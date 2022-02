Eine Hebamme für Oberding

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Oft sind Schwangere im Landkreis Erding verzweifelt auf der Suche nach einer Hebamme. Eine neue Praxis in Oberding dürfte die Lage einen kleinen Tick entspannen. © Antonio Ovejero Diaz/Imago

Am Pater-Haböck-Ring in Oberding wird eine neue Hebammenpraxis gebaut.

Oberding – In der Sitzung des Oberdinger Gemeinderats am Dienstagabend standen einige Bauanträge auf der Tagesordnung – hinter einem steckt eine interessante Geschichte. Denn am Pater-Haböck-Ring in Oberding soll neben einem Einfamilienhaus auch eine Hebammenpraxis samt Einliegerwohnung entstehen.

Eine gute Nachricht für alle Familien mit Kinderwunsch: Denn bei den Hebammen herrscht im Landkreis Erding aktuell ein Engpass, beziehungsweise riesige Nachfrage. Wie in unserer Zeitung berichtet, beträgt die Wartezeit für einen Platz bei einer Nachsorgehebamme derzeit bis zu neun Monaten. Besonders in ländlichen Gebieten wie rund um Oberding müssen Schwangere glücklich sein, überhaupt eine Hebamme zu finden.

Die neue Praxis kann also für etwas Entspannung bei den Familien sorgen. Bis es in Oberding aber soweit ist, vergeht sicherlich noch einige Zeit. Denn jetzt erfolgte erst einmal der Startschuss für den Neubau.

Der Pater-Haböck-Ring ist eine neue Straße im Baugebiet „Oberding Mitte II“. Dieses befindet sich zwischen der Straße „Am Wirtsanger“ im Norden und dem Seniorenzentrum mit der „St-Georg-Straße“ im Süden. Das Gebäude der Hebammenpraxis soll zusammen mit der Einliegerwohnung auf einer Größe von 8,5 mal 15 Metern entstehen, eine Verbindung zum Einfamilienhaus ist via Flachdachbau geplant.