Kraft eingebracht.“ Auch die Vereine oder Feuerwehren könnten ohne ehrenamtliche Arbeit nicht existieren: „Ihr wart und seid immer gerne bereit, das zu leisten, und macht es, weil ihr die Gemeinde liebt.“

+ Verabschiedet (v. l.): die Räte Johann-Peter Haun, Anton Huber, Gabriele Kronseder und Erna Schöttl. © Bernd Heinzinger

Zwei verdiente Personen bekamen die Bürgermedaille in Gold, über eine davon durfte sich Altbürgermeister Helmut Lackner freuen. Von 1996 bis 2014 führte er die Gemeinde als Bürgermeister, die ersten sechs Jahre davon ehrenamtlich: „Es war eine Herkulesaufgabe, das Bürgermeisteramt neben Job und Familie auszuführen“, betonte sein Nachfolger Mücke. Als Vorsitzender der VG Oberding und des ZWM Moosrain oder als Kreisrat machte sich Lackner ebenfalls verdient.

Die zweite Bürgermedaille in Gold hat sich Andreas Danzer verdient. Von 1984 bis 2014 war er Mitglied des Gemeinderats, von 1996 bis 2014 sogar Zweiter Bürgermeister. Eine seiner prägendsten Aufgaben waren die Verhandlungen mit der Kirche bezüglich des Kindergartens in Aufkirchen, wie Mücke berichtete.

Bürgermedaillen in Silber gab es für Georg Neumaier (24 Jahre Gemeinderat, 1996 bis 2008 3. Bürgermeister), Balthasar Ostermair (1990 bis 2014 Gemeinderat), Georg Reitinger (1996 bis 2014 Gemeinderat), Johann Hirner sen. (unter anderem 1985 bis 2010 2. Vorsitzender des TuS Oberding, 1982 bis 2001 2. Kommandant Feuerwehr Aufkirchen und 2006 bis 2016 deren Vorsitzender sowie Kassier), Bernhard Meier (2002 bis heute Gemeinderat, 2002 bis 2020 Feuerwehrreferent), Georg Maier (1996 bis heute Gemeinderat, 2008 bis heute Feuerwehrreferent), Franz Schweiger jun. (1996 bis heute Gemeinderat, seit 2008 3. Bürgermeister), Andrea Hartung (2002 bis 2012 und 2014 bis 2020 Gemeinderätin, 2002 bis 2020 Kulturreferentin sowie seit Bestehen Vorsitzende des Helferkreises „Helfende Hände“).

Hartung wurde zudem – wegen der Pandemie etwas verspätet – aus dem Gemeinderat feierlich verabschiedet, wie auch folgende Personen, die seit 2020 nicht mehr Mitglied des Gremiums sind: Gabriele Kronseder (2018 bis 2020), Erna Schöttl (2014 bis 2020), Johann-Peter Haun (2014 bis 2020) und Anton Huber (2008 bis 2020).

Es folgte der gemütliche Teil bei leckerem Essen und vielen intensiven Gesprächen im Neuwirt.