Drama auf Kreisstraße: Autofahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Baum - jede Hilfe zu spät

Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße ED 30 nahe des Münchner Flughafens ereignet.

Schwaig/Hallbergmoos – Nach ersten Ermittlungen der Erdinger Polizei war ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Oberding auf der Straße, die parallel zur südlichen Start- und Landebahn verläuft, von Hallbergmoos in Richtung Schwaig unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er auch noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lancia prallte gegen einen Baum und blieb dann im Feld stehen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle starb.

Schwerer Unfall bei Hallbergmoos: Rettungshubschrauber im Einsatz - stundenlange Komplettsperrung

Ein Rettungshubschrauber musste umkehren, ein Helikopter der Polizei dokumentierte die Unfallstelle. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Feuerwehren Schwaig, Oberding und Erding. Die ED 30 war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

Der 55-Jährige ist der siebte Verkehrstote in diesem Jahr im Landkreis Erding.