Münchner Firma Emondo bewirbt sich um Flächen im Gewerbegebiet – PV-Spezialist liebäugelt mit Schwaig

Eigentlich wollte man keine Logistik mehr in Schwaig

Die Gewerbeflächen in Schwaig sind heiß begehrt. Am Dienstag stellte sich ein Spezialist für Photovoltaik und Speichersysteme im Oberdinger Gemeinderat vor.

Oberding/Schwaig – Die Gewerbeflächen in Schwaig sind weiter heiß begehrt. Am Dienstagabend, 19. Juli, stellte sich mit der Emondo GmbH ein Spezialist für Photovoltaik und Speichersysteme für Eigenheim und Gewerbe im Oberdinger Gemeinderat vor.

Welche Fläche benötigt wird, das konnten die beiden Geschäftsführer Andreas Maier und Tobias Schmitt angesichts der aktuell immens steigenden Umsätze nicht sagen: „Wir wollen uns im Gegensatz zu unserem Sitz in München aber einfach richtig rühren können.“ Dafür brauche es neben einem ordentlichen Bürogebäude auch eine Lagerfläche. Hier nannten die beiden mit rund 8000 Quadratmetern schon einmal eine Größenordnung.

Memondo: Vor zwei Jahren mit der Projektabwicklung von Großanlagen begonnen

Die Firma Memodo sei in Schwaig bereits ein Begriff, sagten die beiden zu Beginn und erklärten, um Unklarheiten zu beseitigen: „Wir arbeiten mit dem Unternehmen auch zusammen, sind aber keine Tochterfirma.“ Während Memodo als Großhandel für PV-Anlagen fungiere, sehe sich Emondo als Generalunternehmer in der Umsetzung von PV- und Speicheranlagen. Bei Privatbauten sei dabei alles auf den Eigenverbrauch ausgelegt, um eine möglichst hohe Unabhängigkeit zu erreichen.

Vor zwei Jahren habe die Emondo GmbH zudem begonnen, sich mit der Projektabwicklung von Großanlagen zu beschäftigen. Aufträge mit über 10 000 Modulen für eine Leistung von drei bis vier Megawatt-Peak stehen nach Auskunft der beiden Geschäfftsführer in den Auftragsbüchern. Gerade mit den Speichersystemen habe man sich von Beginn an beschäftigt, als diese noch „sauteuer“ gewesen seien: „Wir sahen darin aber die Zukunft.“ Die Auftragsbücher seien seit dem Firmenstart voll. Bei den Eigenheimen bewege sich der Radius im Münchner S-Bahnbereich, beim Gewerbe sogar bundesweit.

Schwaig: Ausbildungszentrum geplant

Aktuell beschäftigt das Unternehmen 48 Mitarbeiter. Vier neue Auszubildende unterschrieben zusätzlich bereits den Vertrag. In Schwaig soll es dafür ein Ausbildungszentrum geben. Auf dem angespannten Arbeitsmarkt sei das ein zentraler Punkt. Auch zum Umsatz gab es Infos für die Räte. Dieser sei im Jahr 2021 auf rund sieben Millionen Euro gestiegen, für 2022 sind zwölf Millionen Euro anvisiert. Für die Zukunft planen die Geschäftsführer mit einer jährlichen Verdopplung.

Ob die Firma selbst in München bleibe und Schwaig nur das Lager bekomme, lautete eine Frage aus dem Gremium. Natürlich könne man die Landeshauptstadt nicht aufgeben, aber der Hauptsitz werde Schwaig, so die Antwort. Wie viele Lastwagen täglich ins Gewerbegebiet fahren würden, wollte Franziska Hilmer (CSU) wissen. Es handle sich wohl um bis zu 20 Hin- und Rückfahrten mit Sprintern oder 7,5-Tonnern. Dazu kommen nach den aktuellen Prognosen rund 240 Lkw-Fahrten jährlich für die Lieferung der nötigen Waren.

Gemeinderat: Eigentlich wollte man keine Logistik mehr in Schwaig

Im Gemeinderat herrschte eine leichte Befürchtung, dass sich dies angesichts der geplanten Umsatzsteigerungen künftig deutlich erhöhen könnte. Eigentlich wolle man keinen Logistiker mehr in Schwaig, so der Tenor im Gremium. Eine Entscheidung, ob die Emodo GmbH eine Fläche bekommt, fiel in der Sitzung nicht.

