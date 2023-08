Autounfall nach Streit auf der Ost-Tangente

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Unfall der Streithähne ereignete sich auf der FTO bei Schwaig. © Hans Moritz

Jetzt erst recht in einer Krise stecken dürfte die Beziehung einer 28-Jährigen aus Offenbach und eines 32-Jährigen aus Oberursel.

Schwaig - Beide fuhren am Montag gegen 18.45 Uhr auf der Flughafentangente Ost. Auf Höhe Schwaig gerieten sie derart in Streit, dass die Frau abgelenkt war und in den Gegenverkehr steuerte. Der Beifahrer griff ihr ins Lenkrad und riss dieses herum. Daraufhin kam ihr Fahrzeug von der FTO ab und landete im Graben. Die Streithähne blieben unverletzt, der Sachschaden ist überschaubar. Die Fahrerin räumte allerdings ein, kurz zuvor in den Niederlanden Marihuana konsumiert zu haben. Im Wagen fanden die Beamten prompt Drogen. Gegen beide Beteiligte laufen nun Strafverfahren. ham