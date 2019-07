Reif wie gelbe Bananen

Eine Entlassfeier ist für eine Schule immer etwas Besonderes. Für die Oberdinger Realschule ist es aber gefühlt noch einen Ticken besonderer. Erst der zweite Jahrgang hat sich am Freitag von der noch jungen Schulfamilie verabschiedet.

Oberding – Das Wichtigste vorweg: Alle 57 Schüler haben die Mittlere Reife in der Tasche. Zwölf von ihnen, also mehr als jeder Fünfte, hat eine Eins vor dem Komma. Hochzufrieden war daher Schulleiter Martin Heilmaier, der den genauen Schnitt im Gespräch mit unserer Zeitung aber nicht verriet. Der sei gar nicht so wichtig, meinte er.

Viel wichtiger waren die jungen Menschen, die „Hauptpersonen des Tages“, wie es Heilmaiers Stellvertreter Dirk Gärtner in seiner Begrüßungsrede in der Mehrzweckhalle der Schule formulierte. „Es war nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt“, sagte er und sprach danach zur Belustigung des Publikums ein paar Worte in seinem sächsischen Heimatdialekt.

Die Feier war ohnehin recht unterhaltsam. Bürgermeister Bernhard Mücke hatte beispielsweise das falsche Manuskript dabei. Er sei gerade bei einer Trauung gewesen, da habe er wohl etwas vertauscht. „In der Schule heißt das: Thema verfehlt!“ Die Schule sei für ihn früher sowieso „seltsam“ gewesen. Mittlerweile sieht der Gemeindechef das anders: „Wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Schulen“, sagte Mücke und betonte: „Die Realschule ist die unsere, Herr Landrat, die gehört nicht dem Landkreis.“

+ Dem Spitzentrio in Sachen Notenschnitt gefiel das freilich auch. Zwischen Gottesdienst und Feier hat unsere Zeitung mit (v. l.) Magdalena Hartinger (1,18), Christoph Stimmer (1,25) und Amelie Müller (1,00) gesprochen. Für alle drei geht es an einer Schule weiter – zweimal Fachoberschule und einmal Gymnasium sind ihre nächsten Stationen. © Albrecht Martin Bayerstorfer hatte dagegen auch gar nichts einzuwenden und sprach die Raumnot an der Erdinger Herzog-Tassilo-Realschule an, die durch die neue Realschule in Oberding in den Griff bekommen worden sei. „Jetzt feiern Sie erst mal richtig, vielleicht noch ein paar Wochen“, riet er den jungen Absolventen.

Die meisten Lacher erntete Elternbeiratsvorsitzender Josef Schref. Er hatte eine Schuhschachtel voller Bananen mitgebracht und erklärte anhand dieser, wie sich die mittlere Reife der Schüler einordnen lässt. Aus dem Stadium der beiden grünen Bananen, die er hochhielt, sind die Zehntklässler längst raus, befand Schref. Die seien wie manch jüngere Schüler noch ungenießbar, meinte er und sorgte für lautstarkes Lachen. Mittelreif seien eher die beiden gelben Bananen. Als er dann zwei dunkelbraune Früchte zeigte, ging die heitere Runde weiter: „Ja, ihr kommt’s a no so weit“, scherzte Schref.

Amüsant war auch die Rede der Abschlussschüler, die ihre Lehrer mit bayerischen Reimen bewerteten: „Herr Gärtner is lustig und imma guad drauf – und gibt uns soitn Hausaufgaben auf“, hieß es da beispielsweise.

Gut lachen hatte freilich auch das Spitzentrio in Sachen Notenschnitt. Glatt die 1,0 geschafft hat Amelie Müller, die den Französisch-Zweig absolviert hat. Die 16-Jährige steht nun vor einem Abenteuer, denn sie zieht mit ihrer Familie von Notzing nach Franken und geht dort aufs Gymnasium Roth. „Ich bin schon ein bissl aufgeregt“, gestand die leidenschaftliche Reiterin.

Die Note 1,18 kann Magdalena Hartinger aus Gaden vorweisen. Die 15-Jährige, die ebenfalls auf der Französisch-Schiene unterwegs gewesen ist, zieht es nun auf die FOS in Erding.

Auf die „grüne FOS“ in Landshut-Schönbrunn geht derweil Christoph Stimmer (Notenschnitt 1,25) aus Niederneuching. Dort wird er den landwirtschaftlichen Zweig belegen. „Mein Onkel hat eine Landwirtschaft. Bei dem hab ich schon öfter mitgearbeitet“, erzählte er. „Ich weiß, dass mir das Spaß macht.“ In seiner Freizeit spielt der 16-Jährige Fußball bei der JFG Speichersee und geht gerne Fischen.

Hören lassen konnten sich derweil die musikalischen Darbietungen, etwa beim Gottesdienst, den der Schulchor gestaltete, und später bei der Entlassfeier. Die Bläserklasse eröffnete diese mit „One O’Clock Rock“, Schulchor und -band zelebrierten „Aquarius/Let the sunshine in“. Beeindruckend war die Gesangsleistung in der Interpretation von „The Beat Goes On“ von Sonny and Cher. Die Schüler der 10b und 10c gaben „Bad Moon Rising“ zum Besten, der Lehrerchor sang „Heute beginnt der Rest deines Lebens“. Unter dem Motto „Spaghetti für drei“ trat außerdem die Theatergruppe der Realschule auf die Bühne.

Gefeiert wurde am Abend beim Abschlussball im Kulturhaus Taufkirchen. Wie Anfang April berichtet, hatte es um den Austragungsort zwischenzeitlich Aufregung gegeben.