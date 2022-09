Erst Wirt in Mailand, jetzt in Oberding

Von: Olaf Heid

Anpfiff für die Osteria: TuS-Vorsitzender Hubert Merklein (r.) und Fußballchef Tobias Huber (hinten, l.) begrüßen im Vereinsheim (stehend, ab 2. v. l.) Pächter Domenico Fazio und seine Familie, zu der Guiseppe Fazio, Roberta Pintimalli (mit Sohn Gabriel auf dem Arm), Salvatore Fazio und Maria Fazio sowie (vorne,v. l.) Luigi Costanzo und Francesco Fazio gehören. © Heid

Acht Monate Leerstand haben ein Ende: Seit vergangenem Donnerstag ist in der Gaststätte auf dem Gelände des TuS Oberding an der Moosstraße offiziell das Leben zurückgekehrt. „Wir haben endlich wieder einen Wirt“, freut sich Vereinsvorsitzender Hubert Merklein über den Einzug der Osteria „Il Tartufo“.

Oberding – Merklein und TuS-Fußballchef Tobias Huber gratulierten dem neuen Pächter Domenico Fazio, der im Beisein seiner Familie und Belegschaft zur Eröffnung feierlich das Band am Osteria-Eingang durchschnitt. Mit einem Blumenstrauß für Gattin Roberta Pintimalli und natürlich einem TuS-Outfit beglückwünschten die Funktionäre ihren neuen Wirt und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. Die ersten Gäste trudelten derweil schon ein. Abends war das Lokal bereits bestens besucht.

Fazio, ein Italiener, ist kein Unbekannter in der Gemeinde, arbeitete er doch zuletzt im „Il Casale“ von Wirt Giuseppe Agostino in Schwaig. Er hat aber auch selbst Erfahrung als Restaurantleiter und betrieb mit seinen Brüdern einst ein Lokal in Mailand. „In Deutschland ist es aber unser erstes Lokal“, sagt der 35-jährige zweifache Familienvater.

Sein „Il Tartufo“ wirbt mit dem Motto „Immer lecker, immer frisch“. Fazio betont, dass er Pasta, Pizza, Pinsa und Antipasti sowie als Spezialität Trüffelgerichte („Tartufo“ heißt auf Deutsch „Trüffel“) nicht nur vor Ort in der Osteria, sondern auch zum Abholen und per Lieferdienst bietet. „Wir haben dazu ein Mittagsmenü und übernehmen auch Hochzeiten.“

Das Lokal ist – außer mittwochs – täglich geöffnet. Nachdem „Das Clubhaus“ Ende 2021 seine Pforten geschlossen hatte, hatte sich die TuS-Führung umgehend auf die Suche begeben – und wurde bald fündig. „Wir hatten mit Fazio schon kurz Kontakt, als seine Vorgänger das Clubhaus aufgemacht haben“, erzählt Merklein. „Und nach der Schließung haben Domenico und wir wieder die Verbindung miteinander aufgenommen.“ Man wurde sich schnell einig.

Bis alle Verträge unterzeichnet und die Abläufe geregelt waren, dauerte es noch eine Weile. Denn auch der Umstand, dass das Vereinsheim im Zuge der großen Baumaßnahmen am Sportzentrum bis spätestens 2024 abgerissen und bis 2026 neu aufgebaut werden soll, sei berücksichtigt worden, erläutert der TuS-Vorsitzende. „Über die Details haben wir aber Stillschweigen vereinbart.“ Die Planungen sind im Hintergrund jedenfalls angelaufen.

Zum 1. September konnte die Osteria nun ihre Pforten offiziell öffnen. Natürlich mit einem Probelauf, wie Fußballchef Huber verrät. Die Oberdinger Fußballer seien die „Versuchskaninchen“ gewesen und hätten allesamt nach dem Pizza- und Pasta-Test den Daumen gehoben.

Das ist auch für die ganze Ortschaft eine gute Nachricht, die seit geraumer Zeit ohne Speiselokal klarkommen muss. „Jetzt gibt es endlich wieder eine Anlaufstelle in Oberding“, betont auch Merklein – „nicht nur für die TuS-Mitglieder“.

