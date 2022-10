Messerstiche ohne Tötungsabsicht

Von: Hans Moritz

Der Tatort: In der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern an der Flughafentangente spielte sich die Messerattacke ab. © Günter Herkner

Wegen einer Messerattacke auf einen Mitbewohner in der Asylunterkunft bei Oberding muss ein Nigerianer nicht hinter Gitter. Die erste Strafkammer des Landgerichts Landshut verhängte am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Oberding/Landshut- Der 42-Jährige konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen: Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Eine weitere Strafverfolgung muss der Mann nicht fürchten, der Staatsanwalt verzichtet auf Rechtsmittel.

Die Tat am 27. März war als gefährliche Körperverletzung zu werten und nicht als versuchter Totschlag. Darin waren sich die Verfahrensbeteiligten am Ende einig. Staatsanwalt Clemens Albert forderte vor dem Landgericht eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Andreas Martin beantragte dagegen eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.



Laut Anklage war es abends in der Asylbewerberunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und einem 34-jährigen Landsmann gekommen. Dabei verletzte der Angeklagte den 34-Jährigen mit einem Messer an der Schläfe. Zudem erlitt das Opfer eine Schnittverletzung am Auge, die mit sieben Stichen genäht werden musste.



Die Stiche hätten dem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge durchaus zu tödlichen Verletzungen führen können. Bei dem Stich an der Schläfe sei eine Arterie etwa nicht weit entfernt gewesen.



Dies war dem Angeklagten aus Sicht der Kammer aber nicht bewusst gewesen; ein bedingter Tötungsvorsatz konnte nicht bejaht werden. Er habe die Stichbewegungen größtenteils abwehren können, so der Geschädigte. „Sonst wäre es schlimmer gewesen.“



Der Angeklagte habe dann von sich aus aufgehört, als ein Security-Mitarbeiter dazwischen gegangen sei. Gleichwohl habe er heute noch Albträume, in denen der Angeklagte immer wieder mit einem Messer auf ihn zukomme.



Der Einlassung des 42-Jährigen zufolge war es der Geschädigte, der grundlos auf ihn losgegangen ist. Er sei bei der Waschmaschine gewesen, als der Jüngere „schlimme Worte“ zu ihm gesagt und ihm dann plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst habe. Er habe sich gewehrt und zurückgeschlagen. Aber ein Messer habe er nicht gehabt. Und er habe auch keines geholt, als er dem Geschädigten in den Hof hinterher gelaufen sei.



Die Tatwaffe konnte nicht gesichert werden. Doch die Einlassung des Angeklagten wurde die Verletzungen des Geschädigten sowie durch den Tatortbefund, der sowohl in der Unterkunft als auch im Hof eine „bluttypische Tropfenbildung“ ausgemacht hatte, widerlegt.



Der Security-Mitarbeiter bestätigte die Aussage des Geschädigten: Der Angeklagte sei mit einem Messer in der Hand aus dem Container gekommen. Zudem, so der Zeuge, habe er während des Gerangels „ganz klar“ Stichbewegungen gesehen. Er sei überrascht gewesen, da der Angeklagte ein ruhiger Typ gewesen sei. Näheren Kontakt habe er aber zu keinem der Asylbewerber gehabt. Als Schichtleiter sei er mal da, mal dort eingesetzt gewesen, „je nachdem, wenn mal ein Kollege im Urlaub, krank oder in U-Haft war“. nig