Ein perfektes Gesamtergebnis: Alle 24 Mittelschüler des Oberdinger Abschlussjahrgangs schaffen den Quali

Von: Friedbert Holz

Zwischen Luftballons stellten sich die Absolventen auf der Bühne auf (v. l.): Rektor Johann Deschu, Lenny Roschke, Johannes Zollner, Michael Nothas, Christian Aigner, Victoria Fischer, Mario Cioanca, Luca Holve, Peter Olah, Cedric Gürsoy, Levin Schimm, Elias Veladzic, Luca Kössinger, Yuma Metzger, Roxana Butka, Ann-Kathrin Bayer (hinten), Sophie Eibl (davor), Adriana Mosebach, Sudenaz Kaplan, Lilli Wolter, Emily Große, Marie Karrasch (hinten), Alina Krause (davor), Marie-Sophie Lux, Leonie Vohburger und Klassenleiterin Ines Neidlinger. © Thomas Obermeier

„Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir?“ Mit dieser Text-Sequenz des Deutsch-Rappers Kontra K verabschiedete Klassenleiterin Ines Neidlinger „ihre“ neunte Klasse bei der Abschlussfeier der Mittelschule Oberding.

Oberding – Alle 24 Jugendlichen hatten den Quali mit Bravour bestanden und sich in der Aula versammelt, um von hier in einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Viele wurden begleitet von Eltern und Freunden, und natürlich von den guten Wünschen ihrer Lehrer. „Ich wollte keineswegs, wie von manchen Eltern vorgeschlagen, eine Standard-Rede aus dem Netz halten“, erklärte Neidlinger, „denn ihr seid kein Standard“. Vielmehr habe sie als Motto jenen Text des Berliner Musikers zum Thema „Erfolg ist kein Glück“ gewählt, der optimal den Charakter und Geist dieser Klasse treffe.

Wenn jetzt alle das ersehnte Ergebnis in Händen hielten, so sei dies doch in einem Umfeld geschaffen worden, das nicht immer nur die Schule im Fokus gehabt habe. „Manchmal ging’s einfach um versäumten Schlaf am Wochenende oder um die Sammlung von Knutschflecken“. Als Losung für die Zukunft ihrer Zöglinge, die sie zwei Jahre lang begleitet hatte, empfahl sie ihnen, „stets den Blick in die Sonne zu behalten“.

Gute Wünsche für den weiteren Weg hatte auch Schulleiter Johann Deschu parat. „Ihr habt euch während der Corona-Zeit gut durchgekämpft, das Gesamtergebnis lässt sich als perfekt bezeichnen. Ihr könnt stolz sein auf eure Leistung, denn mit diesem Abschluss habt ihr beste Aussichten in den dringend benötigten Berufen in Handwerk und Dienstleistung, Zukunftsangst ist nicht angebracht. Wir hoffen, dass ihr gute Erinnerungen von der Mittelschule mitnehmt, das Lehrerkollegium hat jedenfalls viel Geduld und Mühe investiert, euch etwas beizubringen“, so der Pädagoge.

Von den Gemeinden überbrachten die stellvertretenden Bürgermeister Anton Nußrainer (Oberding) und Hermann Hofer (Eitting) Glückwünsche. Sarah Gürsoy, die Elternsprecherin der Klasse, betonte, dass die erreichte gute Leistung auch mit ein Ergebnis heimischer Hilfestellung sei. „Wir haben oft mit euch gelitten, dabei wurde so mancher Nerv strapaziert, aber ihr seid in Summe ein gutes Team gewesen.“

Einen Blick ins Innerste der Abschlussklasse ließ Victoria Fischer zu. Sie sprach als Vertreterin der Jugendlichen über den langen, manchmal steinigen Weg bis hin zum glücklichen Abschluss. Dabei erinnerte sie an „extrem viele Hausaufgaben“, an eine Klassenlehrerin, „die niemals aufgegeben hat“, aber auch an eine „laut niesende Lehrkraft“ sowie an so manchen schmachtenden Blick für „unseren heißen Mathe-Lehrer“. Nun sei Schule erst einmal Vergangenheit: „Wir müssen jetzt was anderes suchen, worüber wir meckern können“.

Der wichtigste Programmpunkt des Abends, die Übergabe der Zeugnisse, wurde begleitet von einer amüsanten Foto-Schau. Die Feier selbst wurde musikalisch umrahmt vom Lehrer-Kollegium, das sich mit zwei Liedern sowie dem Sprechstück „Alles hat seine Zeit“ verabschiedete. Im Gegenzug gab’s Lob von den Jugendlichen.

Die Schule ehrte ihre besten Absolventen. Dies waren die 17-jährige Yuma Metzger (Notendurchschnitt 1,6), die nun in die zehnte Klasse nach Erding wechselt. Der 16-jährige Luca Kössinger aus Oberding (1,2) wird eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker beginnen. Sophie Eibl aus Eichenried (1,7) will sich zur Immobilien-Fachkauffrau ausbilden lassen. Der 15-jährige Lenny Roschke aus Taufkirchen (1,7) hat als Berufswunsch Spiele-Designer. Michael Nothas aus Schwaig (1,7) tritt eine Lehre zum IT-Fachmann an.