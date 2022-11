Eine junge Ehe wird 50 Jahre alt

Dem Jubelpaar Christl und Manfred Dollmann (2./3. v. l.) gratulierten Bürgermeister Bernhard Mücke, die Töchter Tina und Catrin sowie Landratstellvertreter Franz Hofstetter (v. l.). © friedbert holz

Manfred und Christl Dollmann heirateten mit 18 und 19 Jahren. Sie führen inzwischen seit 50 Jahren Ein Leben voller Glück.

Oberding – Wenn die Volksweisheit, dass wer „jung gefreit, nicht bereut“ stimmt, so gilt das sicher für das Ehepaar Christl und Manfred Dollmann. Sie waren gerade 19 und 18 Jahre jung, als sie beschlossen, für immer gemeinsam durchs Leben zu gehen. Damals benötigten sie dafür noch die Erlaubnis des Jugendamts und wurden begleitet von zweifelnden Angehörigen. Doch ihr Bund hat trefflich gehalten über mittlerweile 50 Jahre, und sie wirken überaus zufrieden mit ihrer Entscheidung.

Manfred Dollmann, der als einziges Kind seiner Eltern 1953 im schwäbischen Neckarsulm zur Welt kam und aufwuchs, besuchte dort die Grund- und Realschule. Danach zog es den jungen Mann ins nahe Heilbronn, wo er in der Berufsschule und bei einem großen Betrieb den Weg eines Kaufmanns einschlug. „Ich spezialisierte mich auf die Fachrichtung Küchen, wechselte dann aber in den Außendienst-Vertrieb für diverse Markenartikel und kam so nach Bayern. Hier war ich einige Zeit bei einem Verlag in Taufkirchen tätig, wurde dort Verkaufsleiter. Später ging ich zu einer Küchenbaufirma nach Forstinning, wo ich den Deutschland-Vertrieb leitete, und schließlich noch zu einem Industriebetrieb für Holz und Kunststoff in Nordrhein-Westfalen.“ In all dieser Zeit hatte er stets eine Zweitwohnung, pendelte an vielen Wochenenden unzählige Kilometer mit dem Auto.

Seine Frau Christl (68) stammt aus Schramberg im Schwarzwald, war aber bereits als kleines Kind mit ihren Eltern sowie ihren beiden Brüdern Uli (66) und Markus (54) in die Nähe Heilbronns gezogen, nach Eschenau. Bei einem Faschingsball traf sie ihren späteren Mann Manfred, und es funkte sofort zwischen ihnen: Schon neun Monate später folgte die Hochzeit, kurz darauf wurde ihr erstes Kind Frank (49) geboren. Obwohl mit Kind und Haushalt ausgelastet, beendete sie ihre Lehre als Zahnarzthelferin, bekam später noch ihre Töchter Tina (46) und Catrin (43). Alle sind längst verheiratet, auch vier Enkelkinder gehören mittlerweile zur Familie.

Seit 1981 wohnen sie nun in einem Reihenhaus in Oberding, und seitdem sind sie auch große Fans des örtlichen Wilhelm-Tell-Schützenvereins. Manfred Dollmann, Sektions-Schützenmeister und 3. Gauschützenmeister, betreute viele Jahre lang die Jugendlichen des Vereins und sitzt im Vorstand, Gattin Christl leitete die Damen-Abteilung. Früher, in Neckarsulm, gehörte er zu einer erfolgreichen Turnerriege, „schließlich stammt auch Eberhard Gienger, mehrfacher Europameister, aus meiner Gegend“, erwähnt der rüstige Senior.

Mittlerweile sehen der 69-Jährige und seine Frau ihren Lebensmittelpunkt im und ums Haus, das sie bewohnen. Während er sich seinem großen Hobby, der Musik, widmet – aus allen Genres sowie auf unzähligen verschiedenen Tonträgern – und sich gern um Einkauf und Kochen kümmert, schaut seine Frau nach Garten und Haushalt. Gemeinsam gehen sie aber wöchentlich zum Seniorenturnen, die tägliche Lektüre der Heimatzeitung ist für sie selbstverständlich.

Und sie zeigen sich zufrieden nach ihrer langen gemeinsamen Zeit: „Wir haben in unserem Leben viel Glück gehabt, mussten keine Schicksalsschläge erdulden.“

von Friedbert Holz