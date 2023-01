Oberding: Finanzspritzen für fünf Feuerwehren

Von: Markus Schwarzkugler

Das Oberdinger HLF wird mit einer neuen Wärmebildkamera ausgestattet. Die alte ist erster Generation. © FF

Wärmebildkamera, Beleuchtungssystem fürs Blackout-Konzept, Führerscheine und vieles mehr: Das alles bezahlt die Gemeinde Oberding heuer ihren fünf Feuerwehren.

Oberding – Ein kleines Feuerwehr-wünsch-dir-was gibt’s im Oberdinger Gemeinderat immer recht früh im neuen Jahr. Bei dieser Tradition stellt Feuerwehrreferent Georg Maier (WG Notzing) den Bedarf der fünf Wehren in Aufkirchen, Notzing, Oberding, Niederding und Schwaig vor, und im Anschluss beschließt das Gremium den gemeindlichen Zuschuss. So auch diesmal, und einmal mehr ohne große Diskussion. Heuer erhalten die Feuerwehren insgesamt knapp 77 000 Euro, was durchaus ein bisserl mehr ist als im Vorjahr. Da waren es gut 65 000 Euro.

Im November hatten die Kommandanten in einer Besprechung ihren Ausrüstungsbedarf zusammengestellt und dann dem Referenten beziehungsweise der Rathausverwaltung übergeben. Maier betonte, er habe die Kosten großzügig geschätzt und etwas höher angesetzt. „Teurer wird’s sicher nicht“, versprach er daher.

Maier hat die Anschaffungen in neun Teile aufgedröselt, der erste davon wie immer als „allgemeiner Bedarf“ tituliert. Dabei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen für die fünf Wehren. In diese Kategorie fallen etwa Schläuche, Druckluftflaschen oder auch eine Motorsäge.

Wie berichtet, hat die Gemeinde unter Federführung von Oberdings Kommandant und Kreisbrandinspektor Lorenz Huber ein Notstromkonzept für den Blackout-Fall erstellen lassen. Dieses erfordert freilich Anschaffungen. So fließen 4500 Euro in ein neues Beleuchtungssystem für die Niederdinger Wehr. „Es handelt sich um akkubetriebene LED-Hochleistungsflutlichtstrahler zur Ausleuchtung von Hallen, Plätzen, Unfallstellen oder Hubschrauberlandeplätzen“, erklärte Maier, der wusste: „Notzing und Oberding haben’s schon akkubetrieben.“

Schon zwölf Jahre alt ist die Wärmebildkamera auf dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Oberdinger Feuerwehr. Abgesehen von starken Gebrauchsspuren gibt es laut Maier für diese Kamera der ersten Generation keine Akkus und Ersatzteile mehr. „Eine Ersatzbeschaffung ist deshalb dringend geboten.“ Kostenpunkt: 8400 Euro.

Die Schwaiger Floriansjünger erhalten neue Mini-Hebekissen für 5400 Euro. „Damit kann man Dinge spreizen und aufheben, wenn irgendwo wer eingeklemmt ist“, sagte Maier. Kommandant Dirk Lippold (WG Schwaig) ergänzte: „Unsere alten haben wir schon seit 18 Jahren. Sie werden 1:1 ersetzt.“ Die pneumatischen Kissen „sind aufgrund ihrer geringen Größe und der niedrigen Einschubhöhe auch bei beengten Platzverhältnissen schnell und effizient einsetzbar“, sagte Maier.

Eine ordentliche Summe fließt alljährlich in Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung beziehungsweise in die Ausrüstung für Feuerwehrler, die aus der Jugend in den aktiven Dienst übernommen werden. Diesmal summieren sich die Ausgaben hier auf rund 17 000 Euro. Durch die Bestellung über das Erdinger Feuerwehr-Servicezentrum komme man günstiger weg. Dennoch sei die Kleidung immer „ein großer Brocken“, so Maier angesichts von über 200 aktiven Feuerwehrleuten in der Gemeinde Oberding.

Alle zehn Jahre müssen die Reifen der Einsatzfahrzeuge ausgetauscht werden, unabhängig von den gefahrenen Kilometern. Diesmal braucht’s neue Reifen für das Oberdinger Löschgruppenfahrzeug GLW-L2.

Für sämtliche Wehren investiert die Gemeinde derweil knapp 3000 Euro für Lizenzen und die Installation für die Verwaltungssoftware „MP-Feuer“. Laut Maier erleichtert diese die Verwaltung, Organisation und Planung erheblich. Gemanagt werden können damit unter anderem Personal, Kleiderkammer, Geräte, Fahrzeuge, Funk, Hydranten, Einsätze, Übungen oder Atemschutz bis hin zu Einsatzberichten und Dokumenten.

Die Handhabung der Geräte für die Technische Hilfeleistung erfordert ein gewisses Knowhow. Die Schwaiger Feuerwehr hat deshalb einen eintägigen Intensivkurs beim Hersteller beantragt. Die Kosten dafür betragen rund 2200 Euro.

Als einen Dauerbrenner bezeichnete Maier neue CE-Führerscheine – „da wird jedes Jahr was kommen“, sagte er. Diesmal fallen drei neue Scheine für die Aufkirchener Wehr an, die sich auf über 12 000 Euro summieren. „Früher waren viele dabei, die den Schein schon bei der Bundeswehr oder als Landwirt gemacht haben“, berichtete Maier.

Ein Problem, das er in den Vorjahren erklärt hat: Mit den aktuellen Lappen der Klasse B dürfen nur die kleinen Mehrzweckfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gefahren werden. Da immer mehr ältere Feuerwehrler aus dem Dienst ausscheiden, die noch im Besitz der alten Führerscheine der Klasse 3 bis 7,5 Tonnen beziehungsweise des aktuellen CE-Scheins für alle Gewichtsklassen sind, muss für Ersatz gesorgt werden.