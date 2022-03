Schwaig: Ein ganzes Dorf hilft den ukrainischen Flüchtlingen

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Fleißig Tüten gepackt hat man beim FC Schwaig. Das Bild zeigt (v. l.) FC-Sprecher Rainer Hellinger, Vereinsgrafikerin Selina Buchhauser, Josef Nunberger (Leiter Marketing Raffeisenbank Erding) und den FC-Vorsitzenden Robert Jell. © hr

Die Schwaiger haben viele Ideen für Menschen aus der Ukraine, die aktuell in der Gemeinde Unterschlupf finden. Das Engagement aller Beteiligten ist riesig.

Schwaig – Die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine lassen auch beim FC Schwaig niemanden kalt. Schnell war klar, dass der Verein helfen will und wird. Er unterstützt eine Aktion der Bahnhofsmission München. Doch damit nicht genug. Um möglichst rasch Wohnraum für Geflüchtete zu finden, hat der Landkreis von der Gemeinde die im vergangenen Jahr errichtete, noch leerstehende Obdachlosenunterkunft in Schwaig angemietet.

Die Bahnhofsmission München rief via Internet unter dem Schlagwort „Reiseproviant“ dazu auf, Taschen mit Essen zu packen und diese am Hauptbahnhof abzugeben. Neben Brot, Wasser, Saft, Salami und anderen Lebensmitteln sollten auch Feuchttücher dabei sein. Ziel war es, dass die Mitarbeiter der Bahnhofsmission die fertigen Taschen den am Bahnhof ankommenden oder weiterreisenden Flüchtenden überreichen. „Wir waren uns schnell einig, dass wir 50 Taschen spenden wollten“, berichtet FC-Vorsitzender Robert Jell. Ein kleines Team besorgte die benötigten Lebensmittel und schaffte diese Anzahl letztlich dann auch.

Zum Landesligaspiel gegen den FC Holzkirchen stellte der Verein am Kassenbereich eine Spendenbox auf und bat die Fans, die Aktion zu unterstützen. Und das taten sie: Neben den 50 Taschen kamen 1500 Euro zusammen – 250 Euro davon von der Raiffeisenbank Erding, die gleiche Summe vom ehemaligen Vereinswirt Christian Ascher (Ascher Catering). Auch die Herren- und Damenfußballer spendeten fleißig.

Am Tag vor der Holzkirchen-Partie zogen zwei ukrainische Frauen mit vier Kindern in die Obdachlosenunterkunft ein. Andrea Hartung vom Helferkreis „Starke Hände“ organisierte den Besuch der Geflüchteten am Spielplatz des FC, die ersten Taschen wurden so direkt auf dem Sportgelände übergeben. Die restlichen 43 Stück übergab Jell am Hauptbahnhof der Bahnhofsmission.

Stand Freitag leben zwölf Personen in der Unterkunft in Schwaig, vier Frauen und acht Kinder. Die Zahl ändert sich täglich. Mit dem Helferkreis will der FCS die Geflüchteten weiter unterstützen, helfen, ihr Leben in dieser Notsituation ein wenig erträglicher machen. Dafür soll es weitere Spenden geben, denn „Reiseproviant“ soll nicht die letzte Aktion sein.

So kocht Ascher mit seinem Catering-Team bereits seit einer Woche für die Flüchtlinge in der Unterkunft und versorgt sie mit Essen und Trinken. Die Mitglieder des Helferkreises bieten Fahrdienste an oder sind behilflich beim Kontakt mit den Behörden.

„Das private Engagement der Helfer ist super wichtig. Nur durch ihre Unterstützung ist es uns möglich, den Menschen ausreichend zu helfen. Da reichen die Maßnahmen der Regierung und Behörden bei weitem nicht aus. Oft kommt es auf die Geschwindigkeit an, und da hilft natürlich unser persönliches Netzwerk sehr viel weiter“, sagt Hartung.

Lesen Sie auch Sachsen bereitet Aufnahme von Ukraine-Flüchtlinge vor Zwei Mal hat Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer seit 2019 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich gesprochen und oft die Russland-Sanktionen des Westens kritisiert. Das hat ihm auch Kritik eingebracht. Nun zeigt er sich fassungslos über Putin. Sachsen bereitet Aufnahme von Ukraine-Flüchtlinge vor „Wir helfen, wo wir können“: Kloster Ettal nimmt die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auf Denen, die es am Nötigsten haben, helfen und für sie da sein – diese Regel des heiligen Benedikts ist ein zentraler Bestandteil des Lebens im Kloster Ettal. Passend dazu haben die Mönche jetzt Flüchtlinge aufgenommen, die dem schrecklichen Krieg in der Ukraine entkommen sind. 14 sind seit Dienstag da, bis zu 50 Menschen kann das Kloster unterbringen. „Wir helfen, wo wir können“: Kloster Ettal nimmt die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Dazu gehört auch der FC. Für Jell eine Selbstverständlichkeit: „Viele Vereine im Landkreis sind so viel mehr als nur reine Sportvereine. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben im gesellschaftlichen Bereich und sind Treffpunkt für Jung und Alt. Zusätzlich erleichtern sie die Integration verschiedener Kulturen.“ Der FCS schließe sich den Helferkreisen, privaten Initiativen und Behörden im Landkreis an.

„Alle helfen zusammen, damit wir die Kriegsflüchtlinge hier empfangen und sie unterstützen können. Dieses Engagement berührt mich jeden Tag aufs Neue“, sagt Landrat Martin Bayerstorfer.

Suche nach Unterkünften

Weiter werden leere Wohnungen, Ferienwohnungen oder Häuser gesucht, die der Landkreis anmieten kann, um Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen zu können. Dabei ist auch eine Nutzung bestehender landwirtschaftlicher Wohneinheiten, etwa für Saisonarbeiter, denkbar. Angebote nimmt der Fachbereich Liegenschaftsmanagement unter Tel. (0 81 22) 58-13 42 oder per E-Mail an carmen.mittermeier@lra-ed.de entgegen. Das Amt bittet um Verständnis, dass Angebote von Schlafplätzen in Wohnungen, etwa Sofas, derzeit nicht in Anspruch genommen werden.