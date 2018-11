Eine Gemeinde auf „sehr hohem Niveau“

Wenn es der Gemeinde gut geht und abends noch der FC Bayern im DFB-Pokal spielt, dann ist mit einem vollen Bürgersaal kaum zu rechnen. So konnte Bürgermeister Bernhard Mücke zwar eine interessierte, aber auch nicht allzu große Zuhörerschar zur Oberdinger Bürgerversammlung begrüßen.

Oberding – Besonders die Rede von Landrat Martin Bayerstorfer, der als Gast geladen war, enthielt letztlich ein paar Neuigkeiten – neben der gewohnt positiven Zahlenbilanz des Rathauschefs.

Bayerstorfer griff die Beschwerde eines Bürgers aus Schwaig auf, der seinem Ärger über zu viele Flugbewegungen Richtung Osten Luft gemacht hatte. Als der Flughafen gebaut wurde, sei auf paritätischer Aufteilung der An- und Abflugwege bestanden worden. „Dies“, gab auch der Landrat zu, „ist nicht mehr unbedingt gegeben. Es kann aber nicht sein, dass nur ein Ort übermäßig mit Fluglärm beschallt wird. Ich werde mich darum kümmern.“ Ein Bürger aus Aufkirchen hatte schriftlich einen Antrag auf die Messung von Ultrafeinstaubbelastung gestellt. Darüber wird, so Bürgermeister Mücke, in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen beraten.

Viel Gehör fand der Landrat beim Dauerthema Jugendzeltlager Notzinger Weiher. Dort sind Anfang der Woche einige Bäume gefällt worden, „genau 15 Stück, drei weniger als geplant“. Dafür würden aber erheblich mehr neue eingepflanzt werden, um einen Ausgleich zu erreichen. Schließlich biete das neue Fleckchen viel Naherholung auch für die Notzinger: „Erst wollten manche gar keine Einstiegshilfen in den Weiher, dann doch. Nur eine Rettungsstation scheiterte letztlich am Protest des Bund Naturschutz. In jedem Fall aber wollen wir am Weiher eine Ruhezeit von 22 bis 6 Uhr, striktes Alkoholverbot und ein Höchstalter von 16 Jahren für Jugendliche durchsetzen“, so der Landrat.

Oberding bewege sich, so Bayerstorfer, auf einem sehr hohen finanziellen Niveau. Überhaupt sei im Landkreis Erding in nur sechs Jahren die Steuerkraft um 62 Prozent gestiegen. „Noch vor Jahren lagen wir in Oberbayern auf Platz 15, mittlerweile sind wir unter den Top Fünf.“

+ Emsige Feuerwehrler: Bürgermeister Bernhard Mücke dankte Christian Kaiser und Lorenz Huber (v. l.). © Albrecht Kurz ging Bayerstorfer auf das neue Bildungszentrum für Gesundheitsberufe sowie auf die Reaktivierung der Geburtshilfe-Station am Klinikum Erding ein. „Eine solche Einrichtung ist für uns zwingend notwendig, und wir wollen das Krankenhaus auch nicht in private Hände abgeben“, erklärte der Landrat.

Zuvor hatte Bürgermeister Mücke die wichtigsten Gemeindezahlen präsentiert (siehe Kasten) und war auf einige laufende und geplante Bauvorhaben eingegangen: die Brücke am Mittleren Isar-Kanal in Niederding (fertig bis Mai 2019), die Brücke über die Dorfen (geplant für 2020), die Erweiterung der Küche im Bürgerhaus und den Bau einer Außentreppe am Bürgerhaus Oberding. In Niederding wird ein neues Baugebiet „An der Herrnstraße“ entstehen, die Vergabe der Grundstücke erfolgt voraussichtlich Ende 2020. Und für den Teilort Aufkirchen wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „Östlich Eichenring“ beschlossen.

Gestartet ist mittlerweile auch der Neubau der Grund- und Mittelschule, derzeit werden die Boden-Platten dafür fertiggestellt. Mücke: „Wir sind bemüht, dass die Arbeiten hier zügig verlaufen, denn im Kindergarten gegenüber wackelt durch die Erschütterungen so mancher Teller doch gewaltig.“

Er traue sich aber nicht zu sagen, wann der geplante S-Bahn-Ringschluss von Erding zum Airport und der vorgesehene Bahnhof Schwaigerloh fertig seien. „Die Bahn nannte einmal 2023 als Termin.“

Das gemalte Kunstwerk „Unsere Altach“, das nun die Eingangshalle des Bürgerhauses ziert, wurde von den sechs Künstlern Hannes Döllel, Ivan Balikic, Gerda Eschbaumer, Lisa Kreuz, Sebastian Prusiecki und Anita Roller überreicht – jeweils ein Puzzleteil ging symbolisch an Ortssprecher Jakob Gerbl.

Auch Mücke wollte etwas übergeben, jeweils einen Jubiläumskrug samt Gutschein an lang gediente Feuerwehr-Leute. Doch von elf Kameraden hatten gerade mal Kommandant Lorenz Huber und Christian Kaiser (beide 25 Jahre) den Weg ins Bürgerhaus gefunden.

Oberding in Zahlen

Einwohner:6697 (+ 205), 3524 männlich, 3183 weiblich; nach Ortschaften aufgeteilt: Oberding 1724, Schwaig 1519, Notzing 1087, Aufkirchen 1046, Niederding 737. 51 Geburten, 31 Sterbefälle, 15 Eheschließungen, 60 Bauanträge.

Haushalt 2018:Verwaltungshaushalt 31 074 400 Euro, Vermögenshaushalt 14 826 500 Euro; 4127 Euro Steuerkraft pro Einwohner (Landesdurchschnitt: 929 Euro); keine Schulden. Grundsteuer A: 73 200 Euro, Grundsteuer B: 1 844 200 Euro, Gewerbesteuer: 17,5 Mio. Euro, Einkommensteuer: 4 960 800 Euro; Kreisumlage: 12,5 Mio. Euro; Gewerbe: 1251 Betriebe, davon 409 am Flughafen.

Schülerzahlen 2018/19: Grundschule 143, Mittelschule 101, Realschule 390.

Friedbert Holz