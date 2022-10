3300 Kontrollen in einem Jahr

Von: Hans Moritz

Volles Vertrauen hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber in KBLV-Chefin Dr. Claudia Thielen. © Hans Moritz

Vor genau fünf Jahren wurde die Lebensmittelüberwachung in Bayern auf neue Beine gestellt. Die Landratsämter mussten Befugnisse abtreten. Was ist seither passiert? Eine Menge, meint man in der neuen Behörde und im Umweltministerium.

Schwaig - Die Gründung fiel in eine bewegte Zeit: Ekelerregende Zustände in einer Großbäckerei bei Freising, eine massive Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch den Bayernei-Skandal – es war die damalige Umweltministerin Ulrike Scharf, die eine neue Lebensmittelüberwachungsbehörde aus der Taufe hob. Nun besteht die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) unter anderem in Schwaig seit fünf Jahren. Zeit für einen ersten Rückblick.



Zu dem war am Dienstag Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ins Hotel Kandler nach Notzing gekommen. Der FW-Minister bekannte beim Festakt: „Mit der KBLV im Rücken kann ich gut schlafen.“ Denn die neue Behörde mit mittlerweile vier Standorten – neben Schwaig Kulmbach, Buchloe und Altdorf bei Nürnberg – hat die Lebensmittelkontrolle von großen und komplexen Betrieben wie Molkereien, Brauereien sowie größeren Mästereien den Landratsämtern entzogen. Diese werden überwacht von hoch spezialisierten Teams mit Veterinären, Lebensmittelkontrolleuren und nicht zuletzt Juristen – und das über die Grenzen von Landkreisen und Regierungsbezirken hinweg. Zunächst beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angegliedert, untersteht die KBLV mittlerweile direkt dem Umwelt- und Verbraucherschutzministerium. „Ich bin sehr froh, dass wir nun eine eigene Struktur haben“, sagte Glauber. Die KBLV sei ein „Gewinn für sichere Lebensmittel und Tierschutz“.



Mittlerweile verfügt die KBLV über 120 Mitarbeiter. Allein im vergangenen Jahr fanden 3300 Kontrollen statt – ohne Anmeldung. War die Behörde anfangs für 600 bayerische Großbetriebe zuständig, sind es mittlerweile mehr als 820, darunter auch Hersteller von Babynahrung sowie Aroma- und Lebensmittelzusatzstoffen. Immer mit dabei: die 20 Fachjuristen, die Produktionsstätten bei Gefahr im Verzug sofort stilllegen und Anordnungen erlassen können. Auch die Tierärztliche Grenzkontrollstelle am Flughafen München fällt in die Zuständigkeit dieser Behörde.



Leiterin der ersten Stunde ist Dr. Claudia Thielen. Sie erinnerte an die vier Kernkompetenzen der KBLV: „Wir zeichnen uns durch eine hohe, teils internationale Spezialisierung aus.“ Das könnten Landratsämter und Bezirksregierungen gar nicht leisten. Zudem sei die KBLV immer für ganz Bayern zuständig, für sie ein weiterer Vorteil bei der Überwachung großer Unternehmen. Weiter lobte Thielen die „hohe und rechtssichere Vollstreckungskompetenz durch Fachjuristen“. Und: „Wir sind an keine politischen Weisungen gebunden“, stellte Thielen klar. Sprich: Die KBLV müsse auf niemanden Rücksicht nehmen. Das wiederum sei ein großer Gewinn für die Verbraucher, wie auch Glauber betonte. Da agiere man unabhängiger als etwa ein Landrat, der eher in Zwiespalt gerate, ein Großunternehmen in seiner Region zu schließen und mit Strafen zu belegen.



Allerdings betonte Thielen auch: „Der ganz große Teil arbeitet ohne Beanstandung und mit hohem Verantwortungsbewusstsein.“ Laut KBLV müssen nur 0,4 Prozent der Lebensmittelproben in Bayern als gesundheitsschädlich beanstandet werden.



Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke machte keinen Hehl daraus, stolz zu sein, „dass diese Behörde in unserer Gemeinde heimisch geworden ist“. Das dürfe auch so bleiben, sagte Mücke in Anspielung auf Scharfs damaliges Bemühen, die KBLV in die Stadt Erding zu holen.



Dritter Landrat Rainer Mehringer brach eine Lanze für das (Lebensmittel-)Handwerk, in dem zuverlässig und sauber gearbeitet werde. Er könne sich nicht vorstellen, „dass Sie bei uns im Landkreis etwas finden“. Dennoch sei ein gut organisierter und engmaschiger Verbraucherschutz ein hohes und wichtiges Gut, so Mehringer.

