Finanzspritze für die Tragkraftspritze: Das alles bekommen die fünf Oberdinger Feuerwehren

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Georg Maier von der WG Notzing stellte als Feuerwehrreferent den Bedarf vor. © privat

In finanziell mancherorts klammen Corona-Zeiten stellt sich in den Gemeinden immer mal wieder die Frage, in welchen Bereichen gespart werden könnte. Die Feuerwehren bleiben dabei in der Regel außen vor, zu wichtig ist ihre Arbeit für die Allgemeinheit. So auch der Einsatz der fünf Wehren in der Gemeinde Oberding. Der Gemeinderat hat nun auch für heuer einstimmig und ohne Diskussion beschlossen, für Anschaffungen gut 65 000 Euro bereitzustellen. Das ist geringfügig mehr als noch im Vorjahr.

Oberding – Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) betonte, dass die Wehren noch nie „ein Luxusteil verbaut“ hätten. Es sei immer nur das Nötigste bestellt worden. Bezeugen kann das Feuerwehrreferent Georg Maier (WG Notzing), der den Bedarf der Wehren in Aufkirchen, Notzing, Oberding, Niederding und Schwaig vorstellte.

Allgemeiner Bedarf: rund 24 000 Euro

Darunter fallen überwiegend Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen der Ausrüstung, zum Beispiel Dienstjacken (1600 €) und vier Druckluftflaschen (2000 €) für die Oberdinger Feuerwehr. Die Kameraden in Niederding erhalten derweil knapp 1200 Euro für einen Wasserrettungsanzug, und die Schwaiger werden mit einem LED-Beleuchtungssystem (1600 €) beglückt. Das sei „das A und O bei nächtlichen Einsätzen“, erklärte Maier. Zudem sei der Defibrillator „am Kaputtgehen“ (2000 €).

Schutzkleidung: 14 000 Euro

Auch hier summieren sich vor allem Ersatzbeschaffungen, diesmal für die Wehren in Aufkirchen, Notzing und Oberding. „Das kommt einfach in die Jahre“, meinte Maier. Der Rest wird für den Nachwuchs investiert, der aus der Jugendabteilung nachrückt. Bestellt wird die Kleidung über den Landkreis. Das sei zum einen unbürokratisch. „Und wir haben landkreisweit einheitliche Kleidung und einen guten Preis“, betonte Maier.

Tragkraftspritze: 14 000 Euro

Darauf darf sich die Oberdinger Wehr freuen. Die vorhandene TS 8/8 ist immerhin schon Baujahr 1963. Sie stammt Maier zufolge noch von der Feuerwehr Franzheim, war dann in Niederding und ist aktuell eben in Oberding auf dem Gerätewagen Logistik II stationiert. Die neue Spritze ist Teil des Belademoduls Wasserversorgung mit zwei Tragkraftspritzen und 2000 Metern B-Schlauch für lange Schlauchstrecken.

Neue Reifen: 2000 Euro

Die Feuerwehr Niederding braucht eine neue Bereifung für ihr Löschgruppenfahrzeug LF43/1. Alle zehn Jahre sind dem Feuerwehrreferenten zufolge neue Reifen fällig, unabhängig von den gefahrenen Kilometern.

Neues Außenlager: 3000 Euro

Die Niederdinger Wehr beantragt auch die Errichtung eines Außenlagerraums an der Nordseite ihres Hauses. Sie benötigt es vor allem zur Lagerung von Kraftstoffen und Betriebsmitteln, die im Gebäude nicht untergebracht werden dürfen. Angedacht ist ein Schnellbaucontainer aus verzinktem Stahlblech – 4,10 Meter breit, 2,10 Meter tief und zwei Meter hoch.

Führerscheine: 8000 Euro

Wie im Vorjahr wies Maier auf die Nachteile der „neuen“ Führerscheine hin. Mit dem aktuellen Lappen der Klasse B dürfen nämlich nur die kleinen Mehrzweckfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gefahren werden. Da immer mehr ältere Feuerwehrler aus dem Dienst ausscheiden, die noch im Besitz der alten Führerscheine der Klasse 3 bis 7,5 Tonnen beziehungsweise des aktuellen CE-Scheins für alle Gewichtsklassen sind, muss Maier zufolge zwingend für Ersatz gesorgt werden. Jedes Jahr investiere man in ein bis zwei Scheine für die Nachwuchsmaschinisten, heuer in Schwaig und Notzing – „sonst haben wir einfach irgendwann keine mehr. Das Thema wird uns erhalten bleiben“, ist sich Maier sicher.

Er und die Verwaltung dürfen nach dem Gemeinderatsvotum nun die Ausschreibungen angehen.